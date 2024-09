เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรม Meet & Greet กับ 4 หนุ่ม “Three Man Dawn” พรีเซ็นเตอร์เปิดมิติความอร่อยให้เพลินโพด ๆ กับ “POPCORN MAJOR”

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรม “POPCORN MAJOR x Meet & Greet Three Man Down” พรีเซ็นเตอร์ตัวแทนเปิดมิติความอร่อยให้เพลินโพด ๆ ของ “POPCORN MAJOR” ส่งตรงป๊อปคอร์นจากโรงหนังที่มีเอกลักษณ์และรสชาติความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย ๆ ที่ ร้านค้าสะดวกซื้อ และ โมเดิร์น เทรด ทั่วประเทศ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าโดยมอบสิทธิพิเศษแก่ Top Spender และ Supporter Fan ทุกท่านที่ซื้อ POPCORN MAJOR ในทุกช่องทางจำหน่าย และผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ รวม 500 คน รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กระทบไหล่ศิลปินวงโปรด Three Man Down อย่างใกล้ชิด พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่มาพร้อมความมันส์ในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์สำหรับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ มอบให้ลูกค้า Top Spender และ Supporter Fan รวมถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ทุกท่าน ได้เข้าร่วมสัมผัสโมเม้นท์สุดประทับใจที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายในงานมีกิจกรรมสุดฟินมากมายที่มอบความพิเศษให้กับ Top Spender 30 ท่านแรก ได้ร่วม Exclusive รับประทานอาหารมื้อพิเศษ รับเซตป๊อปคอร์นเมเจอร์ พบปะใกล้ชิดกับ 4 หนุ่ม Three Man Down รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นสดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ โรงภาพยนตร์ Enigma The Shadow Screen นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายรูปใกล้ชิดกับ 4 หนุ่ม บนเวที พร้อมรับของพรีเมียมสุดพิเศษจากทางศิลปิน สำหรับ Top Spender อันดับสูงสุด 3 ท่านแรก โดย Top Spender ทุกท่านสามารถพาผู้ติดตามเข้าร่วมงานชมมินิคอนเสิร์ตได้ 2 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้ง 500 คน ที่ได้ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ต Three Man Down แบบเต็มอิ่ม!! ในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเสียงกรี๊ดต้อนรับจากแฟนคลับที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง แถมยังได้ของพรีเมียมสุดพิเศษจาก POPCORN MAJOR ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยPOPCORN MAJOR มีให้เลือกอร่อย 3 รสชาติ อาทิ รสชีส รสยอดนิยมที่หลายคนติดใจอร่อยเข้ม ได้ชีสเข้มข้น จัดเต็มเหมือนไปกินหน้าโรงหนัง รสคลาสสิค หอมกลิ่นเนย อร่อยแบบต้นตำรับ และ รสข้าวโพดปิ้ง หอมอร่อยกับกลิ่นข้าวโพดปิ้งและเนย ที่มาในรูปแบบซองสีสันสดใสขนาด 35 กรัม แค่ฉีกซองก็เพลินได้ทุกที่ จำหน่ายราคาซองละ 28 บาท วางจำหน่ายแล้วใน เซเว่น อีเลฟเว่น, โลตัส, บิ๊กซี มินิ, วิลล่า มาร์เก็ท, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ท๊อปส์ เดลี่, ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ซีเจ เอ็กซ์เพรส และทางช่องทางจำหน่าย Major Mall Official Store ทางช่องทาง Shopee และ Lazada