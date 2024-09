ยิ่งใหญ่สมการรอคอย "MCHOICE & MINT AWARDS 2024" พร้อมร่วมยินดี 8 รางวัลของคนรุ่นใหม่จาก MINT AWARDS

“MCHOICE & MINT AWARDS 2024” อีเว้นท์ยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอย พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 4 ปี Mint Magazine กับรางวัล MINT AWARDS 2024 ที่มอบให้กับศิลปินดารารุ่นใหม่และผลงานสุดฮอตกับ 4 รางวัลที่สุดแห่งปีที่มาจากการโหวตของแฟนคลับ แล้วยังมีอีก 4 สาขารางวัลจาก Mint Choice ให้ทุกคนได้ลุ้นกัน งานนี้อัดแน่นไปด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์ แฟชั่นโชว์จากแบรนด์ OFF-WHITE และ EXHIBIT พร้อมทัพศิลปินตัวท็อปมากมายที่มาร่วมเดินพรมแดง ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAMงานนี้ คุณกฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ของก้อง 24 จำกัด ผู้ก่อตั้ง MCHOICE และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mint กล่าวว่า “เราบริหารงานธุรกิจ MChoice โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนเซอร์วิสให้บริการครบวงจร ทั้งสื่อโฆษณา อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ โปรดักชั่น และส่วนครีเอเตอร์ ในการสร้างสรรค์คอนเทนท์ร่วมกับแบรนด์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการใช้เหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์มาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารในรูปแบบที่แปลกใหม่ มีแพลตฟอร์มทั้งออนกราวด์และออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเองมีคอนเนคชั่นและมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงาน MCHOICE & MINT AWARDS 2024 ในครั้งนี้นับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับคุณภาพผู้ผลิตสื่อคอนเทนต์ของไทยสู่ระดับสากล และอย่างยั่งยืนอีกด้วย”ทางด้าน คุณสรญา วัฒนเจียมวงษ์ Publisher, Co-Founder นิตยสาร Mint กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี้ “Mint Magazine” ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว เรายังเดินหน้าในการเป็นผู้นำสร้างคอนเท้นต์ที่สดใหม่ เน้นความเป็นแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และยังเน้นย้ำการนำเสนอผ่านศิลปินดาราที่อยู่ในกระแสในความสนใจของคนรุ่นใหม่อย่างที่เราทำมาตลอดตั้งแต่ปีแรกในวันที่ยังไม่มีใครเข้าใจศักยภาพ fan-based ecosystem ของดาราไทยด้วยซ้ำ ต่อจากนี้ การทำงานของเราจะยังเต็มไปด้วยโปรเจกใหม่ๆ ที่เป็นการร่วมงานกับทั้งแบรนด์ระดับโลกและวงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในเมืองไทย และผลักดันศักยภาพของทุกฝ่ายที่มีอยู่ไปอีกอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานตามความเชื่อและคุณภาพที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้คนจดจำและยอมรับเช่นเดียวกับการมอบรางวัล MINT AWARDS 2024 งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับศิลปินดารารุ่นใหม่และผลงานสุดฮอตแห่งปี โดยให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการโหวตและเข้ามาให้กำลังใจศิลปินต่างๆ ด้วย เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่การนำเสนอคอนเทนต์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างทั้งอีโคซิสเท็มขึ้นมามากกว่า ซึ่งเรารู้สึกว่านี่คือบทบาทของสื่อในโลกยุคใหม่”บรรยากาศในงานคึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดประตูต้อนรับแฟนคลับกับ Mchoice's Market ที่รวบรวมแบรนด์จากศิลปินและนักแสดงที่คุณชื่นชอบ, บูทกิจกรรมสุดฟินจากสปอนเซอร์ และโมเมนต์ความสนุกเพิ่มเติมของศิลปินและดาราที่มาร่วมเดินพรมแดงในงาน “MCHOICE & MINT AWARDS 2024” เพื่อทำให้อีเว้นท์ยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอยสมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุด นำโดย แมท-ภีรนีย์, มิว-นิษฐา, เต้ย-จรินทร์พร, มาร์กี้-ราศรี, กลัฟ-คณาวุฒิ, ริว-วชิรวิชญ์, ต่อ-ธนภพ, พีพี-กฤษฏ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, เจษ-เจษฎ์พิพัฒ, ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส, เจเจ-กฤษณภูมิ, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์, ไอซ์-พาริส, กัปตัน-ชลธร, เนเน่-พรนับพัน, ดิว-จิรวรรตน์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, สกาย-วงศ์รวี, พรีม-ชนิกานต์, ออฟ-จุมพล, กัน-อรรถพันธ์, ฟอส-จิรัชพงศ์, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, บุ๋น-นพณัฐ, เปรม-วรุศ, มาร์ค-ภาคิน, อิน-สาริน, โอม-ภวัต, เล้ง-ธนพล, จิมมี่-จิตรพล, ซี-ทวินันท์, มีน-นิชคุณ, ปิง-กฤตนัน, จั๊มพ์-พิสิฐพล, เก่ง-หฤษฎ์, น้ำปิง-นภัสกร, ไทแทน ทีปประสาน, เติร์ด-ลภัส, แจ๊คกี้-จักริน, ปอร์เช่- ศิวกร, PROXIE, ATLAS, BUS, DICE, LYKN, BUTTERBEAR ฯลฯ ร่วมงานและมาถึงไฮไลท์สำคัญของงานในค่ำคืนนี้ MINT AWARDS 2024 งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับศิลปินดารารุ่นใหม่และผลงานสุดฮอตแห่งปีกับ 4 รางวัลที่มาจากการโหวตของแฟนคลับ ที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านและแฟนๆ ทุกคนมีส่วนร่วมตัดสินผ่านเว็บไซต์ www.mintmagth.com และรางวัล Mint Choice ที่มอบให้กับศิลปินผู้เคยร่วมงานกับ Mint Magazine ดังนี้รางวัล BEST COVER OF THE YEAR ที่สุดของปก Mint Magazine ที่คุณชื่นชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ฉบับ Mint Vol.18 จนถึง Mint Vol.23- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ‘ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ’ ปก Mint Magazine Vol.22รางวัล BEST DIGITAL COVER OF THE YEAR ที่สุดของปกดิจิตอลของ Mint Magazine ที่คุณชื่นชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2567- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ‘ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ-เบคกี้ รีเบค้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง’ ปก Mint Digital Cover ประจำเดือนตุลาคม 2566รางวัล ROOKIE OF THE YEAR (MUSIC) ที่สุดของดาวรุ่งน้องใหม่ สาขาดนตรี- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ‘BUS Because of you i shine’ จาก Sonray Musicรางวัล ROOKIE OF THE YEAR (ACTOR) ที่สุดของดาวรุ่งน้องใหม่ สาขาการแสดง- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ‘พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล’ จากซีรีส์ PIT BABE the Seriesรางวัล BREAKTHROUGH CAST OF THE YEARกลุ่มนักแสดงที่โดดเด่นที่มีตัวเลขฟอลโลเวอร์และยอด เอนเกจเม้นต์สูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์บนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างอย่างโดดเด่น ตั้งแต่วันที่ซีรีย์ออกอากาศ- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ กลุ่มนักแสดงซีรีส์ “ใจซ่อนรัก The Secret Of Us” และ กลุ่มนักแสดงจากซีรีส์ 4MINUTES จาก Be On Cloudรางวัล ENTERTAINMENT PROGRAM OF THE YEAR (ผลงานแห่งปีที่น่าจับตามอง โดยในช่วงออกอากาศสร้างกระแสจนมียอดรับชมและยอดเอนเกจเม้นต์สูงเป็นปรากฏการณ์- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ซีรีส์ “WE ARE คือเรารักกัน” จาก GMM TV นำแสดงโดย ‘ปอนด์ ณราวิชญ์ - ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน - วินนี่ ธนวินท์ - สตางค์ กิตติภพ - อู๋ ธนบูรณ์ - บูม ธราธร - มาร์ค ณฐริศร์ - ปูน มิตรภักดี’รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว “BUSSING THAILAND (บัส ซิ่ง ไทยแลนด์)” ทางช่อง one31 ดำเนินรายการโดยไอดอลวง BUS because of you i shine จาก Sonray Musicคอนเสิร์ต “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK” คอนเสิร์ตอังกอร์ของศิลปินเกาหลีสัญชาติไทย ‘BamBam (แบมแบม)’รางวัล THE INSPIRATION AWARD 2024 ศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจ- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ 9x9 (NIne By Nine) โปรเจกต์พิเศษจาก 4NOLOGUE และ นาดาวบางกอก ประกอบด้วยสมาชิก 9 คนได้แก่ ‘ต่อ ธนภพ-เจมส์ ธีรดนย์-ปอร์เช่ ศิวกร-เติร์ด ลภัส-แจ๊คกี้ จักริน-เจเจ กฤษณภูมิ-กัปตัน ชลธร-ไอซ์ พาริส-ริว วชิรวิชญ์’รางวัล PHENOMENON OF THE YEAR ผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปี- ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า (LAHNMAH)” และ “BUTTERBEAR (หมีเนย)”นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก เติร์ด-ลภัส, แจ๊คกี้-จักริน, ปอร์เช่- ศิวกร, วง PROXIE, วง BUS, วง LYKN, จั๊มพ์-พิสิฐพล และตื่นตาไปกับแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ OFF-WHITE และ EXHIBIT ที่ขนทัพนางแบบ-นายแบบมาแบบจัดเต็ม เต็มอิ่มสมเป็นอีเว้นท์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย…