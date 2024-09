เจนนี่ ที่ออกมาเปิดบริษัทเพื่อดำเนินงานเดี่ยวของตนเองอย่าง OA Entertainment (ODDATELIER) ได้ออกมาประกาศข่าวดีในเช้าวันนี้ ( 9 ก.ย. ) ว่าเจ้าตัวจะร่วมงานกับ Columbia Records เพื่อทำซิงเกิลเดี่ยวผลงานดังกล่าวจะปล่อยออกมาในเดือน ต.ค.Columbia Records เป็นบริษัทในเครือของ Sony Music Entertainment มีศิลปินในสังกัดมากมายทั้ง บียอนเซ่, อเดล และ แฮร์รี สไตล์ ซึ่งทางบริษัทก็ยืนยันจะสนับสนุนทำผลงานเดี่ยวของ เจนนี่ ออกมาอย่างเต็มที่นับได้ว่าผลงานเดี่ยวที่กำลังจะออกในเดือน ต.ค. นี้เป็นผลงานเดี่ยวครั้งแรกในรอบปี หลังจากที่ปล่อยซิงเกิล “You & Me” ไปเมื่อ ต.ค. ปีที่แล้วนอกจากนั้นในปีที่แล้ว เจนนี่ ยังได้ร่วมงานกับ The Weeknd และ ลิลลี่ โรส เดปป์ ในผลงานเพลง “One Of The Girls” ซึ่งประสบความสำเร็จมียอดสตรีมมิง 1 พันล้านครั้งใน Spotify และยังติดชาร์ต Billboard hot 100 ยาวนานถึง 20 สัปดาห์ติดต่อกัน ส่งให้ เจนนี่ เป็นศิลปินเดี่ยวเค-ป็อปคนแรกที่ได้ใบรับรองแพลตินัม จาก Recording Industry Association of America (RIAA).นอกจากนั้นเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา มิวสิควิดีโอเพลงเดี่ยวของเธออย่าง “SOLO” ก็แตะพันล้านวิวเป็นที่เรียบร้อย กลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเค-ป็อปคนแรกที่ไปถึงจุดนี้ด้วย