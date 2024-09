“อสมท” เผยโปรเจกต์พิเศษ “NuNew: True Love & Tempo of Life” ฉลอง 22 ปี “ไนน์เอ็นฯ”

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง 9 กด 30 ชวน “นุนิว ชวรินทร์” เจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชน NINEENTERTAIN AWARDS 2024 ฉลองครบรอบ 22 ปี ไนน์เอ็นเตอร์เทน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ กับโปรเจกต์พิเศษ “NuNew : True Love & Tempo of Life”พบกับ Art Toy ที่บอกเล่าตัวตนของ “นุนิว” ใน 3 จังหวะสำคัญของชีวิต เริ่มจาก True Love : รักแท้จากแฟน ๆ ที่ส่งให้ “นุนิว” คว้ารางวัล ขวัญใจมหาชน NINEENTERTAIN AWARDS 2024 และ Tempo of Life : โมเมนต์สำคัญในชีวิตของ “นุนิว” ทั้งการเป็นศิลปิน เป็นที่รักของมหาชน และเป็นทาสแมวของน้องจูลาย โดยรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยสามารถสั่งจองได้ที่ ALL ONLINE ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โทร 1371 กด 2 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์มของ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน”#NuNew #NuNewTruelovex9ent #9entbd22nd #9entbd22ndXSIAMPARAGON