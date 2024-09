ลอรีอัล ปารีส ฉลองเซรั่มทรีทเมนต์บำรุงผมอันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้เชิญ ฮันโซฮี Brand Ambassador มาร่วมงานอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ ครั้งนี้เพิ่มความพิเศษด้วยการเปิดตัวนักร้องวง T-Pop ที่กำลังมาแรงขณะนี้ ในฐานะ Muse ของ L’Oreal Paris Extraordinary Oil พร้อมบอกต่อเคล็ดลับการบำรุงผมให้นุ่มสลวย และโชว์สุดพิเศษ สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ณ The Underground Siam Square Oneมาเบล กล่าวถึงการร่วมงานกับ L’Oreal Paris Hair Care ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ทาง ลอรีอัล ปารีส เลือกให้เป็น Muse ของ L’Oreal Paris Extraordinary Oil เนื่องจากผ่านประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนดูแลใส่ใจเส้นผมให้สวย สุขภาพดี โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่เธอมั่นใจเสมอมาอย่าง Extraordinary Oil เซรั่มทรีทเมนต์อันดับ 1 ของโลก”นอกจากประสบการณ์ตรงจากการใช้เซรั่มทรีทเมนต์บำรุงผม L’Oreal Paris Extraordinary Oil ของมาเบลแล้ว ลอรีอัล ปารีส อยากเชิญชวนให้มาพิสูจน์ผมหอม นุ่มสลวย ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่ L’Oreal Paris Extraordinary Pop Up Store ในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ The Underground Siam Square One (บริเวณหน้าร้าน EVEANDBOY) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: L'Oréal Paris / TikTok: L’Oreal Paris Thailand และ www.loreal-paris.co.th#LOrealParisTH #Haircare #ExtraordinaryOil