“แฟตแมน สกูป” แร๊ปเปอร์ดังวูบกลางเวที ก่อนเสียชีวิตในวัย 53 ปี

ตามรายงานระบุว่า แฟตแมน สกูป หรือชื่อจริงว่า ไอแซค ฟรีแมน ได้หมดสติลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ ( 30 ส.ค. ) ขณะกำลังแสดงที่ Town Center Park ใน คอนเนคติกัต ซึ่งขณะแสดง เขาถอดเสื้อออก ก่อนจะเดินไปด้านหลังบู๊ธดีเจและล้มลง และถูกนำตัวส่งรพ. ก่อนที่เช้าวันเสาร์ ( 31 ส.ค. ) ครอบครัวจะประกาศข่าวยืนยันการเสียชีวิต“เขามีจิตวิญญาณที่เจิดจ้า เป็นประภาคารแห่งแสงสว่างบนเวทีและในชีวิต ซึ่งนอกจากจะเป็น ‘ศิลปินระดับโลก’ แล้ว ยังเป็น ‘พ่อ พี่ชาย ลุง และเพื่อน’ อีกด้วย”“ในชีวิตของพวกเราเขาคือผู้ที่สร้างเสียงหัวเราะ เป็นขุมพลังที่คอยสนับสนุน เป็นความแข็งแกร่งและความกล้าหาญที่ไม่สั่นคลอน FatMan Scoop เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะเสียงที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ ดนตรีของเขาทำให้เราเต้นรำและโอบรับชีวิตด้วยพลังบวก ความสุขของเขาเผื่อแผ่ออกไปถึงทุกคน และความใจดีของเขาที่มอบให้กับทุกคนจะคงอยู่ในความคิดถึงอย่างสุดซึ้งโดยไม่มีวันลืม”แฟตแมน สกูป เป็นที่รู้จักกันดีกับเพลง “Be Faithful” ในปี 1999 และ “Lose Control” ที่ร้องกับ “มิสซี เอลเลียต“ ในปี 2005 จนคว้ารางวัลแกรมมี และในปีนั้นยังได้ร่วมงานกับ มารายห์ แครีย์ ในเพลง “It’s Like That.” ด้วยฟรีแมน และ ไดซ์ เพย์โซ เพิ่งเปิดตัวมิวสิควิดีโออย่างเป็นทางการสำหรับเพลงใหม่ของพวกเขา "Let It Go" เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา ( 30 ส.ค. ) โดยเดือนที่แล้ว เขาได้ร่วมปรากฏตัวในเพลง "No Popcorn" ของ Tech N9ne นอกจากนี้ เขายังได้รับการยกย่องในโซเชียลมีเดียจากการรีมิกซ์เพลงดังในคลับ รวมถึงเพลงของ นิกกี มินาจ และ ไทล่า