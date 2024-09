ว่าที่เจ้าบ่าว “อเล็กซ์” แท็คทีม “อุ๋ย” แชร์ประสบการณ์คอนเทนต์ ครีเอเตอร์คุณภาพ ลุ้นคว้ารางวัลสุดยอดอินฟลูฯ แห่งปี ในงานแถลงข่าว The Mall Lifestore Presents Thailand Influencer Awards 2024 by Tellscore

ไม่ว่าใครก็หันมาทำคอนเทนต์รวมไปถึงเหล่าซุปตาร์ คนวงการบันเทิงต่างมีช่องแชนแนลให้แฟนๆ ได้ติดตาม ซึ่งหนึ่งในซุป’ตาร์ที่ทำคอนเทนต์หลากหลายโดนใจโลกโซเซียลต้องยกให้ หนุ่มหัวใจสีเขียว ว่าที่เจ้าบ่าว “อเล็กซ์ เรนเดลล์” และ “อุ๋ย - นที เอกวิจิตร” ซึ่งทั้ง 2 หนุ่ม มีชื่อเข้าชิงรางวัล The Mall Lifestore Presents Thailand Influencer Awards 2024 by Tellscore (TIA 2024) งานประกาศรางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ และสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งปีนี้มาในธีม The Future is Yours! ไม่พลาดแท็กทีมกันมาร่วมงานแถลงข่าว พร้อมร่วมแชร์เรื่องราวการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ และการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิอเล็กซ์ เรนเดลล์ พระเอกนักอนุรักษ์ เข้าชิง Best Social Impact Influencer Award เผยว่า “หลังจากจบนิเทศศาสตร์จุฬาฯ มาก็ทำงานเบื้องหน้ามาตลอด แต่ส่วนตัวตั้งใจมาตั้งแต่แรกว่าอยากจะทำเบื้องหลัง อยากทำคอนเทนต์และสื่อสารด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นตัวเราจริงๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงกรอบอะไรมากนัก และที่สำคัญคือ อยากให้งานของเราให้ความรู้กับคนดู เลยทำคอนเทนต์แนว Edutainment มีทั้งหมด 3 รายการ คือ รายการกอดป่ากอดทะเล เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ ป่าและทะเล ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศ ส่วน Daddy Chef เป็นรายการที่เอาความเป็นตัวเองเอาชีวิตประจำวันที่ทำอาหารกับคุณพ่อ ท่านเป็นเชฟมาทำคอนเทนต์ทำอาหารแบบเรียลๆ ไม่มีสคริปต์ นำเสนอความปกติจับต้องได้ ซึ่งพอปล่อยออกไปตอนแรกก็ได้ Engagement ดีมากๆ และรายการ Talk to Talk ซึ่งผมเป็นคนฟัง Podcast เลยอยากจะมีรายการแบบนี้เป็นของตัวเอง อยากให้คนที่ได้ฟังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่มาร่วมพูดคุย รวมทั้งให้เห็นอีกมุมที่ไม่มีใครเคยเห็น ซึ่งทุกรายการหากคนฟังหยิบจับสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตได้ อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดแอคชั่น แต่อาจจะมีส่วนในการสร้าง Mindset สร้างความรู้และความคิดก็ถือว่าการทำรายการประสบความสำเร็จแล้วครับ สำหรับรางวัล TIA2024 เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ในการสร้างมาตรฐานของคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ในประเทศไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับสังคม”อุ๋ย - นที เอกวิจิตร หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ อุ๋ย บุดดาเบลส แรปเปอร์คนดัง เข้าชิงรางวัล Best Health & Mind Influencer Award เล่าว่า “จุดเริ่มต้นของการทำคอนเทนต์ “คุยกับอุ๋ย” คือการที่ผมชอบคุยกับคน ทำให้ได้แง่คิดดีๆ หลายอย่าง เลยคิดว่าถ้าทุกคนได้ฟังสิ่งนี้ด้วยก็น่าจะดี ก็เริ่มจากการชวนคนที่รู้จักในวงการมานั่งคุยกันในสไตล์ของผมแบบไม่มีสคริปต์ โดยเลือกถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนฟังเป็นหลักและอยากให้เห็นความจริงว่าไม่ว่าคนเราจะรวยแค่ไหนทุกคนก็ย่อมมีปัญหาทั้งนั้น สำหรับผมความสำเร็จในฐานะอินฟลูฯคือการที่เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำ และคนที่ดูก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล The Mall Lifestore Presents Thailand Influencer Awards 2024 by Tellscore เป็นกำลังใจที่ดีมากๆ ครับ”สำหรับแฟนคลับที่สนใจร่วมลุ้นและกระทบไหล่อินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่ตัวท็อปในงาน The Mall Lifestore Presents Thailand Influencer Awards 2024 by Tellscore สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Influencer-Awards-2024 เพียงกรอกโค้ด TIAGUEST24 รับบัตรเข้างานทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทลสกอร์ โทร. 095-629-8996 หรือ www.thailandinfluencerawards.com