จัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์สยองขวัญ “THE BRIDE” ดึง “เจเจ - Rima Thanh Vy” ประกบคู่ครั้งแรก ลงจอต้นปี 2025 หนังร่วมทุน ไทย-เวียดนาม!!!

โดยได้ฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์ THE BRIDE กันไปเป็นที่เรียบร้อย ณ ลานหิน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน งานนี้นอกจากผู้กำกับ โปรดิวเซอร์และนักแสดงนำ ก็ยกทัพนักแสดงสมทบจากฝั่งชาวเวียดนาม ได้แก่ Jun Vu - จุนวู และ Cong Duong - กอมยือ ร่วมด้วยนักแสดงชาวไทย ได้แก่ “จ๋อมแจ๋ม กานต์พิชชา พงษ์พานิชย์” , “แพรว นฤภรกมล ฉายแสง” , “เพียว ดวงใจ หิรัญศรี“ และ “อาหนูสุรศักดิ์ ชัยอรรถ“ มาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความ สิริมงคลอย่างคับคั่ง ซึ่งภาพยนตร์ ”THE BRIDE“ จะเข้าฉายทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามในช่วงต้นปี 2025The Bride เป็นเรื่องราวของ เยน (Rima Thanh Vy) สาวเวียดนามที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอ แบงค์ (เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม) ที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือของประเทศไทย แต่แล้วเธอก็ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อเธอสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ตามหลอกหลอนเธอ ทั้งผู้คนที่แปลกประหลาด และในสถานที่ที่เธอไม่คุ้นชินนั้นยิ่งทำให้เธอรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายรอบตัว ก่อนที่เธอจะค้นพบว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นเพียงฉากบังหน้าของพิธีกรรมสยดสยองของครอบครัวนี้ภาพยนตร์แนวสยองขวัญนี้ได้รับถ่ายทอดผ่านวิสัยทัศน์ของผู้กำกับ ลี ทองคำ ที่ได้ฝากผลงานหนังไว้มากมายอาทิเช่น สาว(ลับ)ใช้ (The Maid) Netflix Original เรื่องแรกของไทย , บึงกาฬ (The Lake) ภาพยนตร์แอ็คชั่นระทึกขวัญเกี่ยวกับสัตว์ประหลาด และ Kitty The Killer อีหนูอันตราย ภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่ได้รับรางวัล 'ภาพยนตร์แอคชั่นยอดเยี่ยม' จากเทศกาล New York Asian Film Festival (NYAFF)2023นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่อง The Bride ยังถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับโปรเจกต์หนังสยองขวัญที่ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างค่าย Thongkham Films กับ Silver Moonlight Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ของเวียดนามที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 ที่มีผลงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์และภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายในเวียดนามอย่าง Blood Moon Party, Vietnamese Horror Story, Naked Truth, Muoi: The Curse Returns อีกด้วยโดย ลี ทองคำ ได้กล่าวว่า “การได้ร่วมสร้าง The Bride ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผม เนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์สยองขวัญของไทยเสมอมา ผมจึงรู้สึกตื่นเต้นกับการร่วมงานระดับนานาชาติครั้งนี้เพื่อนำเรื่องราวสยองขวัญที่มีเนื้อหาการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและเวียดนามมาทำให้ดูน่าสนใจขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักแสดงและทีมงานที่มีความสามารถที่ได้ร่วมกันสรรสร้างภาพยนตร์ไม่เพียงแต่จะนำเสนอให้กับคนพื้นที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ชมทั่วโลกด้วย”Hang Trinh (ฮัง ตรินห์) ผู้ก่อตั้งบริษัท Silver Moonlight Entertainment กล่าวว่า “การร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในวงการภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งได้จับมือกันและรู้สึกเป็นเกียรติที่บริษัท Thongkham Films และ Silver Moonlight Entertainment รวมถึง Skyline Media ได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างภาพยนตร์ที่เชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศของเราทั้งสองประเทศ ในการยกระดับภูมิทัศน์ของภาพยนตร์ในทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จึงถือได้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและเรายังคงเปิดรับการร่วมมือกันในระดับนานาชาติเพื่อสร้างภาพยนตร์เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในอนาคต”ทั้งนี้ Skyline Media จะเป็นตัวแทนจำหน่ายในเวียดนามสำหรับเนื้อหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้ให้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในเวียดนามเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงสุดสำหรับทุกช่องทาง ตั้งแต่โรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ ไปจนถึง on-demand platforms ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน Skyline Media เป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมากกว่า 800 เรื่องและเป็นตัวแทนขายภาพยนตร์เวียดนามมากกว่า 150 เรื่อง โดยเข้าถึงกว่า 50 ประเทศและเขตพื้นที่ผ่านพันธมิตรมากกว่า 130 รายทั่วโลก#TheBrideMovie#ThongKhamFilms#SkylineMedia#SilverMoonLight