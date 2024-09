The Voice Thailand 2024 แซ่บไฟลุก “โค้ชคิ้ม” แท็คทีม “โค้ชก้อง” เปิดศึก “โอ๊ต ปราโมทย์ & จ๋าย ไททศมิตร”

กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในปีนี้ พร้อมทัพโค้ชที่ทั้งเก๋าเกมและสดใหม่ มาร่วมกันค้นหาและส่งเสริมศิลปินเสียงจริง ตัวจริง โดยปีนี้มีการผสมผสานระหว่างโค้ชรุ่นเก๋าที่คุ้นเคยและครองใจแฟน ๆ มายาวนาน กับโค้ชหน้าใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความสามารถ พร้อมทั้งเซอร์ไพรส์มากมายที่จะทำให้ผู้ชมต้องตื่นตาตื่นใจในทุกสัปดาห์โค้ชรุ่นเก๋า เจ้าของฉายาสามีแห่งชาติและตัวมารดาของแทร่ที่เคยนำทีมสู่ชัยชนะมาแล้วหลายครั้ง จะกลับมาพร้อมความมั่นใจและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการเลือกทีมที่ดีที่สุด ความน่าสนใจอยู่ที่ทั้งสองมีประสบการณ์ที่ล้นเหลือในการนำทีม และได้รับการยอมรับจากผู้ชมในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและการให้คำแนะนำที่เฉียบคม การกลับมาของพวกเขาในซีซั่นนี้ยิ่งทำให้แฟน ๆ ตั้งตารอคอยนอกจากนี้ยังมีโค้ชใหม่อย่างนักร้องและโปรดิวเซอร์ผู้มากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการเพลงไทยมานานกว่า 20 ปี โค้ชโอ๊ตเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินที่มีความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การแต่งเพลง หรือการบริหารงานในวงการเพลง การเข้ามาของเขาในรายการนี้ถือเป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับการแข่งขัน และคาดว่าจะทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นด้วยการนำเสนอไอเดียที่สดใหม่และไม่เหมือนใครอีกหนึ่งโค้ชใหม่ที่น่าจับตามองคือ ‘หรือที่รู้จักกันในนามนักร้องนำวงอินดี้เพื่อชีวิตที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเพลง โค้ชจ๋ายไม่เพียงแต่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังมีมุมมองที่ลึกซึ้งและสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานเพลง การเข้ามาของเขาในฐานะโค้ชใหม่จะนำพาความสดใหม่และความแปลกใหม่มาสู่การแข่งขัน ทำให้ซีซั่นนี้มีความตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้"The Voice Thailand 2024" ในปีนี้ ไม่ได้เพียงแค่เป็นการแข่งขัน แต่ยังเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญกับ World Artists บริษัทในเครือ T&B Media Global ผู้นำด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครีเอเตอร์ในไทย เพื่อผลักดันผู้เข้าประกวดให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพในวงการเพลงไทยคุณพัฒนี จรียะธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ซิท สาม หก ห้า จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ The Voice Thailand กล่าวว่า "เราตื่นเต้นอย่างมากที่ได้นำ The Voice Thailand กลับมาในปีนี้ด้วยความสนุกเต็มรูปแบบ เราได้เตรียมเซอร์ไพรส์และความบันเทิงที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งการแสดงอันยอดเยี่ยมจากผู้เข้าแข่งขันที่มีพรสวรรค์ เราหวังว่าผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาของรายการ และจะติดตามการค้นหา 'เสียงจริง ตัวจริง' ไปพร้อมกับเรา"คุณณัฐฏ์ฐพัฒฑุ์ ฉันทะนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที แอนด์ บี เวิลด์ อาร์ทิสต์ จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า "การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจอย่างมาก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความสนุกสนานและความบันเทิงในแบบที่สมการรอคอยของแฟน ๆ The Voice Thailand และพร้อมสนับสนุนให้ผู้เข้าประกวดก้าวสู่การเป็นศิลปินในวงการเพลงไทยต่อไปในอนาคต"สำหรับการแข่งขันในซีซั่นนี้จะมีทั้งหมด 15 ตอน โดยเริ่มจากรอบ Blind Audition ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เสียงร้องเพียงอย่างเดียวในการดึงดูดโค้ชให้กดปุ่มหันเก้าอี้แดง ต่อด้วยรอบ Battle ที่โค้ชจะต้องใช้ทั้งกลยุทธ์และความสามารถในการเลือกสรรผู้แข่งขันที่ดีที่สุด จากนั้นจะเข้าสู่รอบ Knock Out ที่ความดุเดือดจะเพิ่มขึ้นอีกขั้น เมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องโชว์ความสามารถเต็มที่เพื่อก้าวเข้าสู่รอบ Semi Final ซึ่งเป็นศึกหนักที่ทีมจะต้องต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใคร และในที่สุดจะเข้าสู่รอบ Final ซึ่งเป็นการแสดงแบบ Live Show ที่ผู้ชมทั่วประเทศจะได้ร่วมตัดสินว่าใครคือ “เสียงจริง ตัวจริง” ประจำปีนี้อย่าพลาดการออนแอร์วันแรกของ "The Voice Thailand 2024" เริ่มวันที่ 8 กันยายนนี้ ทางช่องวัน 31 และรับชมความตื่นเต้นทั้งหมดนี้ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ The Voice Thailand 2024 ได้ที่YouTube: https://youtube.com/c/TheVoiceThailand Facebook: http://www.facebook.com/TheVoiceThailand Twitter: https://twitter.com/TheVoiceThai Instagram: https://www.instagram.com/thevoiceth/ TikTok: https://www.tiktok.com/@thevoicethailandofficial