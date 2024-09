“โน้ต เชิญยิ้ม” ยอมรับ หลวงพี่เท่ง Come Back หินกว่าที่คิด

นอกจากรับหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดง ร่วมกับในภาพยนตร์เรื่องอำนวยการสร้างโดย พระนครฟิลม์ ตลกชั้นครูอย่างยังรับหน้าที่เป็นนักแสดง โดยรับบทเป็น โยมส่ง คนใกล้ชิดที่คอยดูแลหลวงพี่เท่งมาตั้งแต่ภาคแรกจน 19 ปีผ่านไป มาถึงหลวงพี่เท่ง Come Back ยังดูแลหลวงพี่เท่งเช่นเดิม“ผมเหมือนเดิมครับ รับบทเป็นโยมส่ง จะมีความซื่อสัตย์ต่อหลวงพี่เท่งครับ อุปนิสัยถ้าเป็นเมื่อ 19 ปีที่แล้วก็จะเป็นอีกนิสัยหนึ่ง พอมาถึงหลวงพี่เท่ง Come Back ก็ผ่านมาตั้ง 19 ปี ตัวของโยมส่งก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องคำพูด เปลี่ยนแปลงในวิธีการพูดคุยกับหลวงพี่เท่ง คาแรคเตอร์ก็คือเรื่องนี้โยมส่งอายุเยอะขึ้น หูก็จะตึงขึ้น ตึงประมาณ 50 เปอร์เซ็น นึกจะได้ยินก็ได้ยิน คนดูจะอมยิ้มขำแบบสุขใจให้หลวงพี่เท่งไปในตัว ยิ่งเรื่องความซื่อสัตย์ต่อหลวงพี่เท่งยังมีเหมือนเดิมยังเชื่อฟังหลวงพี่เท่งเหมือนเดิมความสำคัญของโยมส่งในเรื่องนี้จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างหลวงพี่เท่งกับญาติโยมหรือกับบรรดาเด็กวัด โยมส่งก็ยังคงคาแรคเตอร์ของตัวเองไว้ตลอดเวลา ผมเล่นเองผมยังชอบตัวโยมส่งเลย (ยิ้ม)ส่วนเรื่องการแสดง ถ้าถามว่าเล่นง่ายมั้ยเพราะก็เคยเล่นเป็นโยมส่งมาแล้ว ผมว่าไม่ง่ายนะ เพราะผมห่างกับตัวละครโยมส่งไปนาน ห่างไปถึง 19 ปี พอกลับมาในหลวงพี่เท่ง Come Back ต้องทำการบ้านแทบจะตลอด ต้องรีบหาคาแรคเตอร์ของโยมส่งให้เจอ แล้วก็มีเพิ่มบางจุดเพื่อให้ทันยุคทันสมัยกับปัจจุบันด้วยครับ กลับมาคราวนี้เชื่อว่าคนดูจะมีทั้งอมยิ้ม เสียงหัวเราะ และเสียน้ำตาแน่นอนยังไงก็ฝากตัวละครโยมส่งและทุกๆ ตัวละครในหลวงพี่เท่ง Come Back ด้วยนะครับ 26 กันยายนนี้ เจอกันในโรงภาพยนตร์ครับ”