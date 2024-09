เป็นคุณแม่ลูก 2 แล้ว สำหรับนักแสดงสาว "บี มาติกา" ที่ล่าสุดเจ้าตัวควงสามีนักธุรกิจหนุ่ม "กร กรกฤช จุฬางกูร" จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกน้อยในท้องโดย "บี มาติกา" ได้โพสต์ภาพและคลิปบรรยากาศงานที่มาในธีมสีชมพูสุดหวาน พร้อมระบุแคปชั่นว่า "Grateful for all the blessings as we get ready to welcome her into the world #bkorntinued #babygirl #babyshower"ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ลงโซเชียล ก็มีแฟนคลับและคนบันเทิง คอมเมนต์แสดงความยินดีป็นจำนวนมาก