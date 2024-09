Maroon 5 หนึ่งในไอคอนทางดนตรีแห่งศตวรรษที่21 การันตีด้วยรางวัลแกรมมี่กว่า 3 รางวัล กวาดยอดขายอัลบั้มกว่า 98 ล้านก็อปปี้ รวมไปถึงการเป็นศิลปินกลุ่มที่ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในบนบิลบอร์ดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังเดินหน้าสร้างความปังในฐานะศิลปินแถวหน้าแห่งยุคด้วยยอดสตรีมมิงกว่า 26 พันล้านครั้งบนสปอติฟาย ซึ่งมี10 เพลงที่มียอดสตรีมสูงกว่าหนึ่งพันล้านครั้งความนิยมของ Maroon 5 มาจากสไตล์การทำเพลงที่มีเอกลักษณ์เป็นที่จดจำแบบลอส แองเจลลิสซาวด์ ทั้งเนื้อเพลงที่เล่าเรื่องราวต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา การผสานซาวด์ป๊อปและร็อกที่ติดหูผู้ฟังตั้งแต่อัลบั้ม ‘Songs About Jane’ ที่มีเพลงฮิตมากมายทั้ง ‘This Love’ (ดิส เลิฟ) , ‘She Will Be Loved’ (ชี วิล บีเลิฟ) และ ‘Sunday Morning’ (ซันเดย์ มอร์นิง) ซึ่งคว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมจากแกรมมี่ อวอร์ดสในปีนั้นแม้จะโลดแล่นในวงการดนตรีมากว่า 20 ปีแล้ว แต่Maroon 5 ยังเดินหน้าสร้างผลงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินยุคใหม่อยู่เสมอ ซิงเกิ้ลล่าสุด‘Middle Ground’ (มิดเดิล กราวด์) เพลงอะคูสติกที่พูดถึงความเปราะบาง และความเป็นมนุษย์ ถือเป็นแง่มุมในการทำเพลงอีกด้านที่ Maroon 5เลือกหยิบยกมานำเสนอ