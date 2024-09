"เซอร์เอียน" ยังไหว! พร้อมเล่น Lord of the Rings ภาคใหม่

นักแสดงชาวอังกฤษ เอียน แมคเคลเลน มีอายุครบ 85 ปีในปีนี้ แต่เขายังไม่มีแผนที่จะเกษียณ และยังคงแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวทีหลายเรื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และแฟน ๆ ก็ประทับใจในตัวเขามากที่สุด จากสองบทบาท ตัวละครคือ: แม็คนีโต ในซีรีส์ "X-Men"และ แกนดัฟ ในซีรี ส์"Lord of the Rings"ล่าสุด เอียน แมคเคลเลน ยังเปิดเผยต่อสื่อว่าเขาจะยังคงรับบทเป็น "แกนดัล์ฟ" ใน The Lord of the Rings ภาคใหม่ที่จะใช้ชื่อภาคว่า The Hunt for Gollumตามชื่อเรื่อง The Hunt for Gollum จะเล่าเรื่องที่มี "กอล์ลัม" เป็นตัวละครหลัก เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ที่ กอล์ลัม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของอนาคตแห่งมิดเดิ้ลเอิร์ธ ต้องถูกไล่ล่าจากทั้งสองฝ่ายโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะมีนักแสดงคนใดจะร่วมแสดงใน The Hunt for Gollum บ้าง แต่ เอียน แมคเคลเลน ยืนยันว่าเขาพร้อม แม้จะมีวัย 85 ปีแล้ว"ผมได้ยินมาว่า แกนดัล์ฟ จะมีบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วย ถึงไม่รู้ว่าค่าจ้างจะเป็นยังไง หรือจะมีบทพูดแค่ไหน สิ่งเดียวที่พอจะบอกได้ตอนนี้ก็คือ ตราบใดที่ขา ปอด และสมองของผมยังทำงานตามปกติ ผมก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไป พูดตามตรง ถ้าผมมีสิทธิ์ตัดสินใจนะ จะไม่ยอมให้ใครสวมหมวกปลายแหลมและหนวดปลอมนั่นเด็ดขาด" เอียน แมคเคลเลน กล่าวLord of the Rings: The Hunt for Gollum มีกำหนดการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในปี 2026 ส่วนหนังอนิเมะที่สร้างจากเนื้อหาของ Lord of the Rings เช่นเดียวกันอย่าง The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim มีกำหนดการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่ 12 ธันวาคม ที่จะถึงนี้