โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปี 2025 ชูต้นแบบ Transformational Leadership School กางแผนยุทธศาสตร์การสอน ขับเคลื่อนความโดดเด่นนักเรียนทุกชั้นปี

เปิดเผยว่า “ในการก้าวสู่ปีที่ 150 ในการดำเนินการสร้างผู้นำกุลสตรียุคใหม่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นับว่ามีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของทุกครอบครัว เน้นการฝึกทักษะของนักเรียนหญิง เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมสีเขียว สอดคล้องกับ WHO ที่โรงเรียนมีมาตรฐานสูงกว่ากำหนดถึงสองเท่า ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยระดับดีเยี่ยมเพื่อสร้างผู้นำกุลสตรียุคใหม่ที่เปี่ยมด้วยความรักโลกรักตนเองและรักผู้อื่น เพราะเราเป็น School Of Loveเน้นจุดยืนคือ ฉลาดเทคโนโลยี ภาษาดี ดนตรีเด่น เน้นทักษะชีวิต คิดอย่างมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำอย่างกุลสตรีไทย ยืนหนึ่งโรงเรียนสตรีล้วนในระบบโรงเรียนประจำเต็มรูปแบบเป็นโรงเรียนแรกในกรุงเทพมหานคร เปิดสอนโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในประเทศประเทศไทย แน่นอนโรงเรียนฯ ผลิตบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีไทยมาอย่างยาวนาน การได้รับเกียรติติบัตรและโล่ทองคำจากกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 15 ปีแห่งการเป็นนักเรียนวัฒนานั้น เราการันตีได้ว่าภูมิเมื่อเข้ามางามสง่าเมื่อจากไป เพราะคือต้นแบบของ Transformational Leadership Schoolสำหรับในไตรมาสสุดท้ายปี 2024 เดินหน้าวางกรอบกลยุทธ์ อาทิ 1. ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ โดยใช้ Cambridge English language Assessment ในหลักสูตรการเรียนการสอน English Program (EP) ในระดับประถมและมัธยมเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน และยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยธรรม ดนตรี โดยสอดแทรกด้วยภาษาอังกฤษ และเพิ่มวิชาสังคม (Social Study) ในหลักสูตร English Program (EP) ไปด้วยแล้ว และในขณะที่ทางบุคลากรของเราทุกคนได้มีการเริ่มสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น2. เน้นการใช้เทคโนโลยี โดยเริ่มจากโรงเรียนจากการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) หรือกล่าวง่าย ๆ คือ "โค้ดดิ้ง" (Coding) และในตอนนี้โรงเรียนได้เพิ่มในส่วนนี้เข้าไป เพื่อให้เด็กได้เห็นกระบวนการใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้เด็กมีผลงาน มีชิ้นงานที่ประดิษฐ์ด้วยตนเอง และยังสอนให้เด็กเริ่มใช้การบังคับโดยการบินโดรน (drone)แน่นอนว่าการผสมผสานการเรียนและกิจกรรม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีหลักการเน้นในเรื่องของนักเรียน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เน้นเรื่องของ Wattana Characters 7 ประการ 1. ความรักและการให้ (Loving & Sharing) 2. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 3. การมีวินัย ปกครองตนเอง (Self-Discipline) 4. ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู้ (Responsibility) 5. การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 6. การตระหนักรู้คุณค่าแห่งตัวเองและผู้อื่น (Self-Esteem) และ 7. การรู้กาลเทศะ (Etiquette)กิจกรรมที่ผสมผสานในแนวคิดจัดการศึกษา คือเราให้คุณธรรมนำวิชาการ กระบวนการที่มีคุณธรรมควบคู่อยู่ เช่น นักเรียนระดับชั้น ม.5 จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานกีฬาสี เด็กจะเรียนรู้ในกระบวนการตั้งแต่การวางแผนวางของเขาเอง ตั้งแต่ต้นจนถึงวันแข่งจริง นัดเวลาน้อง ๆ อย่างไร ร่วมแก้ปัญหา ร่วมคิดร่วมทำ นักเรียนเป็นผู้นำ โดยมีครูสนับสนุน ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษา คือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Leaning by doing) และอีกส่วนหนึ่งเราเน้นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน (problem-solving) เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ ความเป็นผู้นำและผู้ตามจะเกิดขึ้น ตามจุดประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่วนด้านของคุณครู จะค่อยช่วยเหลือเป็นโค้ชที่คอยให้คำปรึกษาในปี 2025 กลยุทธ์แผนพัฒนาการเรียนการสอน จะเน้นความโดดเด่นของนักเรียนในทุกชั้นปี โดยนักเรียนทุกคนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเขียนเรื่องสั้น หรือเรื่องราว หรือรายงานได้ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การสื่อสารภาษาอังกฤษ จะยกระดับเป็นการเขียนรายงาน การออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน ส่วนด้านคอมพิวเตอร์ ได้วางแผนและพัฒนาให้นักเรียน สามารถเขียนหรือสร้างโปรแกรมได้ ทั้งการใช้และการเขียน Code ทางคอมพิวเตอร์ ด้านคุณครูต้องผ่านมาตรฐานทุกมาตรฐาน นับว่าคุณครูต้องเป็นต้นแบบในกลุ่มสาระวิชา และมีครูผู้เชี่ยวชาญในทุกวิชาอีกด้วย”กล่าวเสริมว่า “การฉายภาพในการก้าวสู่ 150 ปีอย่างมั่นคง ต้องการให้ผู้ปกครองที่มีลูกสาว หลานสาว มีความมั่นใจ ทันสมัย การเรียนการสอน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผ่านขั้นตอนจากการประเมินคุณภาพของโรงเรียน โดยองค์กรภายนอก คือสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) และการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากการประเมินโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 27 โรงเรียน เราเป็นผู้นำในทุกด้าน ทั้งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่น เรื่องของการบริหารจัดการภาพรวมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงสื่อต่าง ๆ ทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการที่ดีสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนี้ คือการรักษาคุณภาพให้คงอยู่ และพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะเราเป็นโรงเรียนพระราชทานทั้ง 3 ระดับ ใน 3 ปีซ้อน รวมระยะเวลา 10 ปี อย่างเช่น เด็กปฐมวัย โรงเรียนมีการพัฒนาตามความพร้อมของร่างกาย ปัจจุบันโรงเรียนมีการเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากการฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำคัญต่อการพัฒนาของเด็กนักเรียนให้แข็งแรง รวมถึงพัฒนาได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาต่อยอดไปสู่การเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษาต่อไปด้านการศึกษา โรงเรียนเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการที่ดี โดยโรงเรียนยังได้รับความไว้วางใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการส่งนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และยังมีนักศึกษาปริญญาตรี ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์การด้านวิชาชีพครู จึงสะท้อนให้เห็นว่าทั้ง 3 มหาวิทยาลัยนี้ ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ปัจจุบันโรงเรียนเรามีนักเรียนทั้งหมด 1,800 คน แบ่งเป็นนักเรียนประจำ 800 คน บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ อยู่ใจกลางสุขุมวิท ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมไทย”ด้านกล่าวต่อว่า “เด็กวัฒนาโตมาด้วยเสียงเพลง ความโดดเด่นกิจกรรมการขับร้องประสานเสียง ที่น่าจะเป็นที่รู้จัก เกิดจากการเป็นกิจกรรม ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมายาวนาน ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน เพื่อการสรรเสริญพระเจ้า และช่วยให้นักเรียนเกิดสุนทรียะทางดนตรี ซึ่งในทุกวันตั้งแต่กิจกรรมยามเช้า นักเรียนจะได้ขับร้องเพลงชาติ เพลงโรงเรียนทุกวัน และเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกวันศุกร์ ก่อนการรับประทานอาหารกลางวันจะมีการร้องเพลงขอพรเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า ระลึกถึงบิดามารดาและผู้ที่ให้บริการทุกวัน ในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักเรียนทุกคนจะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในคาบนมัสการนอกจากนี้ในกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ก็จะมีการร้องเพลงอยู่ในการประกอบพิธี ทั้งการนมัสการและพิธีการ เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ เป็นต้น มีเพลงที่นักเรียนจะได้ใช้ประจำในโอกาสต่างๆ เช่น เพลงฉันจะสัตย์ซื่อ เพลงลำธารเล็กๆ เพลงวันไหว้ครู เพลงแด่ปิ่นนารี เพลงครู เพลงจะเพียงพอไหม ซึ่งเป็นเพลงที่คุณครู นักเรียน และศิษย์เก่า ได้แต่งเพื่อใช้ขับร้องภายในโรงเรียน และเพลงทั่วไปที่นำมาทำการเรียบเรียงให้เหมาะกับนักเรียน เช่น เพลงแม่ของฉัน เพลงแม่ครูนักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัฒนาวัฒนาวิทยาลัย สามารถขับร้องเพลงในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างไพเราะถูกต้อง โดยผ่านการฝึกซ้อมจากคุณครู จุดเด่นนี้ไปดังไกลยังต่างประเทศ ในการแข่งขันระดับโลก ต้องการให้คนไทยภูมิใจ และนักเรียนหญิงที่เก่งทั้งการเรียนและกิจกรรมที่แบ่งเวลาได้อย่างลงตัว นับว่าเป็นองค์รวมการเรียนการสอนในต้นแบบ Transformational Leadership School เอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้งนี้คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children's Chorus (นักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL CATEGORY C1 : ประเภท Young Children's Choirs (girls and boys S(S)A(A), รุ่นอายุ 6-12 ปี จากการแข่งขัน WORLD CHOIR GAMES 2023 Gangneung, Republic of 