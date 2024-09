เริ่มแล้ว!! ถนนเส้นประวัติศาสตร์ POYSIAN UPCYCLING สร้างจากพลาสติก จำนวนกว่า 9 ตัน ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดโครงการ "Poysian Go Green Together" ที่รวมกิจกรรมออนไลน์และนอกสถานที่มากมายมาแบ่งปันส่งต่อความสุขไปสู่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมสร้างการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาดมตราโป๊ยเซียนจึงมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาพลาสติกล้นเมืองให้กับประเทศอย่างยั่งยืนหลังจากเปิดรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้มาร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปสร้างถนนที่ลานหน้าวัดพระศรีสรรเพชญ์และวิหารพระมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดได้เนรมิตถนนเส้นประวัติศาสตร์ POYSIAN UPCYCLING บริเวณทางเดินริมกำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ หน้าป้อมแนวกำแพงวัด ลานหน้าป้อมจุดจำหน่ายบัตร และทางเดินข้างสระน้ำลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร โดยยาดมตราโป๊ยเซียน ร่วมส่งพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงาน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดจนแล้วเสร็จนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “ส่งแหลก แจกไม่อั้น” แจกผลิตภัณฑ์ตราโป๊ยเซียนและของรางวัลที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มอาร์ตทอย ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2567 ซึ่งมีผู้สนใจส่งพลาสติกลุ้นรับรางวัลจำนวนมาก อีกทั้ง จับมือพันธมิตรในกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงเรียนทอสี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด และโครงการ ดาดฟ้า ลาซาล ร่วมวางถังรับบริจาคพลาสติก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา พนักงาน และประชาชนทั่วไปส่งพลาสติกเหลือใช้มาสมทบสร้างถนนเส้นประวัติศาสตร์ POYSIAN UPCYCLING ไปด้วยกัน โดยกำหนดจัดสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบถนน ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ติดตามกิจกรรม “Poysian Go Green Together” และ กิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตราโป๊ยเซียน ได้ที่ Facebook Fanpage : โป๊ยเซียน-POYSIAN หรือ Line OA @Poysianส่งขยะพลาสติกร่วมทำถนนเส้นประวัติศาสตร์กับโป๊ยเซียน ได้ที่ : โครงการ “Poysian Go Green Together” 148/3 หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 088-684-3104 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2567ส่งพลาสติกเหลือใช้เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังสามารถเก็บ Point เพื่อแลกรับของรางวัลกับโป๊ยเซียน ได้ที่ Line OA @Poysian โดยสามารถจัดส่ง กับ 4 ระบบขนส่ง ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย KERRY FLASH และ J&Tขยะพลาสติกประเภทไหนที่บริจาคได้บ้าง- หลอดยาดมตราโป๊ยเซียน- ถุงพลาสติกยืดได้ทั่วไป ได้แก่ ถุงหูหิ้วแบบ PE / PP, ถุงแกงร้อน/เย็นที่ล้างสะอาด, ถุงนมโรงเรียน, ถุงน้ำตาลทรายถุงผักผลไม้, ถุงขนมปัง และถุงน้ำแข็ง- ขยะพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ห่อสิ่งของ, บับเบิ้ลกันกระแทก, ฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำ, พลาสติกแพ็คกล่องนม, ซองไปรษณีย์พลาสติก และ ฟิล์มห่อสินค้า- ขยะพลาสติกประเภท แก้วน้ำ PE / PP, หลอดดูด ขวดพลาสติก PET และฝาขวด- ขยะพลาสติกประเภท ถุงวิบวับ หรือถุงอลูมิเนียมฟอยด์ เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงอาหารสัตว์หมาแมว และถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม- ขยะพลาสติกประเภท หลอดบีบประเภท ครีมทาผิว ครีมล้างหน้า ครีมกันแดด และหลอดยาสีฟัน ก่อนส่งพลาสติกเหลือใช้มาร่วมโครงการ อย่าลืมทำความสะอาดให้เรียบร้อยและต้องแยกขยะพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกันทุกครั้ง..!!