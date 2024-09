ที่งานประกาศรางวัล The Fact Music Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่ Kyocera Dome ในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 8 กันยายน NewJeans ได้รับรางวัล “Worldwide Icon” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักร้องหรือวงที่มีอิทธิพลระดับโลกก่อนที่จะได้รับรางวัล “Worldwide Icon” NewJeans ยังคว้ารางวัล “World Best Performer” ซึ่งมอบให้กับศิลปินที่มีการแสดงบนเวทีที่โดดเด่นที่สุด “Artist of the Year” ซึ่งพิจารณาจากยอดขายอัลบั้ม อันดับชาร์ต และคะแนนจากกรรมการ และรางวัล “Musinsa Popularity Award” ที่ตัดสินจากการโหวตของแฟนๆ ด้วยเมื่อได้รับรางวัล ทั้ง 5 สมาชิกของ NewJeans ได้กล่าวขอบคุณว่า “รางวัลทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะหลายคนที่สนับสนุนเราและฟังเพลงของเรา ขอบคุณมากๆ เรารักพวกคุณทุกคน Bunnies (ชื่อแฟนคลับ)”และย้ำว่า “เรารู้สึกว่ารางวัลครึ่งหนึ่งนี้ควรจะเป็นของหลายๆ คนที่สนับสนุนเราอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง เรารู้สึกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้กล่าวขอบคุณ CEO ขอบคุณมากๆ เรารักคุณค่ะ”"พวกเรารักและขอบคุณซีอีโอ มิน ฮีจิน อย่างสุดซึ้ง ที่คอยดูแลและปกป้องพวกเราเสมอ" แดเนียล กล่าว โดนแฟน ๆ สังเกตว่าสมาชิกคนอื่นต่างปรบมือและพยักหน้าเห็นด้วย และเธอยังคงเรียก มินฮีจินว่า "ซีอีโอ" แม้เธอจะถูกปลดจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามโดย มิน ฮีจิน ที่เป็นโปรดิวเซอร์ของ NewJeans กำลังมีปัญหากับบริษัทต้นสังกัด HYBE อย่างรุนแรง และเรื่องราวความขัดแย้งยังคงลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน ล่าสุด HYBE เพิ่งปลด มิน ฮีจิน จากตำแหน่ง CEO ของ ADOR และแต่งตั้ง คิม จูยอง เป็น CEO คนใหม่แทน