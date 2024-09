การท่องเที่ยวไต้หวัน เตรียมจัดงาน Taiwan Travel Fair 2024

ในวันที่ 20 - 22 กันยายน 2567 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามในปีนี้ การท่องเที่ยวไต้หวันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ด้วยอัตลักษณ์ใหม่ “Taiwan Wave of Wonders” เชิญชวนทุกคนมาค้นหามุมมองใหม่และสัมผัสไต้หวันในแบบของตัวเอง พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ รวมทั้งกิจกรรม และของรางวัลอีกมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานสนุกกับกิจกรรมภายในงานให้ร่วมสนุกได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม DIY ทำชานมไข่มุก, ประกอบโมเดลรถไฟ, ประกอบโคมไฟมังกร และ เพ้นท์ลายกระเป๋า ไปจนถึงกิจกรรมการแสดงบนเวที โชว์ระบำไต้หวันโบราณจากคณะการแสดง Hoyi Dance Crew และการแสดงดนตรีสดจากคณะการแสดง Fun To Artภายในงานพบกับโปรโมชันจากสายการบิน แพลตฟอร์มท่องเที่ยว และพาร์ทเนอร์ชื่อดังมากมาย ทั้ง China Airlines, EVA AIR, Greater Bay Airlines, Starlux Airlines, True 5G Go Travel Sim, KTC, KKday, TRAVELOKA และ Gethergo พร้อมบริษัททัวร์ชั้นนำ อย่าง Quality Express, Formosa Journey Land Group, S.B.A. Travel, WonderfulPackage, XL WORLD TOUR, WELLLUCKTEAM, ALL DAY JOURNEY PLUS BY HI..TAIWAN และ FANTASY TAIWAN ที่จะมาออกบูธ เพื่อมอบแพ็กเกจเที่ยวไต้หวันราคาสุดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะมาอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวันจากหน่วยงานการท่องเที่ยวส่งตรงจากไต้หวัน โรงแรม สวนสนุกและอื่น ๆ กว่า 16 หน่วยงาน ได้แก่ Sun Moon Lake National Scenic Area Headquarters, Tourism Administration, M.O.T.C. Republic of China (Taiwan), Tourism and Travel Bureau, Taichung City Government, Taiwan International Tourism Industry Development Association, Nantou Tourism Alliance Association, New Taipei City Rent Cars Association, Lan Kwai Fong Garden Hotel, The Lalu Hotels and Resorts, Freshfields Hotel, The Grand Hotel, Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang, Lakeshore Hotels Group, Kaohsiung Ahotel, New Era Art Resort, Formosan Aboriginal Culture Village, Shangrila Boutique Hotel และ Wufeng Lin Family mansion: Gong-Bao-Di Park (Wufenglins Company limited)มางานนี้ รับของที่ระลึกภายในงานได้อีกมากมาย! เพียงซื้อซื้อแพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน แลกรับเซ็ตของที่ระลึก Lucky Bag มูลค่ารวม 888.- ฟรี หากซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไต้หวัน แลกรับฟรี สายรัดกระเป๋าเดินทาง 1 ชิ้น และเมื่อซื้อบริการท่องเที่ยวไต้หวัน จาก OTA ครบ 300 บาท แลกรับฟรี บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 1 ใบ หรือบัตร Easy Card 1 ใบ พิเศษ! เพียงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเพื่อสะสมแสตมป์ให้ครบ 10 ดวง แลกรับกระเป๋าเครื่องสำอางได้ฟรีอีก 1 ใบยังไม่หมด! ลุ้นรับรางวัลใหญ่อีกต่อ เมื่อซื้อบริการท่องเที่ยวภายในงานครบ 8,000 บาท รับสลากลุ้นรางวัลที่ 1 “ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป” และของรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท! ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://hny.link/rcHKSCc