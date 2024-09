“บิวกิ้น-พีพี” คู่แสบเต็มรูปแบบ! DOUBLE TROUBLE CONCERT ปิด 4 ฮอล์ล สร้างตำนานจุคนดู 4 หมื่นคน สุดอลัง เอเนอร์จี้ไม่มีดร็อป!!

เต็มไปด้วยโมเม้นต์สุดอบอุ่นประทับใจ สำหรับ Billkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERT Presented by The Concert Application คอนเสิร์ตคู่แสบแบบดับเบิ้ล เต็มรูปแบบครั้งแรกในโลกของ โดย Billkin Entertainment เเละ PP Krit Entertainment งานนี้ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ทุ่มแบบสุดตัว จัดหนัก จัดเต็ม ทั้งแสงสีเสียง สเตจสุดอลังการงานสร้าง พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษ ที่นำเพลย์ลิสต์เพลงสุดฮิตมาโชว์กันแบบจุใจ ถือเป็นครั้งแรกของคอนเสิร์ตที่เปิด 4 ฮอลล์ ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อรองรับแฟน ๆ ทั้ง 2 รอบ เกือบ 40,000 คนเปิดเวทีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของ บิวกิ้น พีพี ด้วยเอเนอร์จี้เกินร้อย กับโชว์เปิดตัวในเพลง ยอม (Surrender) ต่อด้วยเพลง รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว, Fire Boy, Mr.Everything และบิ๊วอารมณ์ต่อเนื่อง ด้วยเพลง รถไฟบนฟ้า, Perhaps Love, Nothing’s gonna change my love ก่อนจะเข้าสู่พาร์ตของละครเวที ใน “บิวกิ้นพีพีการละคร” งานนี้แขกรับเชิญ รวมตัวมาสร้างสีสันในฉากคฤหาสน์กันจนแน่นเวที โดยรอบการแสดงวันแรก นำทีมนักแสดง โดย ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช, เอิ๊ก ชาลิสา , อาเล็ก ธีรเดช, พี่หวานเจี๊ยบ ส่วนอีกรอบการแสดง นำโดย ตั๊ก ศิริพร ,โบว์ เมลดา, โจ๊ก โซคูล, พี่เพลิน พร้อมด้วย ต้ัง Bad Voice ที่คว้าไมค์มาแร็ปเล่าเรื่องราวให้ฟังกันแบบสด ๆ เรียกว่าทั้ง ชายพุฒิพงศ์ และชายพี ต่างก็แข่งกันเล่นใหญ่ ใส่อารมณ์เต็มที่ แบบไม่มีใครยอมใคร เรียกเสียงฮา และเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ กันสนั่นฮอลล์ต่อด้วยพาร์ต โซโล่ของ บิวกิ้น ที่มาในเพลง I'll Do it How You Like It รวมถึงเมดเลย์ในเพลงของ ไมเคิล แจ็กสัน ศิลปินในตำนานที่เป็นไอดอลตลอดกาลของ บิวกิ้น งานนี้เจ้าตัวขอโชว์ลีลาการเต้นแบบรัว ๆ ในเพลง Triller, Billie Jean และ Beat It พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษ MILLI (มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล) แร็ปเปอร์สาวคนเก่ง ที่มาร่วมร้องเพลง แปลไม่ออก, Senorita ก่อนทั้งคู่จะเปิดบีทแล้วมาแร็ปโต้ตอบกันอย่างเมามัน ในเพลง รักนะเว้ย จากนั้นพบกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์ เมื่อ พีพี ปรากฏกายในลุคสุดแซบ กับโซโล่โชว์ในเพลง I ไม่ O ต่อด้วยเพลง Water ที่ พีพี ต้องโหนตัวขึ้นไปบนมุมสูง หมุนตัว โพสต์ท่าตามจังหวะดนตรี ท่ามกลางม่านน้ำตก ที่มีน้ำจริง และต้องเปียกจริง งานนี้ พีพี ยังทำถึงสุด ๆ เพราะ quick chance ลุกส์ ให้กลับมาหล่อ เพื่อขึ้นโชว์กับ พี่มาช่า ได้ภายในเวลา 4 นาที ทำเอาผู้ชมทุกคนถึงกับตะลึง ตาค้างให้กับโชว์นี้ ก่อนที่แฟน ๆ จะยิ่งกรี๊ดหนักกว่าเดิม เมื่อศิลปินรับเชิญคนสวย มาช่า วัฒนพานิช จับมือ พีพี มาร่วมแจมในเพลง Music Lover ต่อด้วยเพลง ไม่อยากให้เธอไว้ใจนาทีนี้ความเซอร์ไพรส์ยังไม่หมด! แต่เพิ่มดีกรีความสนุกแบบทะลุเพดาน กับ Dance Show การรวมตัวของแก๊ง T-POP แขกรับเชิญที่มากันแบบดับเบิ้ล รอบแรกนำทีมโดย 2 สาว โจริญ, มายด์ 4EVE ซึ่งแท็กทีม อองรี , วิคเตอร์ PROXIE และ 2 หนุ่มสุดฮอต มาร์คคริส, ภูธัชชัย BUS มาเรียกเสียงกรี๊ดได้กระหึ่ม ส่วนในรอบต่อมาก็สร้างเสียงฮือฮาไม่แพ้กัน นำโดย อ๊ะอาย, แฮนน่า 4EVE, รวมแก๊ง กร,กัน วง PROXIE และ ขุนพล, ไทย BUS และในโค้งสุดท้ายมาฟินกันต่อเนื่อง เมื่อ บิวกิ้น พีพี นำเพลงเพราะมาฝากกันเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางที่สวยงาม, ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ, ลังเล, กอดในใจ, ไม่ปล่อยมือ, โคตรพิเศษ ทำเอาแฟน ๆ ปลื้มใจไปกับทุกโน้ต ทุกโมเม้นต์ที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมา บรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่น เมื่อ บิวกิ้น พีพี กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่มาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ในค่ำคืนนี้ จนกลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสนุก ความซึ้ง เเละความประทับใจ ทำเอาทั้งศิลปิน และแฟน ๆ ในฮอลล์ถึงกับน้ำตาซึมไปตาม ๆ กัน กลับบ้านไปพร้อมความสุขแบบดับเบิ้ล ใน Billkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERT Presented by The Concert Application#DoubleTroubleConcert#BillkinEntertainment #PPKritEntertainment #Bbillkin #PPKritt