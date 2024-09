D Dance Thailand จัด “เด็ก Dance Project 2024Do You Wanna Dance” โปรเจ็คเด็กแห่งปี! เวทีแห่งโอกาส ดัน ขาแดนซ์รุ่นจิ๋วปล่อยพลังความกล้าผ่านการเต้น

D Dance Thailand สถาบันพัฒนาศิลปินด้านทักษะและความคิดให้มีศักยภาพสู่การเติบโตอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดย ครูอู๋-เปรมจิตต์ อำนรรฆมณี ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินชื่อดังมากมายด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ร่วมกับ IDX Entertainment และ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (Emsphere) โดยการสนับสนุนของ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ,บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัดและบริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จัดงาน “เด็ก Dance Project 2024 Do You Wanna Dance” โปรเจ็คเด็กสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เวทีแห่งโอกาสที่ผลักดันให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงทักษะและความสามารถทางด้านการเต้นอย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ โดยรายได้จากการจัดงานทั้ง 2 รอบการแสดงจะถูกนำไปมอบให้กับองค์การยูนิเซฟและมูลนิธิสติเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ยังขาดโอกาสต่อไป ภายในงานนอกจากจะได้รับชมโชว์ของเหล่าบรรดาเด็ก Dance แบบจัดเต็มแล้ว ยังมีเซเลบริตี้คนดังมาร่วมให้กำลังใจน้อง ๆ กันอย่างคับคั่ง อาทิ โบว์-แวนดา, นัท-มีเรีย, ตูน-สุภัชชา, เต๋า-Dragon5, หน่อง-ธนา, แจ๊ส ชวนชื่น-แจง ปุณณาสา, หนึ่ง- ETC, เกล-โสพิชาและแพนเค้ก-เขมนิจ พร้อมครอบครัว งานจัดขึ้น ณ EM WONDER ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ครูอู๋-เปรมจิตต์ อำนรรฆมณี หัวเรือใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็ก ๆ มาแล้วหลากหลายรุ่น กล่าวว่า “ครูอู๋และทีม D Dance ยินดีและภูมิใจอย่างมากกับโปรเจ็คเด็ก Dance ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของน้อง ๆ ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับโปรเจ็คเด็ก Dance 2024 ปีนี้ เรามองการเต้นเป็นจุดเริ่มต้นจากความสนุกและความสุขค่ะ มันเป็นเหมือนบันไดที่พาเราก้าวไปสู่สิ่งใหม่ ๆ เป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้เราค้นพบตัวเอง เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับหลายสิ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ การแสดงออก หรือแม้แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง นอกจากนี้การเต้นยังสะท้อนถึงยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และที่สำคัญการเต้นอยู่รอบตัวเราเสมอ ตั้งแต่เด็กจนโต แล้วทำไมเราจะไม่ให้โอกาสตัวเองให้ได้เต้นสักครั้งละคะ? Do you wanna dance? คุณอาจจะค้นพบอะไรดีๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ทาง D Dance Thailand ต้องขอขอบคุณพลังของเด็ก ๆ ทุกคน พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์งานนี้ให้เกิดขึ้นและจบลงอย่างสวยงามค่ะ”สำหรับใครที่พลาดโครงการ “เด็กDance Project 2024 Do You Wanna Dance” ในครั้งนี้ไป เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสนุกไปด้วยกัน ปีหน้าเราจะกลับมาพร้อมความท้าทายใหม่ ๆ และธีมที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิม กับ โปรเจ็คเด็ก Dance Project 2025! สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Instagram: @DDanceThailandYouTube: DDanceThailand