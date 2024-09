I will ฟ้องยู! “ติช่า” แจ้งความอดีต ผจก. คิดเงินส่วนต่างค่าตัวไม่ได้รับอนุญาต

นักแสดงชื่อดัง เผยภาพใบแจ้งความลงอินสตาแกรม ดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการคิดเงินส่วนต่างจากค่าตัวจากลูกค้า ผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และตนไม่ได้ยินยอม จนทำให้เกิดความเสียหาย โดยติช่าเขียนแคปชั่นว่า “I will I will ฟ้องยู !!!!ติช่าขอเรียนแจ้งว่า ติช่า พร้อมกับทนายพีท จาก CYP Attorney at Law ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการของติช่า *อดีตชื่อโน้ต and also her new name new identityในข้อหาที่อดีตผู้จัดการของติช่าได้มีการคิดเงินส่วนต่างจากค่าตัวที่ติช่าควรได้รับจากลูกค้าผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ติช่าขอยืนยันว่าติช่าไม่เคยตกลงหรือยินยอมให้อดีตผู้จัดการหักเงินส่วนต่างใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ติช่าได้รับความเสียหายอย่างมาก ทั้งนี้ ติช่าจะดำเนินคดีนี้จนกว่าจะถึงที่สุด Watch out นะคะ”งานนี้ มีคนในวงการและแฟนๆ เข้ามาขำกับท่าทางเจ้าตัว ชื่นชมว่าเป็นการแจ้งความที่เฟียสมากจริงๆ