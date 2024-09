คริสต์มาสฉบับดิสนีย์ “A Disney Christmas” ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท จัดคริสต์มาสท่ามกลางหิมะโปรยปรายครั้งแรก ณ World of Frozen

ถึงเวลาแล้วที่เทศกาลแสนรักอย่างคริสต์มาสจะกลับมาให้หายคิดถึง พร้อมสร้างความประทับใจสุดตื่นตาใน “A Disney Christmas!” ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท! โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 สำหรับในปีนี้ ดินแดน “โฟรเซ่น” แห่งแรกของโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่าง World of Frozen ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองคริสต์มาสเป็นครั้งแรก และยังเป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานที่ทุกท่านจะได้มาร่วมสนุกไปกับงานเฉลิมฉลองท่ามกลางหิมะของเอเรนเดลล์ด้วยในช่วงเวลาแห่งปีที่สถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกจะเจิดจรัสไปด้วยสีสันการประดับประดาช่วงเทศกาล เราขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเพลินใจไปกับการกลับมาของกิจกรรมการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในแบบดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็นโชว์ “คริสต์มาสบอลของมิกกี้และผองเพื่อน” (Mickey and Friends Christmastime Ball), “พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสเพื่อพรวันหยุดเทศกาลที่เป็นจริง” (A Holiday Wish-Come-True Tree Lighting Ceremony), “ดิสนีย์คริสต์มาส ไลฟ์อินคอนเสิร์ต!”(Disney Christmas Live in Concert!) และอื่นๆ อีกมากมาย ล็อกวันและจองตั๋วกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ เพราะคุณไม่ควรพลาดความสนุกกับเพื่อนดิสนีย์สุดน่ารักเลยแม้แต่วินาทีเดียว!World of Frozen เปิดเมืองจัดงานคริสต์มาสเป็นครั้งแรกครั้งแรกของโลกที่ท่านจะได้ร่วมฉลองไปกับราชินีอันนา ราชินีเอลซ่า จากภาพยนตร์ของ Walt Disney Animation Studios และชาวเอเรนเดลล์กันที่ World of Frozen ท่ามกลางบรรยากาศรื่นเริง สัมผัสบรรยากาศหิมะส่องประกายวาวระยับที่ปกคลุมเมืองเอเรนเดลล์ และผืนป่าที่โอบกอดผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศสนุกสนานและกลิ่นอายแห่งคริสต์มาส เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนจากทั่วโลกอย่าลืมมาร่วมอวยพรวันคริสต์มาสแด่ราชินีอันนา ระหว่างที่กำลังอิ่มอร่อยไปกับครั้งแรกของบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า Arendelle Royal Breakfast Buffet1 ที่ร้านอาหารโกลเด้น ครอคัส อินน์ (Golden Crocus Inn) ซึ่งสามารถจองผ่าน Klook ได้เท่านั้นการกลับมาของ เทศกาลคริสต์มาสฉบับดิสนีย์ และงานฉลองส่งท้ายปีเก่าร่วมฉลองเทศกาลสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ไปกับเสียงเพลง เสน่ห์แห่งมนตรา และท่วงทำนองที่ส่งมาจากใจถึงใจ ในการแสดงดนตรี "ดิสนีย์คริสต์มาส ไลฟ์อินคอนเสิร์ต!" ซึ่งรวมตัวเหล่านักร้องมากพรสวรรค์จากทั่วภูมิภาค จะมาร่วมขับกล่อมบทเพลง บริเวณด้านหน้าปราสาท Castle of Magical Dreams การแสดงซีรีส์นี้ได้ร้อยเรียงบทเพลงคลาสสิก ของดิสนีย์และท่วงทำนองรื่นเริง พร้อมด้วยมิกกี้และผองเพื่อน และเหล่านักแสดง ในคืนวันเสาร์อาทิตย์ถึงสามสัปดาห์ติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพลินใจกับงานฉลองกันต่อกับกิจกรรมชวนฝัน อย่าง “พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสเพื่อพรวันหยุดเทศกาลที่เป็นจริง” ที่จะเสกให้ถนนเมน สตรีท ยูเอสเอ (Main Street, U.S.A.) ส่องสว่างไปด้วยเอฟเฟกต์โดรนวิบวับจับตา เกล็ดหิมะโปรยปรายสวยงาม ต้องไม่พลาดเก็บภาพที่ระลึกในช่วงการแสดง “คริสต์มาสบอลของมิกกี้และผองเพื่อน” และ ช่วงเวลาถ่ายรูป "ขอพรกับดวงดาว” (“Wish Upon A Star” Photo Moment) ไปกับมิกกี้และผองเพื่อน รวมถึง ดัฟฟี่และผองเพื่อน พิเศษเฉพาะเทศกาลนี้! โดยดัฟฟี่และผองเพื่อนจะมาในชุดใหม่ประจำช่วงเทศกาล เพื่อออกมาพบปะแฟนๆ ที่ “Duffy and Friends Play House”ปิดท้ายด้วยการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี 2568 ไปกับผองเพื่อนจากดิสนีย์ ร่วมฉลองให้กับปีใหม่สุดมหัศจรรย์ที่กำลังจะมาถึง ที่หน้าปราสาท Castle of Magical Dreams ในปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ส่งท้ายปี"อิ่มใจและอิ่มท้องด้วยความสุขแบบอัดแน่นคริสต์มาสจะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลยถ้าเรายังไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวอันเป็นที่รัก ขอเชิญร่วมลิ้มรสบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำวันคริสต์มาส Explorer's Christmas Dinner Buffet ที่ร้านอาหาร Explorer's Club และพบปะเพื่อนดิสนีย์ในลุคเฟสทีฟที่จะมาปรากฏตัวข้างๆ คุณ นอกจากนี้ ร้านเมนสตรีท คอร์เนอร์ คาเฟ่ โดย Coca-Cola® ก็เปิดให้ทุกคนเข้ารับประทานอาหารฉลองเทศกาลคริสต์มาสสุดคลาสสิก คลอไปกับการแสดงประสานเสียงเพลงคริสต์มาสแบบสดๆปิดจบความอิ่มใจด้วยการเลือกช็อปของขวัญแด่คนที่คุณรัก โดยมีสินค้าในธีมมิกกี้และผองเพื่อน โฟรเซ่น และอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์หรือตุ๊กตาตัวนุ่มไปจนถึงของใช้ในบ้าน ของตกแต่ง และเครื่องประดับ อย่าลืมคว้าของขวัญสุดพิเศษกลับบ้านไปวางใต้ต้นคริสต์มาส เพื่อเติมเต็มความสุขในเทศกาลนี้แบบเต็มร้อยยกระดับการพักผ่อนในช่วงคริสต์มาสสุดดื่มด่ำของคุณรีสอร์ทที่พักทั้งสามแห่งของเราจะประดับประดาในธีมคริสต์มาสทั้งหมด เพื่อเนรมิตประสบการณ์การเข้าพักที่ได้บรรยากาศอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยแพ็คเกจสินค้าดิสนีย์ในธีมคริสต์มาสที่จัดวางไว้เซอร์ไพรส์สร้างความประทับใจให้ภายในห้องพัก,ห้องสวีทตามธีม และกิจกรรมพิเศษช่วงวันหยุดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์คริสต์มาส และเพื่อยกระดับวันของคุณอย่างเต็มที่ อย่าลืมเลือกซื้อบัตร “Disney Premier Access" และ "Early Park Entry Pass" เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างสบายใจ