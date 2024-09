ชูมือเฮ! 3 หนุ่ม 2PM ประกาศข่าวดี เตรียมบินหาฮอตเทสชาวไทยในงาน "JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG (From 2PM) Fan-Con 2024 [ENWJ] in Bangkok"

หลังจากเห็นความสนุกจากการรวมตัวกันในรายการทางยูทูบ "3 Buddies at 2PM (오후셋이)" คอนเทนต์ฮีลลิ่งฮีลใจที่มาพร้อมความสนุกสดใสกับไลฟ์สไตล์ของทั้ง 3 หนุ่ม JUN. K (จุนเค), NICHKHUN (นิชคุณ) , WOOYOUNG (อูยอง) ที่ดูกันเพลินๆ แล้ว เหล่า Hottest (ฮอตเทส) ชาวไทยเตรียมตัวเตรียมใจให้ดี... นอกจากทั้ง 3 หนุ่ม จะประกาศจัดคอนเสิร์ต 'Premium Live 2024 [ENWJ]' ที่ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนั้น ทางประเทศไทยก็ไม่แผ่ว ผู้จัดไฟแรง BNJ Entertainment ไม่รอช้าประกาศจัดงาน "JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG (From 2PM) Fan-Con 2024 [ENWJ] in Bangkok" งานแฟนคอนฯ ที่ฮอตเทสไทยรอคอย ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18:00 น. ที่แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ รวมตัวกันในรอบหลายปีทั้งทีแบบนี้ งานนี้เตรียมรับความฟิน ความสนุก และความอบอุ่นแบบจัดเต็มจากทั้ง 3 หนุ่มกันได้เลยโดยงาน "JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG (From 2PM) Fan-Con 2024 [ENWJ] in Bangkok" จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 6,500 / 5,500 / 4,500 และ 3,500 บาทโดยจำหน่ายทาง https://www.eventpop.me/ เท่านั้นอ่านรายละเอียดงานแสดงและซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/ENWJ_BKK