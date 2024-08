คนบันเทิงร่วมยินดี สองดีไซเนอร์ชื่อดัง “เอ็กซ์-กร” ในงานครบรอบ 10 ปี “Myriad Grand Monde”

สำหรับเป็นผู้เนรมิตความงามให้เจ้าสาวมาอย่างยาวนาน ภายใต้แบรนด์รวมไปถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชุดราตรีที่ซุปตาร์แถวหน้าของวงการบันเทิงสวมใส่ ทางด้านเวทีนางงามยังได้ทำชุดราตรีให้สาวงามหลายคน อาทิ ชุดราตรีในรอบพรีลิมมินารีของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล มาถึงชุดราตรีในรอบไฟนอลของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และรองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 ทั้งคู่ยังได้รังสรรค์ชุดราตรีที่ใช้ชื่อว่า Stars in The Univers ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแฟนนางงามทั่วโลกภายในงาน “Myriad Grand Monde 10th Anniversary” ได้รับกำลังใจจากพี่น้องคนบันเทิงที่ตบเข้ามาร่วมงานกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร่วมด้วยสองพระเอกจากช่อง 7และ” ฯลฯ ยังได้นักร้องน้ำเสียงคุณภาพมาขับกล่อมเสียงเพลงให้ได้ฟังกันในงาน ได้และรับหน้าที่พิธีกรเซอร์ไพรส์ไปกับโชว์เดินแบบจากนางแบบกิตติมศักดิ์ในธีม “เวลาแห่งความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน” ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่พิเศษสุดจริง ๆ ทั้งนางแบบและเสื้อผ้าที่สวมใส่ หลังจากนั้นสองดีไซน์เนอร์ชื่อดัง “คุณเอ็กซ์-คุณกร” มอบดอกไม้ให้เหล่าผู้สนับสนุนใจดีผู้บริหาร แบรนด์ เพชรชบา จิวเวลรี่,Sale and Marketing Director BMW Barcelona Motor,ผู้บริหาร บริษัท รัชชา ไลฟ์ จำกัด,เมคอัพอาร์ติสชื่อดังของประเทศไทย ประธานบริษัท น้องฉัตร อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เครื่องสำอาง CHAT Cosmetics และผู้บริหารแบรนด์ PINNโดยสองดีไซเนอร์ชื่อดัง “คุณเอ็กซ์-คุณกร” ได้กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมาไม่เคยจัดงานของตัวเองเลย ปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 10 ปี ก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้ว่า Myriad Grand Monde ทำอะไรบ้าง ไม่ได้มีแค่ชุดราตรีชุดนางงาม จริง ๆ แล้วเราทำทุกชุดเลย ดีใจมากที่เห็นคนมาร่วมงานกันเยอะ ทุกคนมาให้กำลังใจเรา ตื้นตันมากจริง ๆ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ครับ”ติดตามความเคลื่อนไหว และอัปเดตชุดสวยๆ จาก “Myriad Grand Monde” ได้ทาง Facebook : Myriad Grand Monde, IG : Myriad Grand Monde