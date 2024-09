ไม่ใช่แค่การกลับมาทวงบัลลังก์ตัวแม่ตัวมัมในวงการบันเทิงเท่านั้น สำหรับ ใบเตย อาร์สยาม (สุธีวัน ทวีสิน) เพราะนอกจากจะเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘แท่ด แท่ด (TAD TAD)’ ที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จไปไม่นาน ยังได้ขึ้นแท่นเป็น CEO ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘bbooty’ (บีบู๊ตตี้) พร้อมชวนเซเลบริตี้-อินฟลูเอนเซอร์-เมคอัพ อาร์ติสชื่อดัง อาทิ อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, เกวลิน ศรีวรรณา, กุลมาศ สารสาส, ณฉัตร วัลเณซ่า, เวฬุรีย์ ดิษยบุตร ฯลฯ เข้าร่วมงานเวิร์คช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้ concept Grow with Love เป็นสูตร Dual Expert Fit Technology กันน้ำ กันเหงื่อ บางเบาสบายผิว เบลอรูขุมขน ปกปิดได้เนียนกริบ และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด อย่าง Anti Dullness Property ที่ดูดซับความมันของผิว และทำให้ผิวโปร่งแสง หน้าไบร์ทตลอดทั้งวัน ไม่มีดรอป แถมมี SPF50 PA++++ ควบคู่ไปกับสารสกัดบำรุงผิว มีให้เลือก ถึง 3 เฉดสี 01 Light Beige – สำหรับผิวขาวอมชมพู / 02 Natural Beige - สำหรับผิวขาวเหลือง / 03 Honey Beige – สำหรับผิวสองสีซึ่งแบรนด์ bbooty เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ที่มีความชอบและสนใจในการแต่งหน้า ความสวยงาม และสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสกินแคร์ พร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้ความโดดเด่นของ bbooty คือนวัตกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตเครื่องสำอางและการใช้สารสกัดต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ เหมาะกับทุกสภาพผิว และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน ไม่ว่าจะต้องการแต่งหน้าแบบเข้ม แบบโกล์ว หรือแบบอ่อนๆภายในงาน นอกจากจะมี Photo Booth ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปสวย ๆ ไว้โพสต์โซเชียลแบบเก๋ ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรม bbooty challenge by R&D Product ที่ท้าให้ทุกคนทดสอบแป้ง bbooty ว่ากันน้ำได้จริง ๆ จนทุกคนต้องร้องว้าว!! จากนั้น ก็สนุกสนานไปกับช่วง Decoration bbooty by your style ที่เหล่าเซเลปต่างงัดวิชาศิลปะมาประดิษฐ์ตลับแป้ง bbooty ให้หรูดูแกรม และเป็นตลับแป้ง แป้ง bbooty สุดพิเศษเพียงชิ้นเดียวในโลก ที่พกไปไหนใครต้องทัก!!โดย ใบเตย อาร์สยาม ให้สัมภาษณ์ว่า “ใบเตยมีแพชชั่นที่อยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ความงามมานานแล้วค่ะ วันนี้ได้มีโอกาสทำมันขึ้นมาจริง ๆ จึงเกิดเป็นแบรนด์ bbooty กับผลิตภัณฑ์ bbooty Perfect Bright Foundation Powder SPF50 PA++++ แป้งที่ใบเตยตั้งใจนำเสนอ เพื่อส่งต่อความมั่นใจ และการเติบโตไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายด้วยคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ ที่เป็นพลังผลักดันให้ ใบเตยเติบโตมาด้วยความรัก และอยากจะสร้างประสบการณ์ ความประทับใจให้กับทุกคน แล้วมา Glow ไปด้วยกันนะคะ”ติดตามรายละเอียดได้ทางFB : bbootyIG : bbooty.officialTikTok : @bbooty.official#bbooty#แป้งกันแดด #แป้งผิวกริบไม่มโน #ปาดปิดเป๊ะ#growwithlove #ใบเตยอาร์สยาม