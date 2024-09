อาส์คมี เอ็กซ์ พร้อมจัดแมตช์ใหญ่ “Battle of The Reds Thailand 2024 ศึกตำนานแดงเดือด” ยกทัพนักเตะระดับตำนาน “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรด” ปะทะ “ลิเวอร์พูล เรด”

พร้อมแล้วกับแมตช์ประวัติศาสตร์เตรียมยกทัพนักเตะดาวดังระดับตำนานของและมาปะทะฝีเท้าให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เชียร์อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2567 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ แฟนลูกหนังพลาดไม่ได้“Battle of the Reds Thailand 2024” คือศึกแห่งตำนานแดงเดือดที่จะยกขบวนนักเตะแข้งทองผู้สร้างชื่อให้กับสองสุดยอดสโมสรฟุตบอลแห่งเกาะอังกฤษมาระเบิดความมันในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ โดยครั้งนี้มีนักเตะระดับตำนานขวัญใจแฟนบอลทั่วโลกมาร่วมลงสนามอย่างคับคั่ง ทั้งฝั่ง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรด” ที่นำทัพโดย พอล สโคลส์ (Paul Scholes), ดไวท์ ยอร์ค (Dwight Yorke), หลุยส์ ซาฮา (Louis Saha), เวส บราวน์ (Wes Brown), ลี ชาร์ป (Lee Sharpe), เท็ดดี้ เชอริงแฮม (Teddy Sheringham), คีธ กิลเลสพี (Keith Gillespie), รัสเซลล์ เบียร์ดสมอร์ (Russell Beardsmore), แดนนี ซิมป์สัน (Danny Simpson) และ พอล ราชับกา (Paul Rachubka) ด้าน “ลิเวอร์พูล เรด” ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ยกทีมมาทั้ง ไมเคิล โอเวน (Michael Owen), ร็อบบี ฟาวเลอร์ (Robbie Fowler) สตีฟ แม็คมานามาน (Steve McManaman) เอมิล เฮสกีย์ (Emile Heskey), ยอห์น อาร์เน รีเซ (John Arne Riise), เกล็น จอห์นสัน (Glen Johnson), แพทริก แบร์เกอร์ (Patrik Berger), ฌิบริล ซิสเซ (Djibril Cisse) วลาดิเมียร์ ซมิเซอร์ (Vladimir Smicer) และ เดวิด ทอมป์สัน (David Thompson) เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างจัดเต็มชุดใหญ่มากันพร้อมหน้า ไม่ให้แฟนชาวไทยได้ผิดหวังทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ “Battle of the Reds Thailand 2024” จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสนับสนุนโครงการซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) โดยใช้กิจกรรมกีฬามาเป็นเครื่องมือนำเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยไปสู่สายตาทั่วโลก โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500 และ 5,000 บาท แฟนลูกหนังสามารถซื้อบัตรได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น (7-ELEVEN) ทุกสาขา หรือคลิก : https://bit.ly/3MdjtuP สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรราคา 4,000 / 4,500 / 5,000 บาท 500 ที่นั่งแรกของแต่ละทีม และผู้ซื้อบัตรราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 บาท 500 ที่นั่งแรกของแต่ละทีม สามารถแลกรับการ์ดนักเตะปั๊มฟอยล์พร้อมลายเซ็นของนักเตะทีมโปรดในซองปิดผนึก (Random) ได้บัตรละ 1 ชิ้นพิเศษยิ่งกว่ากับ โปรโมชั่น EARLY BIRD สำหรับแฟนบอลที่ซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้ - 4 กันยายน 2567 บัตรราคา 4,000 / 4,500 / 5,000 บาท 500 ที่นั่งแรกของแต่ละทีม รับทันที เสื้อ Jersey ที่มีชื่อนักเตะจำนวน 1 ตัว (ไม่สามารถระบุเลือกชื่อนักเตะได้) แฟนบอลที่ซื้อบัตรราคา 3,000 และ 3,500 บาท รับกระบองลมลิขสิทธิ์แท้ จำนวน 1 คู่ และแฟนบอลที่ซื้อบัตรราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 บาท รับพัดลิขสิทธิ์แท้ จำนวน 1 ชิ้น (ของมีจำนวนจำกัด)“Battle of The Reds Thailand 2024 ศึกตำนานแดงเดือด” จะเปิดสนามประชันฝีเท้า ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ไม่อยากพลาดความมันดุเดือดกับศึกการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น (7-ELEVEN) ทุกสาขา หรือคลิก : https://bit.ly/3MdjtuP รายละเอียดเพิ่มเติม:FB : https://www.facebook.com/BattleofTheRedsThailand2024/ IG : https://www.instagram.com/battleoftheredsthailand2024/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@battleoftheredsthailand