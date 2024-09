“เดียร์น่า ฟลีโป” และ “มีน พีรวิชญ์” ร่วมงานเปิดตัวเคลย์ เดอ โป โบเต้ อินฟินิต เรเดียนซ์ บูทิค (Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique)

Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมนำทุกคนสัมผัสประสบการณ์สู่โลกแห่งความงามอันหรูหราและเปล่งประกายไปกับ Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ชั้น G, Beauty Galerie ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ด้วยการออกแบบล้ำสมัยกับคอนเซ็ปต์ ‘Infinite Radiance’ ความเปล่งประกายอันไร้ขีดจำกัด หลอมรวมทุกองค์ประกอบเอกลักษณ์ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ทั้งโลโก้รูปกุญแจสีทองสัญลักษณ์แห่งการปลดล็อกความเปล่งประกาย ผลิตภัณฑ์ความงามประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นจากวิทยาศาสตร์งานวิจัยด้านผิวหนังและเทคโนโลยีความงามขั้นสูง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความงามให้คำปรึกษาการดูแลผิว ผสานกับสถาปัตยกรรมที่ถ่ายทอดความหรูหราผ่านโทนสีทองสว่างนุ่มนวล รวมถึงการใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดแสงไฟโทนอบอุ่นให้นำสายตาดึงดูดทุกคนให้เข้ามาดื่มด่ำกับบรรยากาศความหรูหราอันแสนพิเศษภายในพื้นที่แห่งนี้Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique ใหม่ได้มีแบ่งพื้นที่บูทิคเพื่อรับรองทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 โซน ประกอบด้วย Inclusive และ Exclusive โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเคาน์เตอร์จะเป็นโซน Inclusive เริ่มจากจุดแรก The Experience Table ที่พร้อมเนรมิต Beauty Routine ในแบบฉบับของคุณด้วยผลิตภัณฑ์การดูแลผิวและเมคอัพจากเคลย์ เดอ โป โบเต้ ก่อนจะพบกับ The Radiance Wall และ Radiance Panel ที่ตอกย้ำถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผิวหนังล้ำลึก การฟื้นบำรุงผิวจากผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ ของแบรนด์ โดยมี ‘The Key’ โลโก้กุญแจอยู่กึ่งกลางสื่อถึงการปลดล็อกความงามที่เปล่งประกายแก่ทุกคน โดยด้านหลัง The Radiance Wall ได้มีพื้นที่ Semi-Private Salon จุดนั่งผ่อนคลายให้ทุกท่านได้รับคำปรึกษาและค้นหาผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเมคอัพที่เหมาะกับคุณจากผู้เชี่ยวชาญด้านความงามอย่างใกล้ชิด ถัดมากับ News Gallery & Product Panels ที่เจาะลึกภูมิหลังถึงส่วนผสมระดับพรีเมี่ยม งานวิจัย ชมวิดีโอวิธีการใช้ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นแบบ 3D สแกนรับข้อมูลผ่าน QR CODE จากนั้นเข้าสู่ Consultation Space อีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณจะได้สร้างสรรค์สเต็ปการบำรุงผิวและการแต่งหน้ากับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างครอบคลุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม Gifts of Luxury and Sustainability การจัดแสดงแกลเลอรีนำเสนอกล่องของขวัญหรูหราในรูปแบบต่างๆ ที่คำนึงถึงแนวคิดการลดขยะจากการจัดจำหน่าย ทั้งยังมีพื้นที่จัดแสดง La Crème สกินแคร์ระดับมาสเตอร์พีชที่เปรียบเสมือนไอคอนแห่งการฟื้นบำรุงผิวจากแบรนด์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ ผสานกับส่วนผสมบำรุงผิวอันทรงประสิทธิภาพมากกว่า 60 ชนิด เพื่อการฟื้นบำรุงผิวระดับมาสเตอร์พีชให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์มีชีวิตชีวาดูกระจ่างใสงดงามดุจผิวในอุดมคติ ปิดท้ายกับโซน Exclusive ด้วย The Timeless Cabin ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การปรนนิบัติผิวอย่างล้ำลึก ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายสูงสุดในทุกครั้งที่เข้ารับบริการคุณเดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer กล่าวว่า “ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในบูติก เดียร์รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งความงามที่หรูหรายิ่งกว่าที่ผ่านมา ปกติเดียร์ได้มีโอกาสแวะมาที่เคลย์ เดอ โป โบเต้อยู่บ่อยครั้งอยู่แล้ว เพราะเดียร์ใช้ Le Serum เซรั่มบำรุงผิวขั้นตอนแรกที่เดียร์ขาดไม่ได้เลย เพราะช่วยให้ผิวของเดียร์ดูเรเดียนส์สดใส ดูมีชีวิตชีวาแบบผิวสุขภาพดี สำหรับที่นี่แล้วเดียร์สัมผัสได้ถึงการยกระดับใหม่ทั้งหรูหราและผ่อนคลาย น่าแวะเข้ามามากๆ ปกติถ้าเดียร์มีเวลาก็จะแวะมาทำทรีทเมนต์บำรุงผิวอยู่เสมอ Timeless Cabin ที่นี่ใหญ่มาก ให้ความรู้สึกโปร่งสบายและมีความเป็นส่วนตัว ทำให้เราได้พักผ่อนและดูแลผิวไปพร้อมกันได้อย่างเต็มที่ สำหรับแฟนๆ เคลย์ เดอ โป โบเต้ เดียร์อยากชวนให้ลองแวะมาที่ Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique กันนะคะ ที่ชั้น G แผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลชิดลมค่ะ รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ”คุณมีน - พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร นักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า “วันนี้ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาบูทิคใหม่ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ นะครับ บอกเลยว่าสวยหรู ดูทันสมัยมากเลย ปกติผมเป็นลูกค้าของแบรนด์นี้มานานแล้วครับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเมคอัพ อย่างไพรเมอร์และรองพื้น คือใช้เป็นประจำเลย ชอบผลลัพธ์งานผิวของเคลย์ เดอ โป โบเต้ มาก เพราะทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ ไม่ดรอปหรือหมองคล้ำระหว่างวัน แถมยังติดทนนาน วันนี้มาแล้วก็เลยได้มีโอกาสเดินดูและทดลองผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย เรียกได้ว่ามาครบจบในที่เดียวเลยครับ”Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ที่ ชั้น G , Beauty Galerie ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม#CPBinfiniteradianceboutique #cpbnewcounter #cledepeaubeautethailand @cledepeaubeaute