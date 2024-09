จับมือแค่เพื่อน! "ลานา เดล เรย์" ปัดข่าวเดทไกด์บึงจระเข้

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บัญชีอินสตาแกรม @thejustnlife ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวลือว่าป๊อปสตาร์สาวลานา เดล เรย์ กำลังมีความสัมพันธ์กับเจเรมี ดูเฟรน ไกด์นำเที่ยวในบึงจระเข้อย่างไรก็ตาม นักร้องชื่อดังก็เข้ามาตอบกลับข่าวลือนี้ด้วยการแสดงความเห็นว่า เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับดูเฟรนนักร้องวัย 39 ปี ได้คลายความสงสัยด้วยการตอบสั้นๆ ว่า “ไม่” ในคอมเมนต์บนอินสตาแกรมในโพสต์ดังกล่าวยังมีการแชร์ภาพหน้าจอของทวีตจากผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของดูเฟรน“เกี่ยวกับพ่อของฉันกับลานา จากทวีตก่อนหน้านี้ ถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติม ฉันจะแจ้งให้ทราบ แต่ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะบอก ฉันแทบไม่ได้คุยกับพ่อเลย ไม่สนใจเรื่องความรักของเขาด้วย ฉันแค่ตกใจว่าเขากำลังเดทกับใคร" ผู้ใช้แพลตฟอร์ม X กล่าวเดล เรย์ ยังได้ชี้แจงว่า บุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของ ดูเฟรน ไม่ใช่เธอตัวจริงว่า “นอกจากนี้ คนที่อ้างว่าเป็นลูกสาวของเขาบนทวิตเตอร์ ไม่ใช่เรื่องจริง”ข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลานา เดล เรย์ กับไกด์นำเที่ยวบึงจระเข้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแฟนคลับถ่ายภาพของทั้งสองขณะจับมือกันในเทศกาล Reading Festival เมื่อเดือนที่แล้วแต่เดล เรย์ยืนยันว่าการจับมือกันไม่จำเป็นต้องหมายถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาว และเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนต่างเพศจะจับมือกันแบบไม่โรแมนติกดูเฟรนทำงานที่ Airboat Tours by Arthur ในเมือง Des Allemands รัฐลุยเซียนา นำเที่ยวใน Bayou des Allemands ที่มีชื่อเสียง ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "Catfish Capital of the World" โดยเขาทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปี 2015 แล้วลานา เดล เรย์ กับ ดูเฟรน เจอกันในงาน BUKU Music + Art Project ที่ลุยเซียนาในเดือนมีนาคม 2019 หลังจากนั้นไม่นาน เริ่มกดฟอลโลกันในโซเชียลมีเดียในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลานา เดล เรย์ กลับมาที่ลุยเซียนาอีกครั้ง โดย ดู เฟรนพา เธอไปเที่ยวในเขตบึง เธอยังโพสต์ข้อความว่า “ครอบครัวกับหนุ่มของฉัน @jeremy.dufrene” ด้วยอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเดล เรย์และดูเฟรนเป็นเพียงเพื่อนที่จับมือกันอย่างเป็นมิตรเท่านั้น