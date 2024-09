บันเทิงรอบโลก "ลิซ่า" เผยแพร่ภาษาไทยให้ K-Pop

ในรายการ No Prepare เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 แรปเปอร์สาว อียองจี ได้เชิญ นัตตี้ สมาชิกวง KISS OF LIFE มาร่วมรายการ โดยทั้งคู่แสดงความสนิทสนมและเคมีเข้ากันอย่างเต็มที่ ระหว่างรายการ นัตตี้ได้ตั้งชื่อภาษาไทยให้ยองจีว่า "แดง" ซึ่งทำให้ยองจีอึ้งเพราะพ้องเสียงกับคำหยาบในภาษาเกาหลี แต่นัตตี้อธิบายว่าชื่อนี้สื่อถึงความเซ็กซี่ของสีแดง นอกจากนี้ ยองจียังได้ใช้คำว่า "หมดแก้ว" และ "หมั่นไส้ว่ะ" ที่เรียนมาจากลิซ่าในการสนทนา ทำให้บรรยากาศในรายการเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน ทั้งคู่ยังพูดคุยเรื่องความฝันและประสบการณ์ในวงการบันเทิงอย่างเป็นกันเองอีกด้วย"โอลิเวีย โรดริโก" เซอร์ไพรส์งานเทศกาลภาพยนตร์เวนิส ด้วยการเปิดตัวแฟนหนุ่มนักแสดง "หลุยส์ พาร์ทริดจ์" เป็นครั้งแรก หลังมีข่าวควงกันมาพักใหญ่ ๆ แล้ว” โดยทั้งคู่ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งนี้ เรื่องราวของความรัก และความสัมพันธ์ของ "โอลิเวีย โรดริโก" เริ่มเป็นที่สนใจตั้งแต่ต้น ตั้งมีข่าวลือว่าเธอเคยเดทกับ "โจชัว เบสเซต" นักแสดงร่วมจากซีรีส์ High School Musical: The Musical: The Series จนกลายเป็นที่มาของเพลงฮิตเพลงแรกของตัวเอง สำหรับ "หลุยส์ พาร์ทริดจ์" คนนี้เป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่โด่งดังจากบทบาทในภาพยนตร์ Enola Holmes ร่วมกับ "มิลลี บ็อบบี บราวน์" นั่นเอง"จงฉู่หง" นักแสดงระดับตำนานของฮ่องกงที่ครองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในทศวรรษ 1980 ได้แสดงความเปิดใจที่น่าประหลาดใจต่อการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหลังจากที่เธอเกษียณตัวเองจากวงการไปหลายปีแล้ว โดย "จงฉู่หง" เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เธอเริ่มมีชื่อเสียงหลังจากได้อันดับสามในเวทีประกวดนางงามฮ่องกงปี 1979 และก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นดาราชั้นนำอย่างรวดเร็วจากการแสดงในภาพยนตร์ที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ เช่น “An Autumn’s Tale” หรือ "ดอกไม้กับนายกระจอก""จอช โบรลิน" นักแสดงผู้โด่งดังจากบทบาท Thanos และ Cable ในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (MCU) ได้รับข้อเสนอให้ย้ายแฟรนไชส์ไปสู่จักรวาล DC โดยจะรับบทเป็น Hal Jordan ในซีรีส์ 'Lanterns' ที่กำลังมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดงสำหรับบท Green Lantern ซึ่งหากเขายอมรับบทนี้ นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก้าวเข้าสู่โลกของ DC ก่อนหน้านี้เขาเคยรับบทเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์ "Jonah Hex" ที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก