GALCHANIE ศิลปินมาแรงแห่งค่ายYUPP! (ยัป!) เจ้าของซิงเกิ้ลฮิต 'SUCCUBUS (ซัคคิวบัส)' , 'My Bad (มาย แบด)' และ 'SORRY (ซอรี่)' จากยูนิตพิเศษ 'DREAMGALS' (ดรีมแกลส์) คอนเฟิร์มเข้าร่วมแจมบนเวทีกับ Nulbarich ในคอนเสิร์ตใหญ่ ทั้งคู่กำลังจะมีผลงานร่วมกันในเพลง'Floatin'' (โฟลติน) เพลงฮิตที่ Nulbarich นำมารีมิกซ์ใหม่เพื่อแจมกับ GALCHANIEโดยเฉพาะ แฟน ๆ เตรียมรับฟังในสตรีมมิงแพลตฟอร์มเร็ว ๆ นี้ และการันตีว่าได้ฟังสด ๆ ในคอนเสิร์ตแน่นอน คนดูเตรียมรับประสบการณ์แสงออกหู เมื่อตัวจี๊ดอาร์แอนด์บีจากญี่ปุ่น มาเจอดาวรุ่งอาร์แอนด์บีของไทยนอกจากมีสเปเชียลสเตจแล้วใน "Nulbarich Live in Thailand 2024" ยังมี 2 ศิลปินรับเชิญสุดพิเศษอย่าง "Numcha" ศิลปินหญิงมากความสามารถที่มีผลงานโดดเด่นไปทั่วเอเชีย เจ้าของเพลงยอด 22 ล้านสตรีมมิง'Keep Cold (คีป โคลด์)' ทั้งยังมีผลงานร่วมกับ flu (ฟลู) แห่ง Sunset Rollercoaster(ซันเซ็ต โรลเลอร์โคสเตอร์) ในเพลง 'I'll Be Mine' (อัล บี ไมน์) และ 'WIM' หรือ 'กานต์-กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์' อดีดสมาชิกวง HYBS (ไฮบ์ส) ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยว มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ 'Magic' (เมจิก) และเพลงสุดไวรัล 'Mr. Feelgood'(มิสเตอร์ ฟีลกู๊ด)หลังจากมาสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ชาวไทย เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วในเทศกาลดนตรี 'Road To Sonic Bang International Music Festival 2023' (โร้ด ทู โซนิค แบง อินเตอร์เนชันแนล มิวสิค เฟสติวัล 2023) ได้เวลาที่ Nulbarich จะกลับมาพร้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบของพวกเขาในสัปดาห์หน้านี้แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Nulbarichประกาศเตรียมพักงานวงในช่วงสิ้นปีนี้ พร้อมแจ้งว่าคอนเสิร์ต 'CLOSE A CHAPTER'(โคลส อะ แชปเตอร์) ที่ Nippon Budokan(นิปปอน บูโดกัน) ในเดือนธันวาคมจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเขา ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสชมการแสดงสด ๆ ของพวกเขาอีกสักครั้ง พร้อมชมคอลแลบสุดพิเศษ และสเปเชียลเกสต์แบบจัดเต็ม รับประกันความคุ้มค่าราคาเดียว 2,500 บาท ใครยังไม่มีบัตรเข้าชมการแสดงรีบซื้อด่วนทางthaiticketmajor.com, ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือซื้อบัตรที่หน้างาน