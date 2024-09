แฟนๆแห่ต้อนรับ “โอห์ม ฐิติวัฒน์” กับการย้ายค่ายเข้าบ้านหลังใหม่ GMM TV

ทำเอาโซเชียลคึกคัก ยอดไลท์ทะลุแสน ยอดวิวทะลุล้าน เพราะทันทีที่ ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของบ้าน GMMTV ขึ้นต้อนรับ “โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” นักแสดงหนุ่มสุดหล่อ เข้าสู่ครอบครัว GMMTV บ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการ ก็ทำเอาแฟน ๆ ทั้งชาวไทย และ อินเตอร์แฟนด้อม ของหนุ่มโอห์มแห่มาคอมเมนต์ ยินดี กันสนั่นโซเชียล ยังไม่พอ ในอินสตราแกรม @ohm_thitiwat ก็ยังได้ขึ้นรูปสุดเท่ พร้อมแคปชันว่า New Journey begin #Ohmthitiwat #GMMTV ที่หมายถึงการเดินทางครั้งใหม่ ทำเอานักแสดงและเพื่อน ๆ ในวงการ ทั้งฝั่งบ้าน GMMTV และ บ้าน RS GROUP ต่างเซอร์ไพร้ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายไม่แปลกใจว่าทำไม หนุ่ม โอห์ม ฐิติวัฒน์ ถึงมีแฟนคลับที่รักเค้ากันหนาแน่นเช่นนี้ ด้วยนิสัยที่น่ารักจนเป็นที่รักของเพื่อนๆนักแสดงและทีมงาน ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี หากย้อนกลับไปเมื่อ 2016 โอห์มได้แจ้งเกิดเต็มตัวในฐานะ ผู้ชนะเลิศจากเวที CH8 Asia New Star Model Contest Face of Thailand เป็นตัวแทนประเทศไทยไปกระกวดที่เกาหลี และหลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด RS มีผลงานการแสดงทางช่อง 8 เรื่อยมาจนกระทั่งโด่งดังและกวาดรางวัลจากซีรีส์เรื่องต่างๆ เช่น บท ดีน ในซีรีส์วายเรื่อง ด้ายแดง Until We Meet Again ,บท ไม้ จากโลกทั้งใบให้นายคนเดียว จนเป็นที่รู้จักและมีผลงานแสดงออกมาเรื่อย ๆ หลากหลายบทบาท จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่พอ นอกเหนือจากความสามารถทางการแสดง การเดินแบบ แล้ว โอห์ม ยังฉายแววความสามารถในการร้อง และ เต้น ด้วย จากงานแฟนมีตต่าง ๆ หรือผลงานเพลงซิงเกิล ประกอบซีรีส์ต่าง ๆ ที่โอห์มเคยฝากผลงานไว้ อาทิ เพลง ถ้าเธอคิดเหมือนกัน,บอกรักในใจ, โลกทั้งใบให้นายคนเดียว, อีกนานมั้ย, 609, ได้แค่รักเธอ ฯลฯจากบ้านหลังเดิมในอาร์เอส กรุ๊ป ที่ทำให้โอห์ม ได้เรียนรู้ ฝึกฝน เก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ ในวันที่ต้องก้าวและเติมโตไปอีกขั้นในบ้านหลังใหม่ GMMTV เชื่อว่าแฟน ๆ จะได้เห็นผลงานที่มีความหลากหลาย และเห็นพัฒนาการที่เติบโตไปอีกขั้นของนักแสดงคนนี้แน่นอน