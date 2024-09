สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Mastercard รับสิทธิซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ ได้ในวันที่ 10 กันยายน เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 12 กันยายน เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.priceless.com/music

สำหรับซิงเกิ้ลโปรโมท "Both Ways" แฟน ๆ จะได้ฟังซาวด์พลุ่งพล่านสไตล์ฮิปฮอปและฟังก์ที่ไม่เคยได้ยินจากเพลงไหนของ The Script พร้อมเสียงร้องชวนแดนซ์ของแดนนี่ ลองนึกภาพวง Black Eyed Peas (แบล็ค อาย พีส์) มาร้อง "Locked Out of Heaven" (ล็อค เอาท์ ออฟ เฮฟเวน) ของ Bruno Mars (บรูโน่ มาร์ส) นี่แหละคือสไตล์ใหม่ที่ The Script อยากให้ทุกคนลิ้มลอง"มันอาจจะไม่ใช่เพลงที่ทุกคนคาดหวังจะได้ฟังจากพวกเรา แต่เราทำเพลงนี้ เพราะเราคือ The Script เวอร์ชั่นที่ผ่านความมืดมนจนพบความสดใส อยากให้เพลงนี้สื่อสารถึงทุกคนว่า พวกเรากลับมาแล้ว กลับมาได้อย่างด่วนจี๋ ด้วยพลังงานดี ๆ จาก Both Ways" Glen Power(เกล็น พาวเวอร์) มือกลองประจำวง กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำไตเติ้ลแทร็ค Both Waysด้วยความตั้งใจที่จะทำวงต่อไปเพื่อ Mark Sheehan (มาร์ค ชีฮาน) สมาชิกผู้ล่วงลับ Danny O'Donoghue(แดนนี่ โอ โดโนฮิว) ฟรอนต์แมนของวงจึงมองหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในแนวเพลงที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อาร์ แอนด์ บี ไม่เพียงแต่ร่วมทำเพลงกับเพื่อนในวงอย่าง Glen แต่เขายังพบปะและทำเพลงร่วมกับเหล่าโปรดิวเซอร์ที่สร้างผลงานเพลงฮิตอย่าง Steve Robson (Rascal Flatts, Take That) [สตีฟรอบสัน – ราสคาล แฟลตส์ และ เทคแด็ท] และ Wayne Hector (One Direction, Nicki Minaj) [เวย์น เฮคเตอร์- วัน ไดเร็กชัน และ นิกกี้ มินาจ] โดยที่ยังใส่กลิ่นอายและตัวตนของมาร์คเข้าไป แม้ในวันที่เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้ว ซึ่งแดนนี่ ก็ได้พูดถึงคอนเซปต์อัลบั้ม และทิศทางวงจากนี้ไปว่า "สำหรับปกอัลบั้มล่าสุด พวกเราเลือกใช้ภาพเงาของสมาชิกตั้งต้นของ The Script ทุกคน เพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่ามาร์คยังอยู่กับเรา และจะเป็นแบบนี้ตลอดไป อนาคตจากนี้ไป The Script คงไม่เหมือนเดิม แต่เราก็จะยังอยู่ในวงการนี้พยายามทำเพลงให้ดีขึ้นเพื่อทุกคนต่อไป"