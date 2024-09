Bravo BKK จัดแคมเปญ “SIP @ Bravo” ขยายความสุขบนชั้น 5 ของศูนย์การค้า เปิด “MammaMia Market” ตลาดไวน์สุดชิกในบรรยากาศอิตาลี

ที่สุดของแหล่งรวมความบันเทิงที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาใจกลางพระราม 9 กรุงเทพมหานคร จัดแคมเปญใหญ่ตอกย้ำความเป็นศูนย์รวมของผู้คนหลากสไตล์ ด้วยการเปิดโซนใหม่ที่ครบครันทั้ง “MammaMia Market” ตลาดสุดชิกในบรรยากาศอิตาลีที่อัดแน่นด้วยร้านไวน์และร้านอาหารของเชฟระดับท็อป รวมถึงสนามเด็กเล่น สนาม Pickleball และ Skatepark พร้อมด้วยน้อง Limonmon มาสคอตสุดน่ารัก ที่จะเติมสีสันความสนุกให้กับทุกคน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า Bravo BKKเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของทุกคนอย่างแท้จริง เมื่อ Bravo BKK รวบรวมเอาความบันเทิงหลากหลายมาไว้บนชั้น 5 ของศูนย์การค้า ทั้งพื้นที่จัดงานอีเวนท์อย่าง Ultra Arena Hall, MGI Hall และ Ideal Live ตลอดจนคลับระดับอินเตอร์อย่าง Boom Shake Club รวมถึงฟิตเนสและศูนย์รวมการออกกำลังกาย Fitwhey Gym ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ล่าสุดได้ขยายความสนุกและความสุขให้มากขึ้น ด้วยการแคมเปญ “SIP @ Bravo” เนรมิตโซนใหม่ที่มาพร้อม “MammaMia Market” ตลาดไวน์และร้านอาหารรสเลิศ ในบรรยากาศสดใสเต็มไปด้วยสีสันสไตล์ซอร์เรนโต (Sorrento) เมืองตากอากาศริมทะเลของอิตาลี ให้ชาวกรุงได้เพลิดเพลินกับการจิบไวน์และลิ้มรสเมนูอิตาเลียนแสนอร่อยจากเชฟและบาร์เทนเดอร์ชื่อดัง อาทิ เชฟโต้ง จากร้าน Gluttony by the Sin, เชฟแบรด จากร้าน Koru Bistro, เชฟอาร์ต จากร้าน Tapaholics, เชฟลี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเกาหลีฟิวชัน และ เชฟโต้ง จาก Uncle’s Chef Table ฯลฯ อีกทั้งยังมีสนาม Pickleball ในร่ม โซน Skatepark และสนามเด็กเล่น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของคนกรุงเทพฯ โดยได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า Bravo BKKบรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและเหล่าคนดัง โดยมี คุณโกห์ ซู ซิง CEO Bravo BKK และ คุณเลฟวี่ ลี CXO Bravo BKK พร้อมด้วยน้อง Limonmon มาสคอตสุดคิ้วต์ของ Bravo BKK ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพล ตันติณิชกุล จาก Hand Feel Studio ผู้สร้างสรรค์งานกราฟิตีอันมีเอกลักษณ์ให้แคมเปญ “SIP @ Bravo” และสนาม Pickleball มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและเบื้องหลังการเติมสีสันให้กับพื้นที่แห่งความสุขและความสนุกแห่งนี้ด้วย ก่อนที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การชิมไวน์กับซอมเมอลิเยร์ผู้เชี่ยวชาญ (Wine Tasting by Sommelier) สนุกกับ Pickleball Challenge ชิงรางวัล โชว์ฝีมือด้านศิลปะกับการเพ้นต์แก้วไวน์ ลิ้มลองความอร่อยของเมนูสุดพิเศษจากเชฟดัง ฯลฯMammaMia Market สนาม Pickleball ในร่ม โซน Skatepark และสนามเด็กเล่น ภายใต้แคมเปญ “SIP @ Bravo” เปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยโซน MammaMia Market เปิดให้บริการ วันพฤหัส-อาทิตย์ (วันพฤหัส-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 16.00-23.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา 12.00-23.00 น.) พิเศษ! ต้อนรับการเปิดโซนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายน 2567 เปิดสนาม Pickleball โซน Skatepark และสนามเด็กเล่น ให้เล่นฟรี! และเพียงแต่งตัวด้วยเสื้อสีเหลืองหรือชุดสีเหลืองมาเดิน MammaMia Market ในวันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายนนี้ รับไอศกรีมหรือน้ำมะนาวฟรีทันที 1 แก้ว ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: Bravo BKK