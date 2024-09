“360 Powering The Future Challenges of Aesthetics Medicine” งานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมความงาม ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

และบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจความงามมากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ และ เวชสำอางครบวงจร สำหรับธุรกิจคลินิกความงามโดยเฉพาะ เดินหน้าจัดงานปีที่ 2 งานประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ด้านนวัตกรรมความงาม ทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎี บรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ระดับโลก ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯCEO of Medyceles เผยว่า “ภาพรวมของการจัดงาน “360 Powering The Future Challenges of Aesthetics Medicine” มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการสมนาคุณด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆของความงาม แก่ลูกค้าของบริษัทเมดิเซเลส และ เซเลส เพื่อต่อยอดให้แพทย์และคนไข้ได้ใช้สินค้าและบริการความงามที่ปลอดภัยมากขึ้น จากความสำเร็จและความประทับใจของผู้ร่วมงาน “Medyceles 360” เมื่อปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทางทีมผู้บริหารจึงมีความตั้งใจที่จะจัดงานประชุมวิชาการแห่งปีนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อสานต่อความตั้งใจในการอัปเดตข้อมูลความรู้และนวัตกรรมความงาม เราต่อยอดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2567 มีกิจกรรมทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎี บรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ระดับโลก ได้รับการตอบรับอย่างล้มหลามจากแพทย์เฉพาะทางด้านความงามและเจ้าของธุรกิจลงทะเบียนมาร่วมงาน มากกว่า 1,000 คนซึ่งบริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ในการประสานงานให้เกิดกิจกรรมประชุมวิชาการทางการแพทย์ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นและลุล่วงไปด้วยดี งาน Medyceles 360 ปีนี้ เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายครบรอบด้าน 360’ ด้านนวัตกรรมธุรกิจความงามใหม่ๆ ทั้งงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ Hands-On Training และ Cadaveric Training นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อสุดพิเศษ จากวิทยากรชื่อดังที่ช่วยให้ผู้ฟังได้เปิดมุมมองในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ โดยผู้ที่มาร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติม อาทิ เกมส์ลุ้นรับรางวัล และของว่างเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะภายในงานยังได้มีการจัดบูธแสดงสินค้าของบริษัทฯและโปรโมชันพิเศษมากมาย พิเศษเพื่อลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ และได้เลือกสินค้าคุณภาพสูงจากบริษัทฯ เข้าสู่คลินิกความงามของตน งานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้อัปเดตความรู้ โดยเน้นไปที่นวัตกรรมความงามใหม่ๆ ประจำปีให้แก่ลูกค้าเมดิเซเลส และ เซเลส ทุกท่าน ภายใต้หัวข้อ Powering the future challenges of aesthetics medicine สร้างความเข้าใจและการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่านมั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัย และดีที่สุด”คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ CEO of Medyceles กล่าวเสริมเกี่ยวกับ อนาคตและทิศทางเวชศาสตร์ความงามรวมถึงศาสตร์แขนงใหม่ที่จะเกิดขึ้นและเป็นที่น่าจับตามองว่า “ตลาดความงามในไทย โดยเฉพาะกลุ่มคลินิกความงามและศัลยกรรม ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีการแข่งขันในตลาดนี้สูงมาก มีผู้เล่นใหม่ๆที่อยากเข้ามาในตลาดนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะยิ่งการแข็งขันสูงยิ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้น และในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น เนื่องด้วยการแข็งขันที่สูงมาก ตลาดความงามในอนาคตมีแนวโน้มที่คนไข้จะได้ใช้ของที่ดีในราคาที่ย่อมเยาและจับต้องได้มากขึ้น ซึ่งต่างจากอดีตที่ตลาดนี้มักจะเจาะกลุ่มคนรายได้สูงเท่านั้น แต่ปัจจุบัน Medyceles และ Celeste Thailand พยายามนำเข้าสินค้าที่คนกลุ่มรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย ยังสามารถสวย และปลอดภัยได้สำหรับจุดเด่นสินค้า Medyceles และ Celeste Thailand ในงานครั้งนี้คือ สินค้าของบริษัทเราทุกตัวเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองขององค์กรอาหารและยา เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมีงานวิจัยรองรับ และสุดท้ายต้องจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ให้คนไข้จับต้องได้เท่านั้น Medyceles ตั้งเป้าเป็นผู้นำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคลินิกเสริมความงามอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยเน้นไปที่สินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ Botulinum Toxin (Boneu), Hyaluronic Acid Dermal Filler (Neuramis) และ Non-cross link Hyaluronic Acid : Skin Booster (Neuraderm) และ Medyceles มุ่งมั่นคัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีงานวิจัยรองรับ เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้มีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด”COO of Medyceles กล่าวถึงกลยุทธ์ที่จะนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นผู้นำศาสตร์แห่งความงามที่จะเกิดขึ้นว่า “นโยบายหลักของเรา คือ ลูกค้าทุกกลุ่มต้องสวยอย่างมีคุณภาพ ด้วยราคาที่จับต้องได้ โดย Positioning ของลูกค้าเราคือ กลุ่มวัยทำงาน วัยรุ่น ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลตนเองและศึกษาหาข้อมูลสินค้าก่อนเลือกใช้ โดยบริษัทฯให้ความสำคัญกับการทำการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยในงานเรายังมี 2 แคมเปญใหญ่ที่เราจะปล่อยในครึ่งปีหลังนี้ คือ 1. Scan & Check Campaign แคมเปญที่เราพัฒนาผ่านเว็บไซต์มากกว่า 6 เดือน เพื่อรองรับคนไข้ในการเช็กและสแกนคลินิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับบริการที่คลินิก โดยรองรับคลินิกความงามทั่วประเทศกว่า 10,000 คลินิก และ 2. แคมเปญเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของโบนิวโดยเราได้รับเกียรติจากและซุปเปอร์สตาร์ชื่อดัง ที่จะมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ให้กับโบนิวในครั้งแรก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราเลือกใช้ดาราชื่อดังจากประเทศไทย เพราะปกติแล้วแบรนด์ของเราจะใช้ซุปเปอร์สตาร์จากเกาหลีทั้งหมด เหตุผลที่เลือก 2 ท่านนี้ เพราะทั้ง 2 ท่านเป็นคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง โดยคุณแต้วจะเป็นตัวแทนของคนเจน Y ขึ้นไปที่สวย เก่ง และดูแลตัวเองได้อย่างดี ในขณะเดียวกันคุณนนกุล เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ หรือ Generation Z ซึ่งมีความเก่ง โดดเด่น มีความคิดของตัวเอง ทั้งสองท่านนี้มาเป็นตัวแทนพรีเซนเตอร์โบนิวของเราค่ะการดูแลความงามในยุคปัจจุบันนี้ จะเห็นว่าผู้คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพ และความสวยความงามกันมากขึ้น ทุกคนไม่อยากแก่ อยากดูสวย ดูดี ดูเด็กอยู่ตลอดเวลา การดูแลความสวยความงามจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือสินค้าใหม่ๆ ออกมาอยู่ตลอดเวลา ในฐานะแพทย์ก็ต้องพยายามอัปเดตความรู้ และตามโลกให้ทันอยู่เสมอ เพื่อให้คนไข้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด”ทางด้านมุมมองของคุณหมอผู้ร่วมงาน ได้พูดถึงการมาร่วมงาน “360 Powering The Future Challenges of Aesthetics Medicine” ว่าเป็นงานที่ได้อัปเดตความรู้วิชาการทางการแพทย์ใหม่ๆ ทั้งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในไทยและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมในหลายผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เพื่อที่นำมาปรับใช้ได้ตรงความต้องการคนไข้ที่หลากหลายมากขึ้นโดย Medyceles จัดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของแพทย์วงการความงาม และผู้บริโภคเป็นหลัก สินค้าที่มีใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับงานนี้ “Botulinum Toxin”(Boneu) ผลิตด้วยเชื้อสายพันธุ์เดียวกับออริจินอล มีความบริสุทธิ์สูง ใช้รักษาคนไข้แล้วเกิดประสิทธิภาพที่ดี เป็นที่พึงพอใจทั้งตัวคนไข้ และหมอเอง แถมราคาก็จับต้องได้ ซึ่ง “Botumlinum Toxin” ยังเป็นสินค้าที่ใช้แพร่หลายกันในทุกคลินิกความงาม “HA Dermal Filler” อัปเดตเทคนิคการทำหัตถการเพื่อเติมเต็ม และยกกระชับ ปรับรูปหน้า โดยเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับการทำหัตถการอื่น “Thread Lifting” การใช้ไหมในการยกกระชับใบหน้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เห็นผลชัดทันที และยังเจ็บน้อยอีกด้วย “Exosome” นวัตกรรมใหม่ที่มาแรงระดับโลกที่แพทย์กำลังพูดถึงกันอยู่ในทุกงานวิชาการสำหรับความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Medyceles ผู้นำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์ ที่ผลิตจากบริษัท Medytox ซึ่งเป็นบริษัทที่คิดค้นและผลิตยา รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังมีขั้นตอนการควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนนำมาสู่ผู้บริโภค จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย โดยสินค้าจากบริษัทเมดิเซเลส เป็นสินค้าที่อยู่คู่วงการความงามไทยมาตลอดหลายปี”“ทั้งนี้ความงามเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล ถ้าเราสามารถชูจุดเด่น และกลบจุดด้อยของคนไข้ได้ จะทำให้คนไข้ยิ่งสวย ดูดี และมั่นใจในแบบของตนเอง ดังนั้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับ จะช่วยให้นำมาประยุกต์ใช้ได้ตรงความต้องการคนไข้ และสำคัญที่สุดคือ ต้องให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งดีเหมาะสม และปลอดภัยในระยะยาวที่สุดทางด้านเคล็ดลับในการเลือกใช้บริการสินค้าด้านความงามโดยเฉพาะ โบทูลินั่ม ท็อกซิน, ฟิลเลอร์ นั้น คุณหมอผู้ร่วมงานอีกท่าน ให้ความเห็นว่า “ควรเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน ผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน เมื่อเรานำไปใช้กับลูกค้าจะไม่เกิดปัญหาในภายหลัง สำหรับตนเองนั้นได้มาร่วมงานเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน 2 ปี ประทับใจมากเพราะ Speaker แต่ละท่านที่เชิญมา เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้งนั้น ครั้งนี้มี workshop ก่อนงาน และหลังวันงาน รวมถึงการเปิดเผย Presenter งานมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกปีจริงๆ ทุกงานของบริษัทเมดิเซเลส จัดอย่างมืออาชีพเป็นอย่างมาก อยากให้บริษัทจัดงานดีๆ แบบนี้ทุกปี และจะติดตาม Medyceles360 ต่อเนื่องยาวๆ ไปทุกปี ถือว่าเป็นงานประชุมวิชาการประจำปีที่เฝ้ารอ”สำหรับวิทยากรในงาน ประกอบด้วย•อ.ไพศาล รัมณีย์ธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ หัวข้อ BOTULINUM TOXIN IN NON-SURGICAL BODY CONTOURING : TECHNIQUES, APPLICATIONS, AND CLINICAL OUTCOMES•ศ. นพ.วาสนภ วชิรมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง และอาจารย์ประจำหน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ THE EFFECT OF THREAD AND SKIN REJUVENATION WITH N-SCAFFOLD•ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ หัวหน้าหน่วยผิวหนัง (สาขาตจวิทยา) ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หัวข้อ CLINICAL INSIGHTS AND OUTCOMES IN NASOLABIAL FOLD AND TEAR TROUGH AUGMENTATION USING HA DERMAL FILLERS•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภะรุจ เลื่องอรุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หัวข้อ THE USE OF BOTULINUM TOXIN IN SCAR MANAGEMENT: EFFICACY AND TREATMENT GUIDELINE•นายแพทย์ ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ หัวหน้าศูนย์ผิวหนังและผิวพรรณ โรงพยาบาล Medpark หัวข้อ DEFINING SKIN QUALITY BY MULTIPLE TOXIN INTRADERMAL INJECTION : SKIN LAXITY, SEBUM CONTROL, AND SWEAT CONTROL•Prof. Hee Jin Kim, D.D.S., Ph.D. College of Dentistry, Yonsei University, Seoul Korea หัวข้อ ULTRASOUND IMAGING OF THE FACIAL MUSCLE AND VASCULAR STRUCTURE RELEVANT TO BOTULINUM TOXIN AND HA DERMAL FILLER INJECTIONS•Prof. Yang Won Lee, Konkuk University, Seoul Korea หัวข้อ INTRODUCTION TO NEXT-GENERATION OF NEUROTOXIN TYPE A : WHAT'S THE DIFFERENCE•Hong Ki Lee, M.D., Ph.D. Image plastic surgery, Seoul Korea หัวข้อ PRECISION IN AESTHETIC AND THERAPEUTIC EXCELLENCE OF NEURONOX (BOTULINUM TOXIN TYPE A) และ SYNERGISTIC 3D HA DERMAL FILLER STRATEGIES AND TECHNIQUES FOR NATURAL FACIAL CONTOURSเรียกได้ว่า งาน “360 Powering The Future Challenges of Aesthetics Medicine 2024” เป็นงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมความงามครบวงจร ทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎี ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย หากใครที่พลาดโอกาสร่วมงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก งานครั้งหน้า Medyceles360 2025 จะจัดใน Concept อะไร เมื่อไหร่ สามารถติดตามอัพเดทข่าวสารได้ที่ https://web.facebook.com/Medyceles?_rdc=1&_rdr หรือ www.medyceles.co.th