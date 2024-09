ไอคอนสยาม จัดมหกรรมกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024” ครั้งแรกของการรวมทุกเรื่องกาแฟมาไว้ในงานเดียวบนแลนด์มาร์กระดับโลก

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จัดมหกรรมกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ส่งเสริมกาแฟไทยให้ก้าวสู่เวทีสากล เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสกาแฟจากระดับโลก ให้เป็น World Coffee Destination ครบทุกมิติผ่าน ICONIC PERSON ชวนชิมกาแฟจากฝีมือของบาริสต้าชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก, ICONIC CONTEST แข่งขันชงกาแฟระดับประเทศ เฟ้นหาแชมป์สุดยอดกาแฟแก้วพิเศษ และ ICONIC MENU พบกับเครื่องดื่มกาแฟ Signature menu รังสรรค์โดย Global Brand Ambassador Barista Attitude คนไทยเพียงหนึ่งเดียว พร้อมรวบรวมทุกสินค้าเกี่ยวกับกาแฟ ร้านกาแฟ และคาเฟ่ดังจากทั่วประเทศไทยมาไว้มากที่สุดในงานเดียว กว่า 230 แบรนด์ดัง 1,000 เมนู ให้คอฟฟี่เลิฟเวอร์ได้ดื่มด่ำกับกลิ่นอันหอมกรุ่นและรสชาติของกาแฟอย่างเต็มอิ่ม ตลอด 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2567 บริเวณ เจริญนคร ฮอลล์, วอล์คเวย์ และธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม รวมถึง Event Space ชั้น M ไอซีเอสงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024” ปีนี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สมาคมกาแฟไทย, Barista Attitude, UCC, MONIN, ซีพี เมจิ, MINUS NINE, WONDER MILK, Prom Chim Coffee Academy, True, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ไอคอนคราฟต์ และไอซีเอส เพื่อมอบประสบการณ์ครบทุกมิติแบบ Total Immersive Experience ผ่าน 3 ส่วนหลัก คือ “ICONIC PERSON”, “ICONIC CONTEST” และ “ICONIC MENU” โดยมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสไปพร้อมๆ กัน ณ ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยแบ่งเป็น 2 โซนด้วยกันดังนี้•โซน All Stars Championshipพบกับ “ICONIC PERSON” แลกเปลี่ยนเรื่องราวกาแฟจากบุคคลโดดเด่นในวงการกาแฟ ลิ้มลองรสชาติกาแฟจากฝีมือของบาริสต้าชั้นนำระดับโลก เพื่อเปิดมุมมองใหม่สนับสนุนวัฒนธรรมกาแฟที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน, “ICONIC CONTEST” ที่ได้คุณชัญญา ธาราธิคุณเดช Global Brand Ambassador Barista Attitude บาริสต้าหนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิค มาร่วมจัดการแข่งขันชงกาแฟรูปแบบใหม่เพื่อเฟ้นหาสุดยอดกาแฟแก้วพิเศษ ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “Thailand Iconic Coffee & Creativity Championship 2024” (TICC) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ โดยการแข่งครั้งนี้ออกแบบมาให้ท้าทายขีดความสามารถของผู้เข้าแข่งขันในทุกด้าน ภายใต้ธีมการแข่งขัน "Thai Identity to the World" เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเวทีการแข่งขันระดับโลก, “ICONIC MENU” พบกับเครื่องดื่มกาแฟ Signature Menu อาทิ Spicy Tom Yum-Presso Shake, Tropical Som Chun Tea Delight, Cold Cream Exotic Savour, Banana Muse Latte และ Insomnia Shake ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าของไอคอนสยามโดยเฉพาะ รังสรรค์โดย คุณชัญญา ธาราธิคุณเดช Global Brand Ambassador Barista Attitude คนเดียวในเอเชียแปซิฟิค ที่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดื่มด่ำรสชาติความพิเศษนี้กัน•โซน All Stars Workshopพบกับกิจกรรมเวิร์กช้อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟและรับชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ จาก Aroma Group ผู้นำด้านธุรกิจกาแฟ ที่มีทั้งอุปกรณ์การทำกาแฟ และเครื่องชงกาแฟสุดพรีเมียมมาให้ทุกคนได้ช้อปกันอีกด้วยนอกจากนี้ งาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024” ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกการ Reuse และ Recycle ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ผ่านการแจกกากกาแฟที่สกัดกาแฟแล้วจากร้านค้าภายในงานให้ผู้สนใจนำไปใช้ในด้านอื่นต่อ รวมถึงแจกปุ๋ยน้ำไนโตรเจนสูงจากกากกาแฟเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และดินให้ผู้ร่วมร่วมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายลิ้มรสความอร่อยระดับโลกกับเมล็ดกาแฟสุดพิเศษพร้อมเบเกอรี่พรีเมียมจากร้านดาวมิชลินภายในงาน ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M พบกับร้านกาแฟชื่อดัง ที่มาร่วมในงานนี้เป็นครั้งแรก อาทิ BLUE by ALAIN DUCASSE BAKERY BOUTIQUE บูติกเบเกอรีของร้านอาหารฝรั่งเศส 1 ดาวมิชลิน ที่นำเสนอความพิเศษสู่คนรักกาแฟและเบเกอรี ด้วยเมล็ดกาแฟพรีเมียมและขนมอบสดใหม่เน้นวัตถุดิบนำเข้าที่ดีที่สุดจากฝรั่งเศส โดยมีเมนูเด่นที่รังสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เช่น “ชาอู่หลงแอปเปิ้ลเขียว” ที่ผสมผสานแอปเปิ้ลเขียวกับชาอู่หลงหอมกรุ่น “มัทฉะบลูลาเต้” ชาเขียวพรีเมียมผสมสไปรูลิน่าสีน้ำเงิน ได้รสนมหวานเบาๆ และมัทฉะเข้มข้น “เค้ก Wake Up Call” ที่ทำจากช็อกโกแลตกานาช 75% เพิ่มความกรุบกรอบของฮาเซลนัทพราลีนและเมล็ดกาแฟบด อีกหนึ่งไฮไลต์คือ “เค้ก Double T” ทำจากกานาชชาไทยผสมซอสพาลีนส้มกับอัลมอนด์คาราเมลICONCRAFT ชวนดื่มด่ำกับกาแฟสเปเชียลตี้พร้อมสัมผัสรสชาติที่สร้างสรรค์โดยแชมป์บาริสต้าระดับโลกICONCRAFT ยกทัพแชมป์บาริสต้าฝีมือระดับประเทศ ด้วย Specialty Coffee จากร้านกาแฟชื่อดัง มาให้ได้ลิ้มลอง อาทิ ROAST8RY ร้านดังจากเชียงใหม่ของต๋อง อานนท์ ธิติประเสริฐ แชมป์ World Latte Art Champion ที่อยากให้ทุกคนได้ชิมเมนูแชมป์ Thailand Barista และเมนูที่เข้ารอบ Semi–Finalist World Barista, ROLLING ROASTERS กับเมนูเครื่องดื่ม Specialty อย่าง YUZU HONEY MATCHA และ ROSE NIYOM, AFTERCHOC.CHOCOLATE ที่นำเมนูเอสเย็น ThaiStyle รางวัลแชมป์เอสเย็น 2019 มาให้สัมผัสรสชาติเข้มข้น หวานมันไม่เหมือนใคร และเมนูสีดา (Si-da) เครื่องดื่มช็อกโกแลตสไตล์มอคเทลที่ใช้คราฟท์ช็อกโกแลตจากประเทศไทย ผสมผสานกับน้ำผลไม้ ให้ความรู้สึกดื่มง่ายและสดชื่น, POUR OVER LAB ร้านกาแฟที่นำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์กาแฟ, BREW FLAVOR กาแฟ Cold Brew ในขวดไวน์ หนึ่งเดียวในไทย, FIKA & CO. ร้านที่เน้นกาแฟดีมีเมนูเด่นอย่าง Dalgona latte, BALENA ROASTERY โรงคั่วและร้านกาแฟที่นำเสนอกาแฟน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว Low GI กาแฟมะนาวตาลโตนด Low GI นมข้าว Genmai High Fiber และเมนูกาแฟอีกมากมาย, PANGKHON COFFEE ROASTER โรงคั่วกาแฟเจ้าแรกที่ปลูกกาแฟบนดอยปางขอน คัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าเกรด AA มาให้สัมผัสกับกาแฟไทยคุณภาพเยี่ยม และยังมีแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ YOSNIYOM COFFEE, BEANS COFFEE ROASTER, BOKAEW ESTETE COFFEE, SAUCE COFFEE, 361 KOFF, COFFEE BEAN CHOCOLATE, SIAS KOFFEE ROASTER, 19 DEGREES NORTH, SIRIWAT SELECTED COFFEE, SANTIPANICH ROASTER COMPANY, SIAMAYA CHOCOLATE, THE OLD SCHOOL, REVER ROASTER และ A KEEN HOUSE เป็นต้นสำหรับคนที่มองหาเมนู Non-coffee ในเจริญนคร ฮอลล์ ก็มีให้เลือกมากมายอย่าง CHOCOHOLIC เครื่องดื่มช็อกโกแล็ตในกระป๋องอลูมิเนียมที่การันตีด้วย 5 รางวัลระดับโลก, CHAR FLOWER TEA เครื่องดื่มชาดอกไม้ทั้งทั้งสวย หอม และรื่นรมย์ โดยเฉพาะชาดอกกกุหลาบ ซิกเนเจอร์ของแบรนด์, DILLY DUCK ไอศกรีมเจลาโต้เนื้อเนียนรสเข้มข้น, PLEARN CHOCOLATE คาเฟ่คราฟท์ช็อกโกแลตที่ใช้เมล็ดโกโก้แหล่งปลูกในไทยเป็นหลักด้วยรสชาติเป็นเอกลักษณ์, NOW LEMON TEA ชามะนาวเลมอนที่ผสมผสานรสชาติของผลไม้สด แตงโม ส้ม มะพร้าว และสับปะรด เข้ากับชามะนาวเลมอนได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กาแฟ เครื่องชงกาแฟ แก้วกาแฟแปลกใหม่ ที่ยกขบวนมาให้คนรักกาแฟได้สัมผัสกันอย่างจุใจ เช่น แก้ว กา แก้ว แฟ อุปกรณ์กาแฟสำหรับมือใหม่หัดดริป และ MOCCAMASTER THAILAND ผู้นำตลาดเครื่องชงกาแฟดริปที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้รวมไว้ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น Mครั้งแรกกับการรวมตัวของสุดยอดคาเฟ่ชื่อดังจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยส่วนบริเวณ Walkway ชั้น M ไอคอนสยามก็คับคั่งด้วยร้านขนมและกาแฟแสนอร่อย อาทิ PAUL Le Café ที่เสิร์ฟขนมอบคู่กับกาแฟหอมกลมกล่อม ด้วยรสชาติคุณภาพแบบต้นตำหรับฝรั่งเศส, Jo's 365 Bangkok คาเฟ่ดังจากเชียงใหม่ ที่นักแสดงสาวอย่างเบลล่า ราณี แคมเปน นำมาเปิดสาขาที่กรุงเทพพร้อมนำความอร่อยให้ชาวกรุงได้ลิ้มรสกัน มาเปิด Pop Up ครั้งแรกภายในงานครั้งนี้ ที่มาพร้อมกับเมนูขายดี Top 3 มาให้ได้ชิม ทั้ง Original 5-Layer Banoffee, Crunchy Chocolate Caramel Pie และ Jo's Bun Cream Carame รวมถึงเมนูไฮไลต์อย่างบานอฟฟี่ที่ไม่ควรพลาดอีกร้านดังจากขอนแก่น รีฟิล คอฟฟี (Refill.Coffee) ร้านกาแฟของนักแสดงหนุ่ม แบงค์-ธิติ มหาโยธารักษ์ กับเมนูซิกเนเจอร์อย่าง Newton’s Theory ที่ให้ความรู้สึกเหมือนดื่มม็อกเทลจากส่วนผสมของน้ำแอปเปิ้ลกับช็อตกาแฟ เพิ่มความหอมหวานด้วยซินนามอนไซรัปสูตรเฉพาะของทางร้านเชกจนได้รสชาติที่กลมกล่อม, BREWNA แบรนด์กาแฟที่คัดสรรมาเป็นพิเศษจากประสบการณ์และความรักในกาแฟของ บรูน่า ซิลวา สาวบราซิลผู้หลงรักเมืองไทยซึ่งตั้งใจนำเสนอรสชาติของกาแฟไทยและบราซิลบ้านเกิดให้ทุกคนได้สัมผัสเป็นครั้งแรกในงานนี้ด้วยนอกจากนี้ ยังมีร้านดังขวัญใจคอกาแฟและนักชิมอย่าง PACAMARA Coffee Roasters แบรนด์กาแฟสเปเชียลตี้ที่คุณดื่มได้ทุกวัน ที่นำ Signature Menu สุดพิเศษซึ่งมีเสิร์ฟเฉพาะที่ร้านพาคามาร่า คอฟฟี่ โรสเตอร์ สาขาไอคอนสยาม มาให้ได้ลิ้มลอง, Midnight A Cocoa โกโก้รสเข้มที่เกิดขึ้นมาพร้อมคอนเซปไม่ดึกไม่ดื่ม, KOKOLATIER พรีเมี่ยมช็อกโกแล็ตสไตลโฮมเมด, UCC และ UCC & Monin ร้านกาแฟแบรนด์กาแฟญี่ปุ่นที่คั่วเอง สกัดเอง ทุกขั้นตอน, BARISTART COFFEE ร้านกาแฟจากฮอกไกโดที่เต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟชั้นดี, VAN HART ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟออร์แกนิค ที่เน้นกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงจากประเทศไทย, PAGUcha มัทฉะเกรดพิธีการและชาเขียวจากญี่ปุ่น, Prom Chim Coffee Academy นำวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มกาแฟมาให้เลือกซื้อพร้อมคอร์สบาริสต้าที่น่าสนใจ, FLIP มาพร้อมกาแฟพิเศษนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบกาแฟฟรีซดราย, Lotus’s Prive พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ยกทัพกาแฟนำเข้าชั้นดีมาให้เลือกช้อป, OUTLTEO COFFEE ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟรายแรกของประเทศไทย และ SUZUKI COFFEE ผู้เชี่ยวชาญในการคั่วกาแฟซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นกาแฟเพื่อชุมชน จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกหนึ่งความพิเศษของ “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024” คือการมุ่งส่งเสริมธุรกิจกาแฟไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเกษตรกร ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ไปจนถึงเหล่าบาริสต้า เพื่อผลักดันวงการกาแฟไทยให้เติบโตไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง โดยไม่เพียงเปิดโอกาสให้ร้านกาแฟและคาเฟ่ต่างๆ ได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ไอคอนสยามยังร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนกาแฟ GI หรือ กาแฟที่มีเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้น ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ในฐานะ Specialty Coffee ไทย ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายในงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทยอย่างยั่งยืนยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024” คือการสนับสนุนความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นำเสนอโครงการ Coffee for Forest ต้นแบบกาแฟฟื้นฟูป่าของเครือเจริญโคภัณฑ์ สนับสนุนการปลูกกาแฟฟื้นฟูป่า 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน เพื่อป่าที่สมบูรณ์และอากาศที่สะอาด พร้อมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าได้อย่างยั่งยืน ให้เป็นที่รับรู้และเผยแพร่ไปสู่สายตาผู้บริโภคและแวดวงกาแฟโลกทางด้านไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ขนทัพร้านกาแฟ ร้านชา และร้านขนมขึ้นชื่อ มานำเสนอแบบจัดเต็ม ณ Event Space ชั้น M อาทิ ปังสยาม ร้านขนมปัง ขนมเค้ก และเบเกอรี่ ที่เสริ์ฟความอร่อยแบบดั้งเดิมมานานกว่า 40 ปี โดยมีกาแฟโบราณเป็นเมนูไฮไลต์, กาแฟเทพเสด็จ กาแฟ GI ของไทย คุณภาพพรีเมียม, Wonder Milk โยเกิร์ตเปรี้ยวๆ หวานๆ ที่แปรรูปจากนมสดของแม่วัวอารมณ์ดี, Lotus’s Prive พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ยกทัพกาแฟนำเข้าชั้นดีมาให้เลือกช้อป, มีความสุข ชานมไข่มุกที่