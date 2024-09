“Although I Love You, And You ?” แดนปลาดิบทำถึง ... จากมังงะ สู่ซีรีส์วาย 12 ก.ย. นี้ พร้อมฟินกันได้ใน

เมื่อการพบรักแบบไม่คาดคิดของหนุ่มเจ้าของร้านอาหารเล็ก ๆ ที่กำลังเริ่มต้นเดินหน้ากับชีวิตใหม่ หลังจากเพิ่งช้ำรักมาหมาด ๆ ได้มาพบกับลูกค้าหนุ่มออฟฟิศที่มาใช้บริการที่ร้านแทบทุกวัน จนความรู้สึกบางอย่างได้ก่อกำเนิดขึ้นAlthough I Love You, And You ? (ถึงแม้ใจฉันรักเธอ แล้วใจเธอ?) ซีรีส์แนว BL ดัดแปลงมาจากมังงะญี่ปุ่น นำแสดงโดย ไฮเดโยชิ คาน และ จุน นิชิยามะ เรื่องราวของเจ้าของร้านอาหารที่หน้าตาหล่อเหลาสุด ๆ กำลังพยายามมูฟออนจากความสัมพันธ์ครั้งเก่า ด้วยการตั้งหน้าตั้งตาทำอาหารให้ดีที่สุด ได้พบเจอกับพ่อหม้ายหนุ่มพนักงานออฟฟิศที่ย้ายมาอยู่โอซาก้า มาทานอาหารที่ร้านเขาแทบทุกวัน ทั้งคู่ได้เริ่มทักทายทำความรู้จักกัน และกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ทั้งคู่คิดไม่ถึงคือความรู้สึกบางอย่างที่เกินเลยไปกว่าคำว่าเพื่อนได้ถือกำเนิดขึ้น จนเป็นเกิดรักแรกพบชายหนุ่มทั้งสองจะยอมรับกัน พร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และจะลงเอยกันได้สำเร็จหรือไม่ ติดตามชม Although I Love You, And You ? (ถึงแม้ใจฉันรักเธอ แล้วใจเธอ?) ได้ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 น. เริ่มวันแรก 12 กันยายนนี้ ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ทางช่อง True Asian More (120, 239)TrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิตอย่าง แบดมินตัน, เทนนิส , มวยกรง UFC สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้