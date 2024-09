ฟอร์จูนทาวน์ จัดฉลองใหญ่เทศกาล “Ganesh Chaturthi Festival @ Fortune Town” ดึง 2 กูรูด้านองค์เทพ “หมอจุ๊บ ไพ่เทพ ผ่าดวง” และ “ชัยวัฒน์ คฤหาสน์สุวรรณ” แนะวิธีบูชาเทพยังไงให้ปัง!!

เป็นเทศกาลประจำปีของการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขององค์พระพิฆเนศ โดยปีนี้ ฟอร์จูนทาวน์ ได้จับมือกับและThe Art One Gallery จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 9-15 กันยายน 2567 โดยมีคุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท (หน้าอาคาร) ฟอร์จูนทาวน์ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ในฐานะผู้บริหาร ฟอร์จูนทาวน์ กล่าวว่า “ทางฟอร์จูนทาวน์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ที่ดี อย่าง หมอจุ๊บ ไพ่เทพ ผ่าดวง และ คุณชัยวัฒน์ คฤหาสน์สุวรรณ The Art One Gallery ในการจัดงานเทศกาลคเณศจตุรถีต่อเนื่องมา โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว และได้รับความสนใจจากผู้ที่ศรัทธา เป็นจำนวนมาก และถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการสวดบูชาองค์พระพิฆเนศแบบอินเดียโบราณ ให้ฟอร์จูนทาวน์เป็นพื้นที่ของการเสริมความเป็นสิริมงคล และพลังบวก”ด้าน หมอจุ๊บ ไพ่เทพ ผ่าดวง กล่าวเสริมว่า “การจัดงานประกอบพิธีคเณศจตุรถีแบบอินเดียโบราณ เป็นการรับเสด็จองค์พระพิฆเณศที่ลงมาโปรดเหล่าสาวกผู้ศรัทธาได้ตั้งจิตเข้าถึงพระองค์อย่างแท้จริง รูปแบบการจัดงานปีนี้จัดบูชาแบบครบทุกขั้นตอนแบบฮินดูโบราณแบบประเทศอินเดีย อยากให้ผู้ที่มาร่วมได้ขอพรสัมฤทธิ์ผล ในปีนั้ถือว่าเป็นการจัดแบบต่อเนื่องมาเป็นปีที่สามและยิ่งได้รับการตอบรับดีมากๆ รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่บารมีขององค์พระพิฆเณศ เทพมหาปัญญาและความสำเร็จอย่างแท้จริง“คุณแอร์ - วีรินทร์ บุญร่วม” เจ้าของธุรกิจนำเข้าผลไม้สดจากต่างประเทศ บริษัท นวธัญ เวิล์ด ฟรุ๊ต ( nvt) บริษัทนำเข้าธุรกิจผลไม้จากต่างประเทศ ในฐานะผู้ร่วมจัดสร้างองค์พระแม่ลักษมี และเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “สำหรับปีนี้ถือเป็นปีแรกที่แอร์เข้าใจในงานคเณศวรจตุรถี เข้าใจว่ามันคืออะไร แต่ปีที่แล้วที่มาร่วมงานก็มาแบบงงๆ พอได้ทราบว่าทำไมต้องมีวันนี้ ทำไมต้องฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้น รู้สึกอินกับงานไปด้วยค่ะ คนที่มาขอพรจะยิ่งประสบความสำเร็จในพรที่ขอ ท่านให้ทุกอย่างกับคนที่ร่วมฉลองให้ท่านภายใน 10 วันนี้ วันนี้แอร์ได้มีส่วนร่วมในการถวายผลไม้ถวายท่าน และในฐานะที่เราเป็นเจ้าของนวธัญ เวิล์ด ฟรุ๊ต นำเข้าผลไม้ ก็เป็นการดีที่เราได้ร่วมเอาผลไม้อย่างดีมาถวาย และมาแจกให้ผู้คนได้ทานกันเป็นเหมือนการได้ทำบุญทำทาน ซึ่งแอร์ถือว่าเป็นสิริมงคล ของบริษัทที่ได้มาถวายในวันดีๆ แบบนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราได้ทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรือง ขายดิบขายดีตลอดปีและตลอดไปด้วยค่ะ”ภายในงานวันแรกยังมีการเสริมความสิริมงคล และความปัง โดยได้ “อาจารย์ป๋า ปุญญาดิศ เถียรวิชิต” พราหมณ์เจ้าพิธีตัวจริงชื่อดังที่มีเหล่าดาราและผู้มีชื่อเสียงให้ความเคารพมากมาย ร่วมครอบเศียรผู้ที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยัง มีศิลปินดารา ศิลปิน และเซเลบริตี้เข้าร่วมงาน มากมายอาทิเช่น คุณณภัสวรรณ จิลลานนท์, คุณธนวรรณ จิรแสงทอง, คุณปัทมวดี เสนาณรงค์, คุณภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE , ไข่มุก วงพริกไทย เเละค่าย Mellow ME ,มิลค์เช็ค จากค่าย แกรมมี่โกลด์, ศุภวิชญ์ วงศ์ฟู ฯลฯสำหรับกิจกรรม Ganesh Chaturthi Festival @ Fortune Town จัดขึ้นในวันที่ 9- 15 กันยายน 2567 พบกับ ความวิจิตรบรรจง พร้อมสักการะเสริมความเป็นสิริมงคล กับ “วิมานจำลององค์พระพิฆเนศ” ที่แรก กับ “กาชาปอง ตัวหมากรุก องค์พระพิฆเนศ” ที่เหล่านักสะสมห้ามพลาด พิเศษ กับ ปั้นเทวรูปพระพิฆเนศ ด้วยดินเหนียว เสริมพลังแห่งความสำเร็จพิเศษ กับ พิธีคเณศจตุรถี ขึ้น ในวันที่ 10 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว รับเหรียญพระพิฆเนศ ฟรี* เมื่อแสดงหลักฐาน การเป็นสมาชิก Fortune Point หรือสมัครสมาชิก Fortune Point จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์ เท่านั้น (จำนวนจำกัด 100 เหรียญ) นอกจากนี้ ยังมีแสดงโชว์ต่าง ๆ รวมถึง ตลาดนัดสินค้า ให้เหล่าสายมู ได้เลือกช้อปสินค้าได้ตลอดงานสายมูต้องไม่พลาด กับ เทศกาล “Ganesh Chaturthi Festival @ Fortune Town” ในวันที่ 9 – 15 กันยายน 2567 บริเวณ ลานฟอร์จูนสตรีท ฟอร์จูนทาวน์ รัชดา-พระราม 9 เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพระราม 9 ทางออก 1