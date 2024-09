“แต้ว” โอด ลบรูปชุดชั้นในออกจากไอจี เพราะแม่ไม่แฮปปี้ ว่าที่สามีไม่ชอบ!

เพิ่งถูกขอแต่งงานแบบไม่ทันตั้งตัว ล่าสุดเพิ่งได้มีโอกาสเปิดใจถึงเรื่องนี้ ในงานแถลงข่าวการจัดงาน Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2024 ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 สยามพารากอน ยอมรับตกใจวินาทีถูกขอแต่ง เรียลจนเสียดาย ไม่ทันได้เตรียมตัว“ยังจำโมเมนต์นั้นได้เราก็เตรียมการกันไปเพื่อจะไปงานนั้น ก่อนที่จะไปถึงงานนั้นก็ไปพักที่บ้านของประณัยที่ของครอบครัวที่เราก็เคยมีโอกาสไปมาแล้ว ที่เขาใหญ่ ไปถึงก็มีการชวนว่าไปปิกนิกกัน มันเป็นช่วงก่อนที่เราจะไปวิมเมอร์ดันกัน ก็เลยเอากิมมิกตรงนั้นมาว่าเดี๋ยวเราจะไปวิมเมอร์ดัน เราซ้อมไว้ก่อนไหม คือที่วิมเมอร์ดันเขาจะทานสตรอว์เบอร์รี่แอนด์ครีม กับแชมเปญ เขาก็บอกมาลองทำกัน แต้วก็อาสาทำให้ ผสมโรงเป็นเรื่องเป็นราว ปะติดปะต่อ น่าเชื่อๆ ก็เลยถูกเซอร์ไพรส์ช็อตคุกเข่าขอแต่งงานไม่คิดว่าจะมีใครเซอร์ไพรส์เราได้สำเร็จ แต่เขาทำสำเร็จ เขาก็เล่าว่าที่เลือกโมเมนต์แบบนี้เพราะเขารู้ว่าเรารักครอบครัวมากๆ คิดว่าโมเมนต์สำคัญแบบนี้อยากให้มีคนที่เรารักอยู่รอบๆ เรา ก็มีครอบครัว มีแมท (ภีรนีย์ คงไทย) กับ (มิว นิษฐา จิรยั่งยืน) ไปซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะไปถามว่าจำคำพูดที่เขาขอได้ไหม ประโยคคลาสสิกธรรมดา Will you marry me? เขาก็มีเอาผ้าพันคอมาให้ซึ่งเขาออกแบบเองแต้วว่าแค่นี้มันก็พิเศษแล้ว ตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นของขวัญจาก Anniversary (วันครบรอบ) ที่เขายังไม่ได้ให้ ให้ไม่ทัน”เรียลจนเสียดายไม่ได้เตรียมตัวให้ทัน ไม่เหมือนในละคร“สักพักนึงถึงจะรู้ว่านี่คือเรื่องราวของเราไม่เหมือนในละครที่เคยเล่นๆ มา”เคาะฤกษ์แต่ง ม.ค.ปีหน้า ใกล้ๆ งานวิวาห์ “แมท”แต่คงเป็นเราที่ตัดสินใจ เพราะเขาบอกแต้วทำเลย ตัดสินใจเลย แต่พอมันเป็นงานของคนสองคนเราก็อยากให้ทั้งคู่ได้มีส่วนร่วม ให้มันมาจากความเป็นตัวตนของเราทั้งคู่ เป็นงานวันเดียวกันไปเลย เหนื่อยทีเดียว ครบจบในวันเดียวเลย”แจงถ่ายภาพชุดชั้นในสุดแซบ“ไม่ได้มีคอนเซปต์อะไร เกิดจากแค่ว่าเราไม่ได้มี พอทเทรต (ภาพถ่ายเน้นตัวบุคคล) สวยๆ แล้วเราชื่นชอบผลงานช่างภาพคนนี้อยู่แล้ว ก็เลยชวนกันมาถ่าย ส่งเรฟเฟอร์เรนซ์กัน ไอเดียคือเหมือนปาร์ตี้กันอยู่ในโรงแรมแค่นั้น หนึ่งในนั้นก็เป็นชุดที่เห็นกันแต่เรามองว่าไม่ได้ต่างจากชุดว่ายน้ำ ด้วยท่าโพสต์เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเซ็กซี่อะไรขนาดนั้น เราแค่อยากส่งภาพที่มีความสวยงามในแง่ของแสง”ขอบคุณ “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ปกป้อง คนแซะว่าโทรม บอกถ้าโทรมคงไม่ลง“ขอบคุณพี่หอมค่ะที่ช่วยปกป้อง (ยกมือไหว้) เราไม่เห็นเลยมาเห็นตอนมีข่าว ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้อง เอ้ย..โทรมหรือเปล่า เพราะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้โทรม เพราะถ้าโทรมเราคงไม่ลง เรารู้สึกว่าเราสวยของเรามุมนั้น”ลบออกจากไอจีเพราะแม่ไม่แฮปปี้คือแม่ไม่ได้สั่งให้ลบ แต่ดูแล้วถ้าไม่มีในไอจีแม่จะแฮปปี้กว่าก็เลยโอเคค่ะถ้าเป็นความสุขของแม่ ลูกสาวเนอะ เราก็เข้าใจในมุมของแม่ เขาก็มองถึงความเหมาะสมแหละ มันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วย”ประณัยก็ไม่ชอบเหมือนกันถามว่าจะไม่มีภาพถ่ายแนวนี้อีกแล้วใช่ไหม ไม่ๆๆๆ ค่ะ”