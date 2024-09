“เดนทิสเต้” ประกาศคว้าตัว “ลิซ่า” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกครั้ง พร้อมปล่อยโฆษณาชุดล่าสุด “The New Chapter : Dentiste’ X The Power of Lisa’s Confident Smile”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด แถลงเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับครอบคลุมผลิตภัณฑ์กลุ่มยาสีฟันทุกสูตรของแบรนด์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มสเปรย์ระงับกลิ่นปากของเดนทิสเต้ การแต่งตั้งลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครั้งนี้ มาพร้อมกับการเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ซึ่งลิซ่ามีส่วนร่วมในการกำกับ วางคาแรคเตอร์ และเขียนบทกับทีมงานจัดทำโฆษณาด้วยตัวเองโดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือภาพยนตร์โฆษณาส่วนที่ลิซ่ากำกับเอง และภาพยนตร์โฆษณาของผลิตภัณฑ์ Spray ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น Soft Power ให้กับประเทศไทย โดยในส่วนแรกจะเป็นการถ่ายทอดชีวิตและตัวตนของเธอในฐานะ “Lady Boss” การเติบโตของลิซ่าตั้งแต่การเป็นศิลปิน นักเต้น มาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในปัจจุบัน และส่วนที่ 2 ถ่ายทอดออกมาเป็น “Soft Power” ให้กับประเทศไทย ด้วยฉากการรับประทานอาหารไทยหลายเมนู และเป็นครั้งแรกที่ลิซ่าพูดถึงพะแนงเนื้อ พูดว่าส่วนผสมมีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่ลิซ่าชื่นชอบมาก นอกจากนี้ยังมีต้มยำกุ้ง น้ำแข็งไส รวมถึงอาหารไทยเมนูต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ประเทศไหน ลิซ่าก็จะทานอยู่เสมอ สื่อสารให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าอาหารไทยมีเสน่ห์อย่างไร และลิซ่าก็จะพก Mouth Spray ของ Dentiste' ติดตัวตลอดเวลา หลังจากที่ทานอาหารสุดอร่อยแล้วก็จะฉีด Mouth Spray ได้ทันทีเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานี่เป็นครั้งแรกของโลกที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และแสดงโดยที่ในภาพยนตร์โฆษณา มีคนอื่น ๆ อยู่ในฉากด้วย ไม่ว่าจะเป็นทีมงานของลิซ่า แดนเซอร์ หรือนักธุรกิจที่มาร่วมงานกับลิซ่า ทำให้ได้อรรถรสที่แตกต่างจากที่เคยมีมา ซึ่งในครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษมาก ๆ เพราะในปี 2567 นี้ ลิซ่าจะมีภาพยนตร์โฆษณากับ Dentiste' เพียงตัวเดียว และเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ลิซ่าได้เขียนเอง มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความเป็นตัวเอง ยิ่งทำให้ลิซ่ามีความสุขมาก และเลือกที่จะตกลงต่อสัญญา กับทาง Dentiste’ เป็นปีที่สามเภสัชกร ดร.แสงสุข กล่าวว่า นอกจากการวางตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เหมาะสมและตรงใจกลุ่มผู้บริโภคแล้ว พื้นฐานผลิตภัณฑ์ของเดนทิสเต้เองคือหัวใจความสำเร็จของบริษัทฯ โดยเดนทิสเต้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ใช้แล้วเห็นผล ผู้ใช้รู้สึกสดชื่น และสร้างเสริมความมั่นใจ รวมถึงเป็นยาสีฟันที่มอบนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ เช่น ยาสีฟันเซรั่มเพิ่มเนื้อฟันขาว Dentiste’ Repaire’ Oral Care Serum หรือ ยาสีฟันแบบแปรงแห้ง Dentiste’ Anticavity Max Fluoride ที่ทันตแพทย์กว่า 6,000 คนทั่วโลกแนะนำทั้งนี้ แคมเปญเปิดตัวโฆษณาชุดล่าสุด “The New Chapter : Dentiste’ X The Power of Lisa’s Confident Smile” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน พร้อมแจกฟรี! ยาสีฟันเดนทิสเต้ 10,000 หลอดภายในงานสำหรับผู้ที่สนใจ และในช่วงปลายปีนี้ Dentiste' จะมี Event สุดพิเศษที่ร่วมกับลิซ่า ให้รอติดตามชม