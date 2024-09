“บุ๋ม กุลชลี” แท็กทีม “เก่ง ธชย” บวงสรวงเสริมปังศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว

หรือกรรมการบริหารแท็กทีมพรีเซ็นเตอร์พร้อมด้วยพนักงาน บวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระฉลองครบรอบปี 11 ปี Best International กับการเป็นผู้นำในการบริการทัวร์หลากหลายเส้นทาง ด้วยการท่องเที่ยวระดับคุณภาพกว่า 100 เส้นทาง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และเอาฤกษ์เอาชัยกับธุรกิจในเครือ อาทิ ธุรกิจอาหาร แบรนด์มาดามดอง สดใหม่ใหญ่แซ่บ, ร้านยำคุณแม่ และ รายการ มูเตเลดี้ ช่องอมรินทร์ ทีวี, The Miracle เปิดโลกเที่ยว ช่อง 8, ทอล์ค กะ ทัวร์ ทางออนไลน์ Best TV Onlineก่อนที่จะไปเสริมความปังปิดท้ายขั้นสุดด้วยการยกทัพชาว Best และ เก่ง ธชย เข้าไปกราบสักการะขอพร พระแก้วมรกต ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทำเอาอิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า ติดตามแคมเปญฉลอง 11 ปี และ แพ็คเก็จทัวร์ดีๆ ของBest International ได้ที่ www.bestinternational.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-868-2233