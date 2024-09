เรื่องของกินอร่อยๆ คืองานของเราการันตีโดยคู่ซี้รวบรวมเมนูสุดอร่อย จากร้านเด็ดร้านดังทั่วประเทศมาเสิร์ฟให้คุณได้อิ่มจนพุงกาง ยกกันมาเป็นคาราวานใหญ่ ในงานวันที่ 12 - 22 กันยายน นี้ ณ เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ปักหมุด 11 วัน จัดหนัก จัดเต็มอร่อยแบบไม่สะดุด!! ไม่ต้องหยุดกันเลยทีเดียวครั้งนี้พี่ก้องนำทีมร้านเด็ดทั่วไทย ลงเต็ม อัดแน่นทุกพื้นที่ มากกว่า 1,000 เมนู ครบถ้วนทุกรสชาติ อาหารคาวก็ขนมาให้ชิม มองหาของหวานก็จัดมาให้ช้อป แบบละลานตา และที่พิเศษสุด วันแรกเปิดตลาด 12 กย. นี้ เวลา 14.00 น. ก้อง-ท๊อป ชวนสาวสวยดีกรีนางเอกจากละครซีรีส์ชุด ดวงใจเทวพรหม ตอน พรชีวัน มาร่วมช้อป ชิม เชิญ ชวนแบบฉ่ำๆ พร้อมแนะนำโปรเด็ดโดนใจของทุกร้านที่จัดกันมาเต็มพิกัด รวมถึงยังมีร้านของเหล่าดารานักแสดง อาทิ น้ำพริกป้าแว่น By คุณษา , ลำพาย ก๋วยเตี๋ยวเรือ By เฟิสท์ เอกพงศ์ , Top’s Homemade หมู-เนื้อแดดเดียว by ท็อป ดารณีนุช / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไทและพบกับ!!! กิจกรรมร่วมสนุก โปรดีๆ กินฟรี มีแถม!! อิ่มอร่อย, “โปรดวงดี อิ่มหนำสำราญ” พบกับ หมอดูชื่อดัง สลับสับเปลี่ยนกันมา ตลอด 11 วันเต็ม เช็คดวงกันให้ปัง!! ตลอดทั้งปีวันที่ 12-22 กันยายนนี้ มาร่วม อิ่มหนำสำราญ ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์’67” ณ เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ แล้วมาพบกันนะคะ