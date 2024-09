เสียงแห่ง "ดาร์ธ เวเดอร์" ลาโลกแล้ว "เจมส์ เอิร์ล โจนส์" จากไปด้วยวัย 93

เขามีผลงานตั้งแต่งานของเชกสเปียร์และออกัสต์ วิลสัน ไปจนถึงเสียงพากย์ที่เป็นเอกลักษณ์ในภาพยนตร์สงครามอวกาศเรื่อง "Star Wars" รวมถึงการพากย์เสียง "มูฟาซา" ในภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ "The Lion King"ตลอดหลายสิบปี โจนส์ ได้สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ด้วยความสามารถในการแสดงที่ครอบคลุมทั้งบทบาทคนธรรมดาและตัวละครที่เหนือธรรมชาติเจมส์ เอิร์ล โจนส์ ได้รับรางวัลโทนีถึงสามครั้ง รวมถึงรางวัลเกียรติยศตลอดชีวิต รางวัลเอ็มมีสองครั้ง และรางวัลแกรมมี่ รวมถึงรางวัลออสการ์เกียรติยศสำหรับความสำเร็จตลอดชีวิตเช่นกันในปี 1971 เขาเป็นคนผิวดำคนที่สองที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ต่อจากซิดนีย์ ปัวติเยร์แม้จะประสบความสำเร็จมากมาย แต่วัยเด็กของเขาไม่ได้ง่ายดาย เพราะเขาเกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 1931 ในรัฐมิสซิสซิปปี้ที่แบ่งแยกเชื้อชาติโจนส์ต้องเอาชนะการติดอ่างที่ทำให้เขาไม่ค่อยพูดในช่วงวัยเด็ก"การติดอ่างเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมาก ในโรงเรียนวันอาทิตย์ ผมพยายามอ่านบทเรียนแต่เด็กๆ ข้างหลังผมหัวเราะกันกลิ้ง จนลงไปกองที่พื้น" โจนส์กล่าวกับเดลี่เมลในปี 2010การท่องบทกวีของตัวเองตามคำแนะนำของครูภาษาอังกฤษทำให้เขาควบคุมเสียงของเขาได้ ซึ่งในที่สุดเขาได้ใช้เสียงนั้นสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนนับล้านในบทบาท "ดาร์ธ เวเดอร์" ในภาพยนตร์ Star Warsแม้ว่าโจนส์จะไม่ได้เป็นผู้แสดงบทเวเดอร์โดยตรง แต่เสียงของเขาก็ได้ถ่ายทอดพลังแห่งความชั่วร้ายของฝ่ายมืดอย่างทรงพลัง"ข้าคือพ่อของเจ้า" เวเดอร์บอกกับลุค สกายวอล์กเกอร์ ที่รับบทโดยมาร์ค ฮามิลล์ ในฉากต่อสู้ที่มีจุดพลิกผันซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานภาพยนตร์ที่ตราตรึงใจคนทั่วโลก"เขาสร้างตัวละครที่เป็นหนึ่งในวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา แม้จะใช้บทพูดเพียงเล็กน้อย" จอร์จ ลูคัส ผู้สร้าง Star Wars กล่าวในพิธีเชิดชูเกียรติโจนส์ในนิวยอร์กเมื่อปี 2015จากมิสซิสซิปปี้ โจนส์ย้ายไปมิชิแกนเมื่ออายุได้ 5 ขวบ และเติบโตภายใต้การดูแลของตายายตอนแรกเขาตั้งใจจะเป็นหมอ แต่หลังจากเปลี่ยนมาศึกษาด้านการแสดงและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน เขายังไม่คิดถึงการเป็นนักแสดงในทันที"แม้ผมจะเริ่มเรียนการแสดง แต่ผมคิดถึงการเป็นทหารเสียมากกว่า" โจนส์บอกกับสถานีโทรทัศน์ PBS ในปี 1998หลังจากสำเร็จการศึกษา โจนส์ได้เข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐฯ ก่อนย้ายไปนิวยอร์กเพื่อเริ่มต้นอาชีพการแสดงโดยทำงานเป็นภารโรงในตอนกลางคืนเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพเขาเปิดตัวในบรอดเวย์ครั้งแรกในปี 1958 ในละครเรื่อง "Sunrise at Campobello" ที่โรงละคร Cort Theatre ซึ่งในปี 2022 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น James Earl Jones Theatreเขารับบทตัวละครเชกสเปียร์ที่โด่งดังหลายบท เช่น โอเทลโล และคิงเลียร์ รวมถึงแสดงในบทละครของวิลสันที่สะท้อนประสบการณ์ของคนผิวดำในอเมริกา"บนเวที โจนส์มีความสง่างามและทรงพลัง เขาเป็นตัวแทนของความภูมิฐานของชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน" ผู้กำกับเคนนี่ ลีออนกล่าวหลังแสดงละครเวทีจนมีชื่อเสียง โจนส์ เปิดตัวในภาพยนตร์ในปี 1964 รับบทเป็นผู้หมวดซ็อกในหนังเสียดสีสงครามเย็นของสแตนลีย์ คูบริกเรื่อง "Dr. Strangelove"เขายังรับบททหารหลายในหลายเรื่องตลอดอาชีพการแสดง โดยเฉพาะบทพลเรือเอกกรีเออร์ในภาพยนตร์สามเรื่องที่สร้างจากตัวละครแจ็ค ไรอัน ของทอม แคลนซี่ ("The Hunt for Red October," "Patriot Games," "Clear and Present Danger")ในบทกษัตริย์ เขารับบทบาทกษัตริย์จาฟฟี โจเฟอร์ ในภาพยนตร์คอมเมดี้ของเอ็ดดี้ เมอร์ฟีเรื่อง "Coming to America" (1988) และมูฟาซา พ่อของซิมบ้าใน "The Lion King" (1994)รางวัลใหญ่ครั้งแรกของเขาคือรางวัลโทนีสำหรับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในละครเวทีเรื่อง "The Great White Hope" ในปี 1969 ซึ่งเขารับบทเป็นนักมวยผู้มีปัญหาแต่มีพรสวรรค์ แจ็ค เจฟเฟอร์สัน ซึ่งอ้างอิงจากชีวิตจริงของแจ็ค จอห์นสัน แชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวตผิวดำคนแรกโจนส์นำบทนี้กลับมาแสดงในเวอร์ชันภาพยนตร์และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำถึงแม้ในวัย 80 โจนส์ยังคงเป็นพลังสำคัญในบรอดเวย์ โดยแสดงร่วมกับแองเจลา แลนส์บูรีในละครเรื่อง "The Best Man" ที่นำกลับมาแสดงใหม่ในปี 2012 และกับซิเซลี ไทสันใน "The Gin Game" ในปี 2015หลายปีที่ผ่านมา เขายังทักทายผู้ชมเครือข่ายข่าว CNN ด้วยประโยคง่าย ๆ ว่า "This is CNN." ในคลิปโฆษณาของทางสถานีแต่บทบาทที่เขาโด่งดังที่สุด คือบทที่เขาไม่เคยปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์ด้วยตัวเองลูคัสเลือกเขาระหว่างโจนส์และนักแสดงระดับตำนานออร์สัน เวลส์ สำหรับบทดาร์ธ เวเดอร์"จอร์จคิดว่าเขาต้องการเสียงที่ -- ขอโทษด้วยถ้าใช้คำนี้ -- 'ดำ' ว่า ดังนั้นเขาจึงจ้างผู้ชายที่เกิดในมิสซิสซิปปี้ เติบโตในมิชิแกน และติดอ่าง นั่นคือเสียงของผม" โจนส์บอกกับสถาบันภาพยนตร์อเมริกันในปี 2009โจนส์ในตอนแรกไม่ต้องการให้เครดิตตัวเอง เพราะเขารู้สึกว่าเสียงของเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์ แต่สุดท้ายเขายอมรับและให้เสียงตัวละครในภาพยนตร์หลายภาค รวมถึงซีรีส์โทรทัศน์และวิดีโอเกมในช่วงวัย 90 เขาได้ก้าวลงจากบทบาทดาร์ธ เวเดอร์ แต่เขาได้เซ็นยินยอมให้ใช้สิทธิในเสียงของเขาในโครงการอนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในมินิซีรีส์ของ Disney+ เรื่อง "Obi-Wan Kenobi" ในปี 2022 ตามรายงานของนิตยสารแวนิตี้แฟร์ภรรยาคนที่สองของโจนส์ เซซิเลีย เสียชีวิตในปี 2016 พวกเขามีลูกชายหนึ่งค