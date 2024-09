“วิน” ตอกย้ำความปัง! ขยายสาขาลุยเปิดร้านใหม่ “SOURI” ชูรสชาติพรีเมียมยืนหนึ่งร้านขนม!!

กระแสตอบรับดีแบบฉุดไม่อยู่ “SOURI” (ซูรี) ยืนหนึ่งร้านขนมสไตล์ Contemporary Patisserie ที่มีมาการองขึ้นชื่อที่ใครๆ ก็ต้องได้ลิ้มลอง นักแสดงหนุ่มชื่อดัง “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร”และพี่สาวผู้ก่อตั้งแบรนด์ ตั้งใจมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนผ่านขนมที่อร่อยตั้งแต่คำแรก สมกับความหมายของ SOURI ที่แปลว่า “รอยยิ้ม” ในภาษาฝรั่งเศสเพราะความอร่อยและเสียงชื่นชม SOURI เติบโตอย่างรวดเร็ว มีกว่า 12 สาขาทั่วประเทศ ทั้งแบบ Pop Up Store และ Permanent Store โดยมีผู้คนทั้งไทยและต่างชาติให้การตอบรับเป็นอย่างดี ล่าสุดได้เปิดสาขาใหม่ที่ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร้านตกแต่งสไตล์ Art Deco ผสมผสานความคลาสสิกและทันสมัยด้วย Mood & Tone สดใสสบายตา ทุกเมนูถูกสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพ ภายใต้สโลแกน “Your Smile Is Our Favorite”นอกจากมาการองรสชาติละมุนที่เป็นที่นิยม ยังมีเมนูอื่นๆ เช่น Signature Corn Soup, Banoffee Millefeuille, French Toast Stick, Berries French Toast Sticks, เครื่องดื่ม และไอศกรีมพรีเมียมหลากรส นอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษ SELF-LOVE PETAL ที่ร่วมกับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ SHISEIDO เป็นมาการองครีมชีสสอดไส้ซอสราสเบอร์รี่ลิ้นจี่อีกด้วย“วิน” เผยว่า “ผมต้องขอขอบคุณทุกการตอบรับที่ดีเยี่ยมกับแบรนด์ SOURI ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมและทีมงานตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ทานขนมอร่อยๆ และมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้ลิ้มลอง เรายังคิดเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยในเดือนนี้เรามีเมนูใหม่ Madeleine ที่ทำขึ้นเพื่อต้อนรับสาขานี้ และเตรียมพบกับเมนู Exclusive ในเดือนกันยายนนี้ที่จะมีเฉพาะที่นี่เท่านั้น อยากให้ทุกคนแวะมาชิมกันเยอะๆ นะครับ”