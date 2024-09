GO HAIR เขย่าวงการดูแลเส้นผมแบบครอบจักรวาล เปิดตัวโปรดักซ์ใหม่ ‘Nourishing Biotin Shampoo & Treatment’ พร้อมพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ระดับจักรวาล อแมนด้า ออบดัม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผมสวยพลัส ไม่ปัดตก”

GO HAIR (โก แฮร์) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี, เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘GO HAIR Nourishing Biotin Shampoo & Treatment’ ที่จะยกระดับวงการดูแลเส้นผมไปอีกขั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผมสวยพลัส ไม่ปัดตก” และการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ระดับจักรวาล อแมนด้า ออบดัม Top10 Miss Universe 2020, Miss Universe Thailand 2020ผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Nourishing Biotin Shampoo & Treatment’ ประกอบด้วยสารสกัด 7 ชนิดจาก 5 ประเทศ ที่ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลาย ลดปัญหาผมอ่อนแอและขาดหลุดร่วง พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมและหนังศีรษะ ให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดตั้งแต่เดือนแรกที่ใช้คุณภัทรภณ ไพพรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรรณวรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “เราเน้นการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาเส้นผมแบบครบวงจร โดยใช้ส่วนผสมคุณภาพจากหลายประเทศ เพื่อมอบการดูแลเส้นผมได้อย่างตรงจุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เรามั่นใจว่า GO HAIR Nourishing Biotin Shampoo & Treatment จะตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมทุกรูปแบบได้อย่างดีเยี่ยม”ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรามาพร้อมสารสกัดสำคัญ● Biotin Plus (ไบโอติน พลัส): นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ช่วยเสริมสร้างเคราติน เพิ่มความแข็งแรง ให้เส้นผม● Keratin (เคราติน): สารสกัดเคราตินนำเข้าจากอิตาลี ที่สุดของเคราติน เข้าฟื้นฟูเส้นผมได้อย่างตรงจุดด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ให้เส้นผมเปล่งประกาย ดูหนาแข็งแรง● ​​Hokkaido Kelp (ฮอกไกโด เคลป์): สารสกัดสาหร่ายทะเลฮอกไกโด ที่รวมวิตามินดูแลเส้นผมไว้อย่างจัดเต็ม ช่วยบำรุงหนังศีรษะ ฟื้นฟูเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลาย ให้ผมดูหนาแข็งแรง เงางาม และสุขภาพดี● Anagain (อนาเกน): สารสกัดจากต้นถั่วลันเตา นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม กระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่● Xylishine (ไซลิไชน์): สารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล ดูแลเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลาย เติมความชุ่มชื้น ฟื้นความแข็งแรง จบปัญหาเส้นผมอ่อนแอแห้งเสียจากมลภาวะต่าง ๆ● Jusanyu (จูซันยู): สารสกัดนํ้ามันธรรมชาติบริสุทธิ์ 13 ชนิด จากประเทศญี่ปุ่น ที่อุดมไปด้วยคุณค่าแห่งการฟื้นบำรุง ปกป้องหนังศีรษะและเส้นผมอย่างลํ้าลึก● Burgeon-up (เบอร์เจียน อัพ): สารสกัดจากต้นวอเตอร์เครส ป้องกันผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชาย และรักษาอาการผมร่วงในผู้หญิงซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสารสกัดสำคัญที่ช่วยฟื้นบำรุง ปกป้องเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้คุณผมสวยพร้อม GO ด้วย GO HAIRร่วมสัมผัสประสบการณ์ดูแลเส้นผมระดับจักรวาลไปกับGO HAIR Nourishing Biotin Shampoo & Treatment ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ , ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าชั้นนำ และร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วประเทศ#GOHAIR #GOHAIRXAMANDA #GOHAIRXEVEANDBOY #gohairoriginal #25YeasOfGOHAIR#gohairขวดดำ #gohairbiotin #ผมสวยพลัสไม่ปัดตก #ผมสวยพร้อมgoด้วยgohair#อแมนด้า #amanda #amandaobdam@gohairofficial @gohairoriginal Gohairoriginal GoHairOfficial