“ณเดชน์“ ชวนเช็กอิน! ดินแดนสุขภาพดี #HealthTopia Heart Of Care Health Fair 2024 มหกรรมคนรักสุขภาพ Check & Share เคล็ดลับสุขภาพดีแบบจัดเต็ม!! ไปกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ ที่ได้การยอมรับ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ รักษาโรคยากซับซ้อน และดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนสุขภาพดี "HealthTopia" Heart Of Care Health Fair 2024 มหกรรมคนรักสุขภาพเพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นให้เราดูแลด้วยหัวใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงรุกภายใต้แนวคิด #Happy #Healthy #Helpfulพบกับพระเอกหนุ่มตัวท็อปสาย Healthy "ณเดชน์ คูกิมิยะ" ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุข ส่งมอบสุขภาพดี และส่งมอบความห่วงใยให้กับแฟนๆและทุกท่านที่เข้ามาร่วมงาน ในวันที่ 5 กันยายน นี้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2ได้รับเกียรติจาก นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล , คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท พร้อมด้วยคณะแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ,ศ.นพ.วิฑูร ลีเกริกก้อง แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา, ผศ.นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, นพ.นพดล จันทรเทพเทวัญ แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว,นพ.อดิศร ดีประสิทธิพงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต,พญ.อุษณี อัศววิโรจน์กุล แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, พญ.นุชจรี สินสุขพร แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน , พญ.ธารินี เจริญสันติธรรม แพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังและความงาม,ททพ.อัครพล เล้าสุทธิพงศ์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์,นพ.สัมพันธุ์ ธนกิจจำรูญ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว,นพ.ธนิก โชคจิรวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,นพ.จักรกฤษ อุ้ยนิรันดรกุล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและการผ่าตัดลดความอ้วน,นพ.วรเทพ กิจทวี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ,นพ.พิชชาทร จิตต์นิลวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา, นพ.พีระนาท โชติวิทยธารากร แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร,และ นพ.ธีรเดช เทพเกษตรกุล แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา มาร่วมเสวนาพูดคุยกันให้หัวข้อต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย มารับหน้าที่เป็นพิธีกรพบกับไฮไลท์โชว์พิเศษจากพระเอกหนุ่มหล่อ "ณเดชน์ คูกิมิยะ" ที่มาเรียกเสียงกรี๊ดจาก FC ใกล้ชิดติดขอบเวที พูดคุยแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ พร้อมกิจกรรมฟินๆสุด Exclusive เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากแฟนๆ และที่พิเศษสุดๆณเดชน์แอบเตรียม Surprise ส่งต่อความรักผ่านบทเพลงเพราะๆ เติมเต็มบรรยากาศให้ดินแดนสุขภาพดีแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรักและอิ่มเอมเต็มไปด้วยความสุขสำหรับดินแดนสุขภาพดี "HealthTopia" Heart Of Care Health Fair 2024 แห่งนี้ จัดหนัก จัดเต็มทุกพื้นที่ ส่งต่อความห่วงใยกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรัก, บูธกิจกรรมสนุกๆ ที่ทั้งดีต่อใจ แถมยังดีต่อสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอีกหลากหลายแพ็กเกจดูแลสุขภาพให้เลือกสรรในราคาสบายกระเป๋าในช่วง Doctor Talk เชิญชวนทุกท่านมาร่วมฟังเสวนาให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางที่สลับหมุนเวียนมาให้ความรู้และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ ต่อด้วยกิจกรรมWorkshop ชวนมาอัพสกิลความรู้เชิงสุขภาพที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง นอกจากจะได้สาระความรู้และความสนุกแล้ว ยังมีน้องๆนักเรียนจากหลากหลายสถาบันมาร่วมสร้างความเพลิดเพลินผ่านเสียงดนตรีภายในงานนี้อีกด้วยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รวบรวมทางออกของการดูแลสุขภาพ"ด้วยหัวใจ"มาไว้แล้วที่นี่..ดินแดนสุขภาพดี "HealthTopia" Heart Of Care Health Fair 2024 มหกรรมคนรักสุขภาพ มาที่เดียว Happy กันทั้งครอบครัวแล้วมาเจอกันที่ดินแดนสุขภาพดี "HealthTopia" ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Online และ Offline ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล