TikTok Shop จัด "TikTok Shop Thailand Summit 2024" หนุนร้านค้า คว้าโอกาสต่อยอดความสำเร็จช่วง Mega Campaign ส่งท้ายปี

การวางกลยุทธ์เพื่อทำงานร่วมกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ตลอดจนสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยบนแพลตฟอร์ม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทย

จัดการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปลดล็อกทุกเคล็ดลับความสำเร็จกับ TikTok Shop” เชิญร้านค้าคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ และพันธมิตรกว่า 500 ราย รับฟังอินไซต์แบบเจาะลึกพร้อมเฟรมเวิร์กในการวางกลยุทธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาส สำคัญในช่วง Mega Campaign โค้งสุดท้ายของปี นั่นคือ 9.9, 10.10, 11.11 และ 12.12 ชูจุดแข็ง TikTok Shop เปิดโอกาสให้ ร้านค้าและคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้าถึงนักช้อปบนแพลตฟอร์มความบันเทิงอย่าง TikTok ได้อย่างไร้รอยต่อ ยกระดับประสบการณ์ ช้อปปี้งออนไลน์ให้สนุกและง่ายขึ้น พร้อมมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ ที่น่าทึ่ง ให้กับร้านค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์ Shoppertainment[กรุงเทพฯ ประเทศไทย] – [30 สิงหาคม 2567]โซลูชันอีคอมเมิร์ซเพื่อช้อปปิ้งและขายสินค้าชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานเสริมแกร่งร้านค้า คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ตลอดจนพันธมิตรร่วม 500 ราย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปลดล็อกทุกเคล็ดลับความสำเร็จกับ TikTok Shop” มุ่งเพิ่มทักษะการสร้างแบรนด์ การนำเสนอสินค้า ที่มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างรวดเร็ว เพื่อคว้าโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับผู้ขายและ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยในช่วงเทศกาล Mega Campaign โดยได้รับเกียรติจาก กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยนางสาว ศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ประกอบ การจำนวนมากเข้าร่วมงาน TikTok Shop Thailand Summit 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของ ผู้ประกอบการไทย ที่ให้ความสนใจต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อปรับ กลยุทธ์การขายให้ทันสมัย โดนใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2567 อีคอมเมิร์ซจะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 6.94 แสนล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 6% และ ปี 2568 จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 7.50 แสนล้านบาทตามข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นการจัดงานของ TikTok Shop เพื่อเสริมทักษะอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการ ไทย พร้อมคว้าโอกาส ในช่วงที่พีคที่สุดของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซอย่างเทศกาล Mega Campaign สะท้อนให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชน ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า "การเสริมทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างธุรกิจ บนโลกออนไลน์ได้นั้นจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมเพื่อช่วย ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นก้าวเข้าสู่การค้าดิจิทัล การจัดแคมเปญ เพื่อส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยเชื่อว่าตลาด ออนไลน์ในไทยยังเติบโตได้อีกมาก จึงเป็นโอกาสอันดี สำหรับผู้ประกอบการไทยในการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความแกร่ง ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนสร้าง ความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ"Head of FMCG, E-Commerce, TikTok Shop Thailand กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจ อีคอมเมิร์ซในประเทศเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก คนไทยเลือกช้อปสินค้าผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้นสอดคล้องกับตัวเลขมูลค่า ตลาดอีคอมเมิร์ซที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเเต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมาเราเห็นถึงพฤติกรรมของนักช้อป ในไทยที่หันมาสนใจซื้อของผ่านช่องทางไลฟ์มากขึ้น สะท้อนจากยอดเข้าชมร้านค้า TikTok Shop ผ่านช่องทาง Live ที่เติบโตขึ้น อย่างอย่างก้าวกระโดดถึง 250% ที่น่าสนใจก็คือตัวเลขการเข้าชมสินค้าผ่านฟีเจอร์ Shoptab ที่โตขึ้นถึง 90% ทำให้เห็นว่านักช้อป ตั้งใจเข้ามาเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราจึงเล็งเห็นโอกาสสำหรับร้านค้าและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เพื่อสนองตอบความต้องการในการช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดการประชุม “TikTok Shop Thailand Summit 2024” เพื่อเสริมศักยภาพให้กับ ร้านค้า คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และพันธมิตรทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ที่จัดการประชุม ซึ่งได้รับการตอบรับจากร้านค้าและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการเข้าร่วมอบรม เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือทางการตลาดของ TikTok Shop เพื่อสร้างยอดขายและการเติบโตให้กับธุรกิจโดยในงาน TikTok Shop Thailand Summit 2024 มีประเด็นหลักครอบคลุม 3 ส่วนดังนี้1) ACE เฟรมเวิร์กในการวางกลยุทธ์สำหรับร้านค้าหนึ่งในจุดเด่นของ TikTok Shop ที่ช่วยให้ร้านค้าและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถเข้าถึงนักช้อปและปิดการขายได้ง่ายและรวดเร็ว ก็คือเทรนด์ Shoppertainment ซึ่งถือกำเนิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อคอนเทนต์ความบันเทิงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้เรามี Shopping Journey ที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น TikTok Shop จึงแนะนำ "ACE" เฟรมเวิร์กที่ช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์สร้างยอดขายได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย• A-Assortment - ความหลากหลายของสินค้าและการวางกลยุทธ์การส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อและยอดขายรวม (GMV)• C-Content - การปรับเปลี่ยนคอนเทนต์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น การทำคลิปสั้น หรือการไลฟ์สตรีมมิ่ง• E-Empowerment - การเพิ่มประสิทธิภาพของการโปรโมทและยอดขาย ด้วยเครื่องมือโฆษณาต่างๆ ทั้งในสินค้า วิดีโอ หรือไลฟ์สตรีมมิ่ง2) "คอนเทนต์ ครีเอเตอร์" กุญแจสำคัญที่ช่วยขยายโอกาสให้ร้านค้าบน TikTok Shopเมื่อมีคอนเทนต์ที่ดีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เรื่องราวของแบรนด์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้นั้น ก็คือนักเล่าเรื่อง หรือ "คอนเทนต์ ครีเอเตอร์" ติดตะกร้าเหลืองที่ไม่ใช่แค่ช่วยผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์แต่ยังช่วยปิดการขาย ได้ผ่านการทำคอนเทนต์สั้นๆ ไม่กี่นาที อีกทั้งยังมีอินไซต์ที่น่าสนใจผ่าน Case Study จากแบรนด์ HomePro ที่สามารถเพิ่มยอด ขายได้มากขึ้นถึง 6 เท่า ผ่านการวางกลยุทธ์ในการร่วมมือกับ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ทั้งในรูปแบบการทำวีดีโอ และการไลฟ์ติด ตะกร้าเหลือง3) ต่อยอดความสำเร็จด้วยแคมเปญการตลาดจาก TikTok Shopปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ร้านค้าโตไวนั้นก็คือการเข้าร่วมแคมเปญการตลาดกับ TikTok Shop โดยเห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของ ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทางการตลาดที่ทาง TikTok Shop จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเดือน ซึ่งแต่ละแคมเปญมีจุดเด่นที่ แตกต่างกันทำให้ร้านค้ามีทางเลือกในการวางกลยุทธ์ในการขายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับ Mega Campaign 9.9 ที่จะถึงเพื่อสนับสนุนร้านค้าให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นและมอบราคาที่ดีที่สุดให้นักช้อบบนแพลตฟอร์มได้ช้อปสนุกสบายกระเป๋า TikTok Shop เตรียมคูปองส่วนลดสูงสุดถึง 90%* ดีลเด็ด 99 บาท* และบริการส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ*Mega Campaign ถือเป็นอีเวนท์สำคัญที่นักช้อปไทยทั่วประเทศรอคอย เตรียมกดของลงตะกร้า พร้อม Check Out!! จากการ ศึกษาของ Kantar ที่จัดทำร่วมกับแพลตฟอร์ม TikTok เผยว่ากว่า 72% ของผู้ใช้เตรียมกดของลงตะกร้า TikTok Shop ล่วงหน้า เร็วขึ้นจากไม่กี่วันก่อนแคมเปญเป็นหลักเดือน! ด้วยเหตุนี้ ร้านค้า คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และพันธมิตรที่ต้องการคว้าโอกาสเร่ง การเติบโตให้กับธุรกิจโดยเฉพาะช่วงเทศกาล Mega Campaign จึงต้องเตรียมตัวมากขึ้น และเพื่อช่วยให้ร้านค้าพันธมิตรบน แพลตฟอร์มสามารถวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ TikTok Shop จึงได้นำเสนอ ACE เฟรมเวิร์ก พร้อมด้วยเทคนิค