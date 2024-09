“เปิ้ล นาคร - จูน กษมา” ร่วมเปิดบ้าน “HOUSE OF TOUCH” ฉลอง THE TOUCH CLINIC ก้าวสู่ปีที่ 13 “ไมกี้ ปณิธาน” ร่วมมอบความสุขสร้างปรากฎการณ์ห้างแตก !พร้อมแนะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

พระเอกน้องใหม่มาแรง “ไมกี้ ปณิธาน” สร้างปรากฎการณ์ห้างแตก !! หลังพกความหล่อออร่า หน้าใส มาร่วมมอบรอยยิ้มและความสุข เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับ ในงาน เปิดบ้าน “HOUSE OF TOUCH” สุขภาพดีเริ่มต้นได้ เพียงคุณก้าวเข้ามา เพื่อเป็นการฉลองการเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 13 THE TOUCH CLINIC ผู้นำด้านความงามและสุขภาพ ที่มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา THE TOUCH CLINIC ได้สร้างสรรค์โปรแกรมการดูแลรูปร่าง ความงาม และสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ THE TOUCH CLINIC พร้อมยกระดับไปสู่ “The Touch Wellness” ให้บริการด้าน Wellness แบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่ง นอกจาก “ไมกี้” จะมาร้องเพลง โชว์ลีลาการเล่นกีต้าร์สุดละมุนแล้ว ก็ยังได้มาร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ดูหล่อออร่าในแบบฉบับของตัวเองอีกด้วย“จูน-กษมา ศิลาชัย” ในฐานะ Chief Brand Communications Officer กล่าวว่า “หลังจากที่ได้เข้ามานั่งแท่นผู้บริหารในตำแหน่ง Chief Brand Communications Officer (CBCO) ให้กับ “THE TOUCH CLINIC” ตอนนี้ก็ทำมาเกือบจะ 2 ปีแล้ว รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น จนกลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ อย่างจูนเอง ก็ได้ใช้บริการหลายๆ อย่างใน THE TOUCH CLINIC และเห็นผลด้วยตัวเองจริงๆ จึงทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นในการบริหาร และอยากที่จะบอกต่อ ยกตัวอย่างชัดๆ เลย ย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จะเห็นว่า จูน เป็นคนที่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมาก เดี๋ยวป่วยไม่สบายนี่นั่นนู่น แต่พอได้ไปใช้บริการเรื่อง ดริปวิตามินฟื้นฟูร่างกาย แบบสม่ำเสมอ เห้ย! รู้สึกได้เลยว่า ตัวเองสุขภาพดีขึ้น วัดได้จากการป่วยแล้วต้องเข้าออกโรงพยาบาลน้อยลง และแทบจะหายไปเลย หลังๆ จะไม่เห็นข่าวจูนต้องเข้าแอดมิทนอนโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งบอกเลยว่า THE TOUCH CLINIC ของเราไม่ได้มีดีเพียงแค่โปรแกรมดูแลผิวพรรณและรูปร่างเท่านั้น แต่ยังมีโปรแกรมดูแลเรื่องสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ”โดยกิจกรรมภายในงาน THE TOUCH CLINIC เปิดบ้าน HOUSE OF TOUCH ยังมีการตรวจสุขภาพ ฟรี! กับ N Health ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และยังได้พบกับกิจกรรมพิเศษจากนักแสดงชื่อดัง ได้แก่ “กองทัพ พีค , ไบร์ท นรภัทร , เก้า นพเก้า” และ “ออม กรณ์นภัส” ที่จะหมุนเวียนมาร่วมมอบความสุขและความสนุกตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชั้น 1 โซน B