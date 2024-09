โดย “BANGKOK CONNECT”ร่วมกับเหล่าพันธมิตรผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ อาทิ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), Dewar’s Club, -196, Kingpower, TCEB ฯลฯ พร้อมจัดกิจกรรมใน Experience Hall แบบจัดเต็มให้แฟน ๆ ได้เพลิดเพลินกันเต็มอิ่มในทุกพื้นที่ของ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตลอดทั้ง 2 วันเต็มโดยเหล่าแฟน ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างยกขบวนมาเชียร์ศิลปินที่ชื่นชอบกันอย่างล้นหลาม ประเดิมวันแรกเปิดเวที Mega Stage ด้วย 7 หนุ่มสุดฮอตจากประเทศญี่ปุ่น “PSYCHIC FEVER” ที่เปิดงานด้วยเพลง “Up and Down” และก็ไม่พลาดที่นำเพลงฮิต “Just Like Dat” และ “Temperature” มาฝากแฟน ๆ ได้สนุกกัน ต่อด้วยศิลปินไทย “GETSUNOVA” ที่เร่งเครื่องความมันส์ต่อเนื่องขนเพลงฮิต เพลงดังมาแบบจัดแน่น ไม่น้อยหน้าใคร เปิดโชว์ด้วยเพลงใหม่ ”เลิกตั้งแต่เริ่ม" ให้แฟน ๆ ได้ฟังที่นี่ที่แรก พร้อมด้วย “คนไม่จำเป็น”, “ไกลแค่ไหน คือ ใกล้” ที่ทุกคนต่างร้องตามกันสนั่นฮอลล์ ต่อด้วยบอยแบนด์ชื่อดัง “TRAVIS JAPAN” จัดโชว์มาแบบเอาใจแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติ ทั้งร้อง ทั้งเต้น ด้วยเพลง “JUST DANCE!”, “T.G.I. Friday Night” เป็นต้นเอาใจสายอินดี้โฟล์ก การันตีความสามารถระดับอินเตอร์ “PHUM VIPHURIT” ด้วยน้ำเสียง และฝีมือกีตาร์ระดับเทพ สะกดคนดูหลงไปในเพลงได้อยู่หมัด กับเพลงฮิตมากมาย เช่น “Hello, Anxiety”, “Lover Boy” เป็นต้น ความมันส์ยังไม่หมดกับการขึ้นโชว์ครั้งแรกในประเทศไทย วงอินดี้ร็อกจากเกาะอังกฤษ “LOVEJOY” ที่มาระเบิดความร็อกแบบไฟลุกด้วยเพลง “ Call Me What You Like”, “I’ll Look Good When I’m Sober” เป็นต้น ต่อด้วยบอยกรุ๊ปเกาหลีที่กำลังมาแรงในขณะนี้ “BOYNEXTDOOR” มาในลุคชุดธีมสีสดใส พร้อมท่าเต้นโปรยสเน่ห์ให้กับแฟน ๆ และยังเสิร์ฟความพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะด้วยการนำเพลง “One and Only” และ “But Sometimes” มาทำทำนองใหม่ในเวอร์ชันร็อก จากนั้นถึงเวลาของนักร้อง นักแสดงชื่อดัง ตัวแทนจากประเทศไทยที่เพิ่งขึ้นเวที SUMMER SONIC ที่ประเทศญี่ปุ่นไป “BRIGHT" ก็ไม่พลาดมาโชว์ฝีมือและความเท่ห์ที่เมืองไทย เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติ ที่บินมาให้กำลังใจกันแน่นฮอลล์แต่ที่สร้างความเซอร์ไพร์สที่สุดในงาน คือ การโชว์ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด “Long Shower” ที่ทำร่วมกับค่ายเพลงดังระดับโลก เป็นครั้งแรก และแล้วก็ถึงเวลาแร็ปเปอร์เกาหลีสุดฮอต “ZICO” ที่มาไฮป์เวทีให้เดือดเป็นไฟ ทั้งแร็ป ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งเอนเตอร์เทนแฟน ๆ แบบถึงใจ และไม่พลาดเอาเพลงดังมาร้องอย่าง “Any” และ “SPOT!” ทำเอาตกแฟนคลับกลับเกาหลีไปเพิ่มอย่างล้นหลาม ไปเดือดกันต่อแบบไม่พักกับวงร็อกอันดับ 1 ของประเทศไทย “BODYSLAM” เปิดตัวด้วยเพลง “ดัม-มะ-ชา-ติ” พร้อมขนเพลงฮิตมากมาย เช่น “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง”,”แสงสุดท้าย”ปิดท้ายด้วย “ยาพิษ” แต่ความเซอร์ไพร์สที่สุดของงานกับ Special Guest ต้องยกให้สามสาว “BABYMETAL” ที่มาระเบิดความสนุกกับวง “BODYSLAM” กับเพลง “Gimme Chocolate!!” ต่อด้วย “PA PA YA!!” ที่มีแร็ปเปอร์ชื่อดังของไทย “F.HERO” มาร่วมโชว์ ต่อด้วยเพลง “LEAVE IT ALL BEHIND” ที่ทั้งสามผนึกพลังสร้างความร้อนแรงระอุจนไฟลุก จนแฟนทั้งโยก ทั้งเต้น และมอซพิตกันทั้งงานตามสไตล์วิถีชาวร็อก เรียกว่าสร้างความประทับใจ จนทุกคนเอ่ยปากชมถึงความสนุกที่สุด และปิดท้ายงานวันแรกด้วยเฮดไลเนอร์เนอร์ของวันแรก“ONEREPUBLIC” ขวัญใจชาวไทย จัดโชว์สมชื่อวงดนตรีระดับแนวหน้าของโลก ขนเพลงฮิตเกือบทุกเพลงมาให้แฟน ๆ ร่วมร้องสนุกไปพร้อมกัน เช่น “Secret”, “Counting Stars”, “Apologize”,”Stop and Stare”, “I Ain’t Worried” เป็นต้น แต่ความเฟี้ยวของ Ryan Tedder นักร้องนำของวง โชว์เหนือขนเพลงเมดเลย์เพลงดังทั้งหมดที่เขาทั้งแต่งทั้งโปรดิวซ์มาร้อง เช่น “Halo” ของ Beyonce, “Map” ของ Maroon5 และไม่พลาดกับผลงานล่าสุด “Rockstar” ของ Lisa ที่เซอร์ไพร์สแฟนคลับในงานแบบสุด ๆ จนเป็นไวรัลทั้งโซเชียล เพราะ Ryan ทั้งเต้น ทั้งแร็ป จอยขั้นสุด ส่งท้ายความสนุกในค่ำคืนแรกอย่างสวยงามความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านั้น! มาต่อในวันที่สองเปิดความเดือดสนั่นฮอลล์กันตั้งแต่หัววันกับ “SARUKANI” แชมป์โลกบีตบ็อกซ์ชาวญี่ปุ่น ต่อด้วย ศิลปินเกาหลี “TOMIKITA” (feat. HANJELLA) พกความร็อกแอนด์โรลล์เปิดฟลอร์กันตั้งแต่หัววัน ก่อนจะเบรกอารมณ์ด้วยนักร้องสาวชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในค่ำคืนนี้ “VIOLETTE WAUTIER” เปิดตัวกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด พร้อมลุคเซ็กซี่เข็ดฟัน “FAVOURITE MISTAKE” จากนั้นถึงคิวหนุ่มฮอต “HENRY MOODIE” ขวัญใจสาวไทยน้อยใหญ่ ขึ้นโชว์เพลงใหม่แกะกล่องที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนอย่าง “The Old Me” และ “Good Old Day” มาเล่นโชว์สด ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและไม่พลาดที่จะนำเพลงดังอย่าง “drunk text” มาให้แฟน ๆ ได้ร้องตามกันก่อนจะถึงเวลาของวง “NOTHING BUT THIEVES” ขึ้นโชว์ความเดือดกับเพลงดังมากมาย เช่น “Is Everybody Going Crazy”, “If I Got High” จากนั้นเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์อีกครั้งเมื่อศิลปินสาว “AURORA” ปรากฏตัวบนเวทีพร้อมกับโชว์น้ำเสียงสุดไพเราะจนสะกดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด พร้อมลีลาการแสดงบนเวที และ Visual Art ที่ตกคนดูให้อยู่ในภวังค์ เหมือนหลุดไปในโลกของเธอ และไม่ลืมที่เอาเพลงดัง “Runaway” มาร้องในงานนี้ จากนั้นไปปลดล็อกสกิลหูทองคำไปกับ “LAUFEY”นักร้องสาว Jazz Modern ที่สะพายกีต้าร์คู่ใจโชว์เพลงฮิตอย่าง “From The Start”, “Falling Behind” ก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์กับเพลง “Promise” ทั้งเสียงร้อง และเสียงเปียโนของเธอ ทำแฟน ๆ เคลิ้ม ล่องลอยไปกับดนตรีและโชว์ขั้นเทพและแล้วก็ถึงเวลาของร็อกอัลเทอเนทีฟรุ่นเก๋จากอังกฤษ “SUEDE” ที่โชว์ลีลาความเท่ห์ควงไมค์โชว์ด้วยเอเนอจี้เหลือล้น ลงมาหาแฟนเพลงอย่างใกล้ชิด และเปลี่ยนบรรยากาศลงมาร้องเพลงข้างเวทีกับแฟน ๆ แน่นอนว่าไม่พลาดที่นำเอาเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง “Trash”, “Everything Will Flow”, “She’s In Fashion” เป็นต้น มาฝากแฟน ๆ และปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง “Beautiful Ones” และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ไฮไลท์ของงานในวันนี้ กับศิลปินดูโอ J-POP ที่ดังที่สุดในตอนนี้ “YOASOBI” เปิดสเตจ ด้วยไฟเลเซอร์ Visual อลังการที่สุด เหมือนหลุดไปอยู่ในโลกอะนิเมะ ด้วยเพลงแรก “Yoru Ni Kakeru” ร้องเพลง “TABUN” ไปกับทะเลไฟกับแฟน ๆ ด้วยเอเนอจี้ของ “Ikura” พลังเสียงมาเต็มไม่มีตกตลอดทั้งโชว์ และ “Ayase” ที่โชว์ฝีมือทางด้านดนตรีแบบจัดเต็ม ไฮป์คนดูให้สนุกเกินพิกัดทำเอาเหล่าแฟน ๆ และเหล่าบรรดาโอตะคลั่งไคล้ยิ่งกว่าเดิมถือเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ดีที่สุดในงานครั้งนี้ก็ว่าได้ ปิดท้ายสเตจของงาน “SUMMER SONIC BANGKOK” ในปีนี้ด้วยนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง ฝีมือคุณภาพอย่าง “LAUV” ที่มาโชว์แบบ ONE MAN, WONDER SHOW เอาคนอยู่ตลอดทั้งโชว์ พร้อมเพลงฮิตนับสิบเพลงมาฝากแฟน ๆ เช่น “Paris In The Rain”, “I’m So Tired”, “Tattoos Together”,“Who” เป็นต้น และปิดท้ายโชว์ด้วยอังกอร์เพลงรักความหมายดี “I Like Me Better” ที่หนุ่ม “LAUV” ส่งต่อความรัก ความสุข ความประทับใจให้แฟน ๆฟากเวที Rising Stage ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน โดยทั้ง 2 วัน ได้มีเหล่าศิลปินไทยสลับกันขึ้นโชว์เต็มอิ่ม อาทิ “PAIIINNTT”, “HED”, “CLOCKWORK MOTIONLESS”, “THE WHITE HAIR CUT”, “SHERRY”, “NEW COUNTRY”, “EARTHLOLLIPOP”, “AUN JESSADA”, “JUST IMPROVIZE”, “PURPLECAT”, “WIZZLE / D-NA”, “JOM JAGER”, “LEMONY / KALIPSE” และเหล่าดีเจอีกมากมาย มาสร้างความสนุกสไตล์ความเป็นไทยได้อย่างน่าชื่นชมปิดฉากเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไปแล้วในปีนี้ ที่มีคนเข้ามาร่วมงานทั้ง 2 วัน กว่า 22,000 คน ที่มาร่วมสร้างปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน ยังคงตราตึงประทับใจกันถึงตอนนี้ และเตรียมพบความสนุกกันอีกครั้งในปีหน้ากับ “SUMMER SONIC BANGKOK 2025” อย่างแน่นอน ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรมและภาพความสนุกในช่วงเวลาสุดประทับใจกับมิวสิคเฟสติวัลระดับโลกสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นที่เมืองไทยเป็นครั้งแรก “SUMMER SONIC BANGKOK” ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ SUMMER SONIC BANGKOK#SUMMERSONIC #SUMMERSONICBKK #SUMMERSONICBANGKOK