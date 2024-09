เลื่อนงานแต่ง! "ฮานี" โดนวิจารณ์แต่งงานกับแฟนหนุ่มคุณหมอ หลังคนไข้ของฝ่ายชายฆ่าตัวตาย

จิตแพทย์ ยังแจอุง และฮานิ สมาชิกวง EXID เลื่อนงานแต่งงานท่ามกลางกระแสข่าวล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กันยายน สื่อต่างๆ รายงานว่ายังแจอุงและฮานิได้ตัดสินใจเลื่อนงานแต่งงานออกไป ซึ่งเดิมมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนนี้ โดยยังแจอุงได้ยืนยันว่าตนและฮานิได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้แล้วทางเอเจนซี่ Mystic Story ของยังแจอุง กล่าวว่า “ยังแจอุงได้เลื่อนงานแต่งงานกับฮานิ ซึ่งกำหนดเดิมจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนออกไปแล้ว” และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันที่ใหม่สำหรับงานแต่งงาน”นอกจากนี้ ยังได้ประกาศว่ายังแจอุงจะปิดช่อง YouTube ที่ชื่อว่า “โลกจิตวิทยาของยังบราเธอร์ส” (แปลตามตัวอักษร) ที่เขาร่วมจัดกับพี่ชาย ยังแจจิน ด้วยทางด้านเอเจนซี่ Sublime Artist Agency ของฮานิ ได้แถลงว่า “เราไม่สามารถยืนยันได้”ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม มีรายงานว่าผู้ป่วยรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็น “A” เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุขภาพจิตของยังแจอุงที่เมืองบูชอนเป็นเวลา 33 วัน ผู้ป่วยรายนี้กำลังรับการรักษาเกี่ยวกับการติดยาลดน้ำหนัก สาเหตุของการเสียชีวิตรายงานว่าเกิดจากภาวะอุดกั้นทางลำไส้ครอบครัวของผู้ป่วยกล่าวหาว่าแม้ผู้ป่วยจะมีอาการท้องบวมอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ด้านอายุรกรรมของโรงพยาบาลหรือคำแนะนำสำหรับการดูแลเพิ่มเติม พวกเขายังกล่าวหาโรงพยาบาลว่าให้ยานอนหลับและยากล่อมประสาทเกินขนาด โดยอ้างผลการชันสูตรศพจากสถาบันนิติเวชแห่งชาติที่พบปริมาณยาที่เกือบถึงขีดอันตรายในการตอบสนองต่อกระแสข่าว ยังแจอุงได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านเอเจนซี่ของเขา โดยกล่าวว่า “ทั้งตัวแพทย์คนเดิมและผมเองรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล W Jin เราขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่สูญเสีย”ฮานิและคู่หมั้นยังแจอุงถูกถล่มด้วยคอมเมนต์แย่ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่มีคนเรียกร้องให้ฝ่ายหญิง "โปรดพิจารณาเรื่องการแต่งงานใหม่อีกครั้งเถอะ"โดยชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นเชิงลบในช่อง SNS ของฮานิ เกี่ยวกับการแต่งงานของเธอกับจิตแพทย์ยังแจอุง เพราะประเด็นที่สื่อรายงานว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษา 17 วันที่โรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยจิตแพทย์ชื่อดังจากภาพ CCTV ในห้องเดี่ยวในโรงพยาบาลจิตเวช แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่มัดมือและเท้าของผู้ป่วยแม้ว่าผู้ป่วยจะบ่นเรื่องปวดท้องและไม่ได้ดำเนินการใดๆ แม้เมื่อท้องของผู้ป่วยบวมและมีเลือดกำเดาไหลชาวเน็ตสงสัยเพิ่มขึ้นว่าโรงพยาบาลจิตเวชดังกล่าวดำเนินการโดยคู่หมั้นของฮานิ ดร.ยังแจอุงผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับการติดยาลดน้ำหนักที่มีสารเสพติด แต่เสียชีวิตหลังจาก 17 วัน ครอบครัวของผู้เสียชีวิตกล่าวว่า “เรามาที่โรงพยาบาลนี้โดยเฉพาะเพราะจิตแพทย์ชื่อดังและพูดถึงโปรแกรมการติดยา จนกระทั่งถึงเวลาตาย พวกเขายังคงผูกมัดผู้ป่วยไว้ในห้องเดี่ยว ให้เพียงยาเท่านั้น”ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นใน SNS ของฮานิว่า “ประกาศงานแต่งงานของคุณเพียง 4 วันหลังจากเกิดเรื่องนี้ น่าทึ่งจริงๆ”, “ระวังสามีในอนาคตของคุณด้วย” “แต่งงานกับหมอโชว์ คุณควรคิดใหม่” และ “ฮานิ เธอไม่แต่งงานได้ไหม?”รวมถึงความเห็นประมาณว่า “ครอบครัวของเหยื่อประท้วงเสียงดัง ฮานิไม่รู้จริงๆ หรอ? คนที่เหมือนกันจะอยู่ด้วยกัน”, “ครอบครัวของเหยื่อประท้วงทุกวันหน้าที่โรงพยาบาล W ฮานิและยังแจอุงก็เหมือนกัน” และ “ฮานิมีวิจารณญาณที่แย่มาโดยตลอดในการเลือกผู้ชาย”ชาวเน็ตยังบอกอีกว่า “นึกถึงความเจ็บปวดที่ผู้ป่วยต้องทนดูสิ”, “เราสามารถเห็นได้ว่าคุณจะหาข้อแก้ตัวอย่างไร” และ “รับผิดชอบต่อผลลัพธ์นี้ เฉพาะผู้ที่ให้คุณค่ากับชีวิตเท่านั้นที่ควรเป็นหมอ”ยังแจอุงและฮานิเริ่มเปิดเผยความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายน 2022 และประกาศแต่งงานสำหรับเดือนกันยายนเธอเคยพูดถึงเขาวบนอินสตาแกรมของตัวเองว่า “ฉันได้พบกับคนที่ฉันอยากใช้ชีวิตด้วย ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะแต่งงาน ฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความกตัญญู ขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดีกับเรา”แต่สุดท้ายการแต่งงานก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามแผนเดิมโดย ฮานิ เปิดตัวกับวง EXID ในปี 2011 และเมื่อเร็วๆ นี้เธอได้มีงานแสดงในละครหลายเรื่อง เช่น “You Raise Me Up” และ “XX” ขณะที่ยังแจอุงได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ต่างๆ รวมถึงซีรีส์ “Heart Signal” และ “Real Couple Story – The War of Roses” และเขายังบริหารช่อง YouTube ชื่อ “โลกจิตวิทยาของยังบราเธอร์ส” ร่วมกับพี่ชายยังแจจิน