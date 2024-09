แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล คว้า "แชมป์บาร์เทนเดอร์รังสรรค์ค็อกเทลยั่งยืน" ในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์รังสรรค์ค็อกเทลแบบยั่งยืนระดับภูมิภาคที่กรุงเทพฯ

จาก โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ และ ธีรวีร์ ปิยะเจียระไน จาก โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ผู้ชนะจากการแข่งขันรังสรรค์เครื่องดื่มที่มีนวัตกรรมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยและเวียดนามกรุงเทพฯ ประเทศไทย –ประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคของ(Sustainable Bartender Championship) เป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ โดยแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและเวียดนาม พร้อมทั้งส่งเสริมคุณค่าด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) ของกลุ่มในการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและกำจัดขยะอาหารการแข่งขันจัดขึ้นที่โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยร่วมมือกับ Pernod Ricard และ KI NO BI Kyoto Dry Gin นับเป็นสุดยอดของการแข่งขันที่เข้มข้นหลายสัปดาห์ โดยได้เชิญบาร์เทนเดอร์ ที่มีความสามารถจากประเทศไทยและเวียดนาม มารังสรรค์สูตรค็อกเทลใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจ ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างวิดีโอ Reel ความยาว 30-45 วินาทีเพื่อนำเสนอเครื่องดื่มของตน ซึ่งมีกติกาว่าต้องส่งเสริมความยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศของตนเอง และบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ได้ผู้เข้าแข่งขัน 10 คนสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุด ซึ่งได้รับเชิญมายังโรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ W Lounge ผู้เข้ารอบสุดท้ายเหล่านี้ได้รังสรรค์ค็อกเทลของตนต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมทั้งเปิดเผยส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเครื่องดื่มของพวกเขา ผลงานเครื่องดื่มสร้างสรรค์ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ "Mingle to the Earth" เป็นค็อกเทลที่มีของเหลือทิ้งน้อยจาก โรงแรมม็อกซี่ กรุงเทพ ราชประสงค์ ทำจากแกนสับปะรดและเปลือกกล้วย "One For All" จาก โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ฮานอย ซึ่งเน้นมะเขือเทศพันธุ์ดั้งเดิมจากดาลัด ซึ่งนำเสนอมาในหลายรูปแบบ และ "Rum Shack Mule" จาก โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช ซึ่งนำขิงที่เหลือจากการประกอบอาหารมาใช้ใหม่และสร้างสรรค์สูตรค็อกเทลที่ใช้ขิงเป็นส่วนผสมหลัก"เราประทับใจมากกับค็อกเทลที่น่าทึ่งที่นำเสนอ ผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้ประสบความสำเร็จจากการที่พวกเขาเน้นใช้ส่วนผสมสดใหม่และหาได้ในท้องถิ่น นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ยั่งยืน ช่วยกำจัดอาหารที่เหลือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์อย่างน่าอัศจรรย์ในบาร์ของเรา” แบรด เอดแมน รองประธานฝ่ายการตลาดประจำไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกล่าวขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะสุรศักดิ์ ศรีทอง จาก เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ และธีรวีร์ ปิยะเจียระไน จาก เอบาร์ รูฟท็อป โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองท่านนี้จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่สิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2567 ร่วมกับผู้ชนะจากภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกของแมริออท ผู้ชนะเลิศรอบสุดท้ายนี้จะได้รับตำแหน่ง APEC Most Sustainable Bartender 2024 ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล!สำหรับค็อกเทลที่ชนะการแข่งขันคือ ค็อกเทล Yum Som O จากสุรศักดิ์ ศรีทอง ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นเพื่อจำลองรสชาติความสดชื่นของยำส้มโอไทย ด้วยผลผลิตท้องถิ่น เช่น ส้มโอสด ใบมะกรูด พริก และน้ำผึ้งอินทรีย์ เสิร์ฟในขันไทยแบบดั้งเดิม และเป็นสูตรที่ช่วยลดอาหารเหลือโดยใช้ทุกส่วนของส่วนผสม รวมถึงเปลือกส้มโอ และค็อกเทลจากผู้ชนะอีกท่าน ค็อกเทล South Ripple จากธีรวีร์ ปิยะเจียระไน เป็นสูตรที่มีนวัตกรรมสูงมากเนื่องจากผสมเปลือกหอยนางรมที่ใช้แล้วจากสุราษฎร์ธานี เปลือกมะนาว มะเขือเทศทั้งลูกกับโคโคนัทไซรัปจากสมุย และเสิร์ฟในถ้วยเซรามิกที่ทำจากเปลือกหอยนางรม! สามารถลิ้มลองค็อกเทลที่ชนะการจากแข่งขันนี้ได้ที่ เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ และ เอบาร์ รูฟท็อป โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2567สร้างมาตรฐานสำหรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในแวดวงบาร์เทนเดอร์รายงานล่าสุดเกี่ยวกับความชอบของนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตีพิมพ์โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ลักซ์ชูรี่กรุ๊ป เปิดเผยว่า 43% ของแขกต้องการเห็นร้านอาหารของโรงแรมนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมากขึ้น และอีก 35% คาดหวังที่จะเห็นการจัดการอาหารที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ"การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแพลตฟอร์มความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้แนวคิด 'Serve 360: Doing Good in Every Direction' และแนวคิดใหม่ของการเป็นบาร์เทนเดอร์ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในวิถีที่เราจัดการร้านอาหารและบาร์ของเรา นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งของบุคลากรของเรา ผู้ซึ่งได้แสดงความสามารถและความหลงใหลในความยั่งยืนอย่างแท้จริง" วินเซนต์ แวน แมคเคอเลน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการจัดการและบริหารโรงแรมในเครือแมริออท ประเทศไทย กัมพูชา และพม่า กล่าวเสริมในอนาคต แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จะยังคงบุกเบิกแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการจัดหาวัตถุดิบท้องถิ่นและการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกัน เราพยายามสร้างธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบมากขึ้นค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทของแมริออท บอนวอย ในเอเชียแปซิฟิกได้ที่เว็บไซต์ https://www.marriott.com