บาน่าไทยใจฟู!! “จินยอง” ส่งจดหมายรัก จัดแฟนมี้ตที่ไทยครั้งแรก ใน “2024 JIN YOUNG FANMEETING IN THAILAND [Love Letter]” 14 ต.ค. นี้ Hi-Touch ทุกที่นั่ง!!

เป็นข่าวที่ทำให้บาน่าไทยใจฟูสุดๆ กับการปักหมุดมาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ของ “จอง จินยอง (Jung Jin-young)” นักแสดงไอดอลดีกรีสุดยอดนักแต่งเพลงชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ ในงาน “2024 JIN YOUNG FANMEETING IN THAILAND [Love Letter]” จัดโดย Line up Entertainment Co.,Ltd. (ไลน์อัพ เอนเตอร์เทนเมนท์) โดยจะเปิดแสดงในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2567 นี้ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน เริ่มเปิดขายบัตรในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน แถมงานนี้บาน่าไทยเตรียมยิ้มแก้มปริกันได้เลย เพราะจะได้ Hi-Touch กับหนุ่มจินยองทุกที่นั่ง รวมถึงยังได้ร่วมลุ้นถ่ายรูปอีกด้วย ถือเป็นการส่งจดหมายรักจากจินยองที่ทำให้แฟนชาวไทยหัวใจพองโตเลยทีเดียวจองจินยอง หนุ่มหล่อที่มากไปด้วยความสามารถคนนี้ เริ่มคว้าหัวใจแฟนๆทั่วเอเชียตั้งแต่เป็นหนึ่งในสมาชิกวง B1A4 ในฐานะหัวหน้าวงและนักร้องนำรวมถึงความสามารถในด้านการแต่งเพลง ที่การันตีจากการถูกจัดลำดับเป็นไอดอลนักแต่งเพลงที่มีลิขสิทธิ์เพลงซึ่งแต่งคนเดียวในเกาหลีมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในปี 2016 รวมถึงความสามารถทางด้านการแสดงที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามและเห็นเสน่ห์ของเขากับหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็น หนุ่มน่ารักจากซีรีส์อบอุ่นหัวใจชื่อดังอย่าง “warm and cozy” บท “คิม ยุนช็อง” ในซีรีส์สุดปัง “ Love in the Moonlight ที่โกยความรักจากแฟนๆไปล้นหลามจนทำให้เขาได้รับรางวัล “นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม” ในงานประกาศรางวัล KBS Drama Awards ครั้งที่ 30 หรือบทคุณตำรวจสุดคิวท์ในซีรีส์ “Police University” หนุ่มสดใสวัยเรียนใน “My first love” รวมถึงบทบู๊สุดเท่ในซีรีส์ที่โด่งดังทั่วโลกอย่าง Sweet Home 2 และ Sweet Home3มาสัมผัสออร่าความหล่อน่ารัก และมาร่วมอยู่ในโมเมนต์สุดพิเศษกับ จองจินยอง ไปด้วยกัน ย้ำอีกทีเปิดจองบัตร วันเสาร์ ที่ 14กันยายนนี้ เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) บัตรราคา | 6,500 [VIP] / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 จองบัตรได้ที่ www.theconcert.comติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ FB: LINE UP Entertainment Co.,Ltd.#JUNGJINYOUNG #JINYOUNG #B1A4 #LOVELETTER #2024JINYOUNGTHAILAND #LOVELETTERFROMJINYOUNG #진영의사랑편지